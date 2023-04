La confiance dans les vaccins est promue par des initiatives communautaires menées par la Fédération des Canadiens Noirs et la Black Physicians' Association of Ontario





SCARBOROUGH, ON, le 21 avril 2023 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) estime que les initiatives communautaires sont indispensables pour renforcer la confiance dans la vaccination. C'est la raison pour laquelle l'ASPC s'est associée à des organismes communautaires pour faciliter l'accès à des renseignements et à l'éducation sur les vaccins qui sont crédibles et adaptés à la culture, afin d'aider les personnes à faire des choix éclairés en matière de vaccination pour elles-mêmes et pour leur famille.

Aujourd'hui, Shaun Chen, député de Scarborough North, a annoncé au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, que l'ASPC a d'investi plus de 286?000 dollars dans des projets dirigés par la Black Physicians' Association of Ontario et la Federation of Black Canadians. Offert par le biais du Fonds de partenariat pour l'immunisation (FPI), ces projets ont permis d'éliminer les obstacles à la vaccination et de renforcer la confiance dans les vaccins au sein des communautés noires, qui ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19.

La Black Physicians' Association of Ontario (BPAO) a reçu plus de 186?000 dollars pour son projet, la Black Health and Well-being Initiative (Initiative pour la santé et le bien-être des Noirs).

Ce projet a soutenu les besoins de santé des communautés noires de l'Ontario en abordant les disparités dans l'accès à l'information et à l'éducation sur les vaccins. Le BPAO a également joué un rôle crucial dans l'amélioration de leur expérience, notamment par le biais d'initiatives de dépistage préventif et de services, de conseils, de ressources et de recommandations adaptés à leur culture. Entre autres, le BPAO a permis de :

Mettre en place 326 cliniques de santé dans la province et administrer plus de 75?600 doses (et ce n'est pas fini) dans les municipalités de l' Ontario , notamment à Toronto , Peel, Windsor - Essex , Ottawa et Durham ;

, notamment à , Peel, - , et ; Renforcer la confiance dans la santé de la communauté noire, en mettant l'accent sur la défense de meilleurs soins pour les patients noirs, sur le recueil de données en matière de santé fondées sur la race et sur l'élaboration d'une stratégie de santé pour les Noirs dans le cadre de la COVID-19; et

Lancer Black Health Talks, une série de colloques en ligne sur la santé, centrés sur les patients.

La Fédération des Canadiens noirs (FCN) a reçu 100?000 dollars pour réaliser son projet Conversations avec la communauté noire sur la COVID-19.

Le projet a contribué à soutenir et à renforcer la confiance dans la vaccination et à promouvoir les doses de rappel contre la COVID-19 au sein des communautés noires en combattant la désinformation liée aux vaccins, en habilitant les communautés à mener des approches adaptées à leur région, en diffusant les résultats de la recherche menée par les Noirs sur les vaccins anticovidiques, et en élaborant une campagne nationale d'information numérique. La FNC a permis de :

Combattre les réticences et la désinformation à l'égard des vaccins par le biais de diverses campagnes nationales en ligne, notamment des jeux-questionnaires interactifs sur la santé des vaccins et des outils de cartographie des centres de vaccination via les médias sociaux;

Inciter des groupes de jeunes d'organiser des rencontres avec leurs pairs et les membres de leur communauté pour lutter contre la désinformation liée aux vaccins; et

Convoquer plus de 70 individus et groupes dirigés par des Noirs dans des forums nationaux pour renforcer la confiance dans les vaccins et contrer la désinformation.

Le FPI est un élément clé de l'approche du gouvernement du Canada visant à promouvoir la protection de la santé de la population contre les maladies évitables par la vaccination, à soutenir l'équité en matière de vaccination ainsi qu'à améliorer le taux de vaccination et l'accès aux vaccins grâce à la sensibilisation du public et à la mobilisation communautaire.

