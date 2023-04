Le ministre Vandal ouvre une consultation publique sur la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies





PrairiesCan lance un portail de consultation sur la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies.

OTTAWA, ON, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le 15 décembre 2022, la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies est entrée en vigueur. Cette loi est le fruit de la vision et de la passion de l'honorable Jim Carr, défunt député de Winnipeg-Centre-Sud, qui avait les Prairies à coeur dans tout ce qu'il a accompli. Essentiellement, il voyait cette loi comme une nouvelle manière de faire des affaires, un moyen de concentrer les programmes fédéraux sur la croissance des économies régionales et de créer des emplois bien payés partout dans les Prairies.

La coopération et la mobilisation sont au coeur de cette loi. Elle prévoit la mise en place d'un cadre pour une croissance économique propre qui s'appuie sur des consultations avec les provinces, les gouvernements autochtones et municipaux, l'industrie, les représentants syndicaux et les personnes qui vivent dans les Prairies.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un portail en ligne. D'ici le 30 juin, PrairiesCan souhaite recueillir vos idées sur les possibilités d'économie propre qui s'offrent aux Prairies, les mesures à prendre pour les faire progresser et la façon de renforcer la collaboration avec les partenaires pour façonner l'avenir de la région dans une économie mondiale concurrentielle. Les commentaires reçus serviront à élaborer le cadre, qui doit être déposé au Parlement en décembre 2023.

La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies est représentative de la manière dont, dans un contexte d'économie mondiale en évolution, nous devons travailler ensemble, en partenariat, pour bâtir une économie plus solide, plus durable et plus sûre tout en veillant à ce que les Canadiens de toutes les régions des Prairies soient en mesure de s'adapter avec succès aux changements qu'entraînent les nouvelles possibilités et les nouveaux défis.

Citation

« Notre gouvernement comprend que pour faire progresser l'écologisation de l'économie, nous devons tous aller dans la même direction, dans le meilleur intérêt des provinces des Prairies. Les Prairies sont une puissance économique et énergétique qui contribue grandement à l'économie canadienne. Dans les Prairies, les industries, les collectivités et les travailleurs réalisent déjà de grands progrès dans l'écologisation de notre économie. Les commentaires des Canadiens qui vivent et travaillent dans les Prairies contribueront à bâtir une économie des Prairies plus solide, plus durable et plus inclusive qui respecte l'environnement et ne laisse personne de côté. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

Faits en bref

Le 15 décembre 2022, le projet de loi d'initiative parlementaire (C-235) de feu l'honorable Jim Carr a reçu la sanction royale en tant que Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies .





a reçu la sanction royale en tant que . La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies invite tous les ordres de gouvernement, les peuples autochtones, l'industrie et les organisations syndicales à travailler en collaboration pour répondre aux besoins particuliers des Prairies afin de bâtir une économie solide et durable pour tout le monde.





invite tous les ordres de gouvernement, les peuples autochtones, l'industrie et les organisations syndicales à travailler en collaboration pour répondre aux besoins particuliers des Prairies afin de bâtir une économie solide et durable pour tout le monde. Les consultations seront ouvertes jusqu'au 30 juin 2023.





Les Prairies contribuent grandement à l'économie du Canada . En 2021, les Prairies ont généré 543 milliards de dollars du produit intérieur brut nominal et plus de 192 milliards de dollars d'exportations.





. En 2021, les Prairies ont généré 543 milliards de dollars du produit intérieur brut nominal et plus de 192 milliards de dollars d'exportations. Le cadre vise à poursuivre les efforts d'amélioration de la durabilité qui sont actuellement déployés dans les Prairies. Les investissements publics et privés dans le captage et le stockage du carbone, l'hydrogène, les énergies renouvelables et les technologies agricoles en sont des exemples.





Dans l'élaboration du cadre, le ministre responsable du développement économique des Prairies doit collaborer avec les ministres responsables pour l'Environnement, des Transports, de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, des Finances, et des des Ressources naturelles.

21 avril 2023 à 15:40

