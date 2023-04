Le Canada et BC Hydro investissent dans des projets de décarbonisation en Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique, et Chris O'Riley, président et chef de la direction de BC Hydro, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 32,7 millions de dollars pour appuyer trois projets de décarbonisation en Colombie-Britannique.

À Vancouver, cet investissement appuiera la décarbonisation de la centrale énergétique à vapeur de district Creative Energy. Les chaudières à gaz existantes seront remplacées par de nouvelles chaudières à vapeur électriques, et une ligne électrique souterraine d'une longueur d'environ 1,2 kilomètre sera construite entre la sous-station Murrin de BC Hydro et la centrale de la rue Beatty. Alimenté par de l'énergie propre au moyen du nouveau raccordement au réseau de distribution d'électricité de BC Hydro, cet investissement permettra de réduire considérablement les émissions de CO 2 de l'installation et fournira suffisamment d'énergie à faibles émissions de carbone pour 12 millions de pieds carrés de nouvelles zones commerciales et résidentielles aménagées.

À Princeton, le financement servira à électrifier les camions miniers de la mine Copper Mountain grâce à un système d'assistance par chariot, ainsi qu'à remplacer, sur le site de la mine, plusieurs pompes à eau fonctionnant au diesel par des pompes électriques. Le projet permettra de réduire les émissions de carbone de la mine de 9 400 tonnes par année. Le cuivre est une composante essentielle des véhicules électriques et des technologies de production d'énergie propre telles que le solaire et l'éolien. Le secteur minier et les milliers de travailleurs qui oeuvrent dans ce secteur, en Colombie-Britannique et à travers le pays, joueront un rôle clé dans la création d'une économie verte au Canada.

Dans le district régional de Cariboo, le financement servira à électrifier complètement tout l'équipement minier souterrain pour le projet proposé de mine d'or de Cariboo, soit une nouvelle mine d'or souterraine et une usine de traitement en développement, ainsi qu'à relier une sous-station existante au réseau électrique de BC Hydro. Cet investissement permettra de réduire les émissions de carbone de ces installations de 22 700 tonnes par année.

Une fois achevés, ces deux projets aideront les mines à faire la transition vers des sources d'énergie plus propres et à réduire leurs émissions.

Produisant une électricité propre à 98 %, l'électrification à faible émission de carbone constitue un aspect essentiel du plan CleanBC visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à orienter la Colombie-Britannique vers un avenir énergétique propre.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui illustre l'engagement de notre gouvernement à réduire les émissions et à faire la transition vers des sources d'énergies plus propres. En partenariat avec BC Hydro, nous finançons trois projets d'énergie verte qui électrifieront des installations de la Colombie-Britannique. Nous continuerons d'investir dans des projets qui nous rapprochent un peu plus de la carboneutralité et d'un Canada plus vert. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le financement annoncé aujourd'hui permettra de réduire les émissions à l'échelle de la province et d'aider les installations à faire la transition vers l'énergie propre. La décarbonisation de la centrale à vapeur de Creative Energy à Vancouver réduira considérablement les émissions de CO 2 de l'installation et générera suffisamment d'énergie à faibles émissions de carbone pour 12 millions de pieds carrés de nouvelles zones aménagées --ce qui équivaut à l'ensemble des nouvelles zones aménagées au centre-ville dans un avenir prévisible. Ces investissements représentent des mesures concrètes vers un avenir plus propre. »

L'honorable Dr Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Ce financement important fait en sorte qu'il est plus facile pour les entreprises de la Colombie-Britannique de faire la transition entre les combustibles fossiles et l'énergie propre pour alimenter leurs opérations et pour réduire leurs émissions. L'électricité propre de la Colombie-Britannique est notre atout numéro un dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce au travail conjoint mené par le gouvernement du Canada, BC Hydro et l'industrie, nous faisons progresser l'électrification dans toute notre province pour atteindre nos objectifs en matière d'émissions et pour construire une économie propre pour aujourd'hui et demain. »

L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique

« Des projets comme ceux-ci sont de bons exemples de la façon dont nous travaillons avec des organisations dans toute la province pour les aider à réduire leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à alimenter leurs entreprises en utilisant notre électricité propre. Environ 98 % de l'électricité que nous produisons provient de ressources propres ou renouvelables et la majeure partie est alimentée par l'eau, ce qui fait de nous un leader de la production d'électricité propre dans l'ouest de l'Amérique du Nord. »

Chris O'Riley, président-directeur général de BC Hydro

« L'investissement qu'effectue aujourd'hui le gouvernement fédéral dans l'énergie verte marque une étape cruciale sur la voie de la décarbonisation en Colombie-Britannique. Le changement d'alimentation opéré par Creative Energy est l'un des plus grands projets de décarbonisation en cours en Amérique du Nord. Il permettra à notre système énergétique collectif du centre-ville de Vancouver - qui dessert plus de 200 bâtiments sur une superficie de 45 millions de pieds carrés - de passer à des sources d'énergie propre et renouvelable. Ce projet ne pourrait être réalisé sans le soutien du gouvernement fédéral et de nos collaborateurs de BC Hydro. Nous les remercions de leur leadership dans la lutte contre le changement climatique et nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir, à partir de 2024, alimenter en énergie la nouvelle centrale à faible émission de carbone de Creative Energy. »

Wayne O'Connor, président-directeur général de Creative Energy

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 16 350 000 $ dans ces projets; BC Hydro et les bénéficiaires des projets versent une somme de 16 350 000 $.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

En 2021, le gouvernement de la Colombie-Britannique a alloué 84,4 millions de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement du Canada, afin de créer un nouveau Fonds d'électrification des installations CleanBC qui aide à réduire le coût de raccordement au réseau électrique, favorise la transition vers l'énergie verte et réduit les émissions des gaz à effet de serre.

Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 94 projets d'infrastructure ou regroupements de projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes ont été financés en Colombie-Britannique, avec une contribution fédérale totale de plus de 517 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 261 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produits connexes

Document d'information : Le Canada et BC Hydro investissent dans des sources d'énergie verte pour des mines et des installations de production d'énergie