Citations

«?Le FPI appuie des initiatives qui incitent les individus à prendre des décisions éclairées en matière de vaccination et de santé. La Fédération des Canadiens noirs et l'Association des médecins noirs de l'Ontario proposent des renseignements et de la formation utiles sur la vaccination, ce qui favorise l'équité et la confiance dans les vaccins sur le plan personnel et communautaire.?»

Shaun Chen

Député, Scarborough Nord

«?La Fédération des Canadiens noirs et la Black Physicians' Association of Ontario ont été des partenaires essentiels dans notre lutte contre la COVID-19. Grâce à leurs efforts proactifs et culturellement adaptés, un plus grand nombre de communautés noires ont eu accès à des informations crédibles sur les vaccins et à des ressources éducatives pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Ces initiatives communautaires, ainsi que d'autres projets soutenus par le Fonds de partenariat pour l'immunisation, continuent d'aider les gens à prendre des décisions éclairées en matière de vaccination.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

«?Ces projets communautaires encouragent les gens à faire des choix éclairés en matière de vaccination contre la COVID-19. En améliorant la confiance dans les vaccins, ces initiatives protègent la santé des individus et notre système de santé.?»

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

« L'initiative Black Health and Well-being de la Black Physicians' Association of Ontario, en collaboration avec la Black Health Alliance, ont administré plus de 75 600 doses (et ce n'est pas fini) dans les municipalités de l'Ontario, dont Toronto, Peel, Windsor-Essex, Ottawa et Durham. La BPAO a mis en place 326 cliniques de santé partout dans la province. La confiance dans les services de santé continue de croître au sein de la communauté noire grâce à ce travail, axé sur la promotion de meilleurs soins pour les patients noirs, de la collecte de données fondées sur la race dans les services de santé, de l'élaboration d'une stratégie sur la santé des Noirs dans le contexte de la COVID-19, et plus encore. En janvier 2023, la BPAO a lancé une série de séminaires virtuels sur la santé destinés aux patients intitulée Black Health Talks, dont le premier séminaire portait sur l'hypertension. D'autres sujets tels que le bien-être des femmes, les relations et les limites saines ainsi que la santé et le dépistage préventif chez les femmes seront abordés au cours de l'année 2023. »

Chenai Kadungure, directeur général

Black Physicians' Association of Ontario

« Le projet Conversations avec la communauté noire sur la COVID-19 de la Fédération des Canadiens noirs a révélé que la COVID-19 a eu des répercussions disproportionnées sur les groupes marginalisés comme la communauté noire. En outre, la mésinformation et la réticence à l'égard des vaccins ont suscité l'inquiétude et le scepticisme au sein de la communauté. Grâce au financement du Fonds de partenariat d'immunisation, la Fédération des Canadiens noirs a pu lutter contre la réticence à l'égard des vaccins et la mésinformation en utilisant les ressources pour mener diverses campagnes nationales en ligne (notamment des jeux-questionnaires interactifs sur les vaccins et des cartes des centres de vaccination publiées sur les médias sociaux), pour organiser des conférences nationales avec des leaders de confiance de la communauté noire et pour permettre à de petits groupes de jeunes d'organiser leurs propres forums communautaires visant à lutter contre la mésinformation et à favoriser la confiance à l'égard des vaccins. »

Christopher Thompson, directeur général

Fédération des Canadiens noirs

Faits en bref

Lancé en 2016, le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) est un élément clé des initiatives de vaccination de l'Agence de la santé publique du Canada . Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination.

En 2020 et 2021, dans le contexte des efforts du Canada en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption des vaccins contre la COVID-19 au Canada .

En 2022, un financement supplémentaire de 3 894 545 $ dans le contexte du FPI a été annoncé pour offrir un soutien continu à neuf projets déjà financés par le FPI.

La vaccination est, et demeure, une mesure de santé publique essentielle. L'Agence de la santé publique du Canada . L'Agence de santé publique du Canada recommande à chacun de se tenir à jour dans ses vaccinations. Cela inclut le suivi de vos vaccinations contre la COVID-19, conformément aux recommandations de votre autorité locale de santé publique.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

21 avril 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :