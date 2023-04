La Banque Nationale du Canada annonce l'élection d'administrateurs : Annick Guérard et Pierre Pomerleau se joignent au Conseil d'administration





MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce que chacun des candidats à un poste d'administrateur figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 22 février 2023 a été élu administrateur de la Banque lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Le Conseil d'administration accueille ainsi deux administrateurs élus pour la première fois, soit Annick Guérard et Pierre Pomerleau.

Annick Guérard occupe le poste de présidente et cheffe de la direction de Transat A.T. inc., faisant suite à son mandat de cheffe de l'exploitation de Transat A.T. inc., de 2017 à 2021, et de présidente et directrice générale de Transat Tours Canada inc. de 2012 à 2017. Annick Guérard est également présidente du conseil d'administration d'Espace Go inc. dont elle est membre depuis 2019. Mme Guérard a été lauréate du concours Prix Femmes d'affaires du Québec en 2015. Elle est titulaire d'un baccalauréat en génie civil de l'École Polytechnique de Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal.

Pierre Pomerleau est président-directeur général de Pomerleau inc. depuis 1997. Il en a été le vice-président de 1989 à 1997. M. Pomerleau est également administrateur de Quincaillerie Richelieu Ltée depuis 2016, ainsi que président du conseil d'administration de la Fondation CHU Sainte-Justine dont il est membre depuis 2022. Pierre Pomerleau est récipiendaire du Prix MBA Accomplissements de l'Association des MBA du Québec et du Prix Mérite 2014 de l'Association des diplômés de Polytechnique. Il est détenteur d'un baccalauréat en génie civil de l'École Polytechnique de Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Ivey Business School de l'Université Western Ontario.

« Je suis fier d'accueillir Annick Guérard et Pierre Pomerleau au Conseil d'administration de la Banque. Leur impressionnant bagage d'expériences professionnelles, leur leadership ainsi que leurs expertises combinées dans les domaines de la gestion de risque, de la technologie de l'information, de l'expérience client, de l'entrepreneuriat et du développement durable seront des atouts de taille pour le Conseil », a déclaré Robert Paré, président du Conseil d'administration. « Au nom des actionnaires et des employés de la Banque, j'aimerais également souligner la contribution d'Andrée Savoie et Pierre Thabet qui quittent leurs fonctions. Leurs compétences et leur engagement ont permis de contribuer au succès de la Banque et de sa transformation. Je tiens à les remercier sincèrement », a ajouté M. Paré.

Comme annoncé dans le communiqué publié le 2 mars dernier, Jean Houde termine son mandat d'administrateur et de président du Conseil d'administration de la Banque aujourd'hui. « La contribution exceptionnelle de M. Houde à la réussite de la Banque est inestimable. Je tiens à saluer son leadership en tant que président du Conseil d'administration au cours des neuf dernières années et son engagement comme administrateur depuis les douze dernières années. Je le remercie chaleureusement pour son impact positif sur l'ensemble des parties prenantes », a exprimé Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque.

Voici les résultats détaillés des votes :

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Maryse Bertrand Élue 180 966 737 99,02 % 1 796 550 0,98 % Pierre Blouin Élu 182 225 385 99,71 % 537 902 0,29 % Pierre Boivin Élu 179 473 973 98,20 % 3 289 314 1,80 % Yvon Charest Élu 180 396 986 98,71 % 2 366 305 1,29 % Patricia Curadeau-Grou Élue 181 395 120 99,25 % 1 368 171 0,75 % Laurent Ferreira Élu 182 281 521 99,74 % 481 770 0,26 % Annick Guérard Élue 181 694 527 99,42 % 1 068 764 0,58 % Karen Kinsley Élue 181 403 656 99,26 % 1 359 635 0,74 % Lynn Loewen Élue 182 233 238 99,71 % 530 053 0,29 % Rebecca McKillican Élue 182 206 372 99,70 % 556 919 0,30 % Robert Paré Élu 180 394 022 98,70 % 2 369 269 1,30 % Pierre Pomerleau Élu 182 269 614 99,73 % 493 677 0,27 % Lino A. Saputo Élu 180 906 809 98,98 % 1 856 482 1,02 % Macky Tall Élu 177 222 630 96,97 % 5 540 661 3,03 %

Les résultats des votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle sont disponibles sur le site Web de la Banque ainsi que sur celui de SEDAR.

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

