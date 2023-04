BLUETTI s'apprête à lancer l'AC180, une nouvelle avancée révolutionnaire dans le domaine des stations électriques portables





Le camping de printemps a progressivement gagné en popularité ces dernières années, offrant l'occasion précieuse de s'éloigner de l'agitation de la vie urbaine et de renouer avec la nature. Cependant, la plupart de ces voyages ont été synonymes de pénurie d'énergie mobile.

BLUETTI, un chef de file du stockage d'énergie, est sur le point de dévoiler un tout nouveau modèle. En tant que successeur des stations portables EB150 et EB240, l'AC180 est conçu avec un éventail d'améliorations qui en font une station électrique portable idéale pour l'alimentation d'urgence, les pannes, les excursions, et plus encore.

Explorez le monde avec une capacité accrue

Pour améliorer le mode de vie hors réseau, BLUETTI dote l'AC180 d'une puissance de sortie constante de 1 800 W et d'une capacité de 1,152Wh, couvrant presque toutes les demandes essentielles en électricité, à la maison ou dans la nature. En outre, l'AC180 est également livré avec un mode d'augmentation de l'alimentation de 2,700 W pour alimenter sans effort des appareils à haute puissance, comme des bouilloires, des sèche-cheveux, des micro-ondes, etc.

En outre, l'AC180 bénéficie d'un écran LCD de 1,7 pouce et une plus grande taille de police pour rendre la consommation d'énergie et le statut de dépannage plus clairs.

Voyagez avec une alimentation facile à transporter

Voyagez léger, donc plus loin. Côté portabilité, l'AC180 est ultra compact (340mm L ?247mm l ?317mm H) pour un transport sans effort et ne pèse que 35 kg. Il ne prendra pas beaucoup de place dans le camion en route vers votre prochaine destination.

Recharge à grande vitesse

Pour les amateurs de plein air à la recherche d'une solution de secours pour leurs excursions ou leurs voyages en camping-car, l'AC180 ne manquera pas de dépasser leurs attentes. Même en explorant les sentiers battus loin du réseau principal, une source fiable d'électricité est toujours à portée de main avec l'AC180, qui dispose d'une charge accélérée de 1,440W, avec une charge de 0 à 80 % en seulement 45 minutes ! Rechargez-le avant de faire vos bagages, et une grande quantité d'électricité est déjà prête à prendre la route avec vous.

Vivez avec une alimentation électrique ininterrompue

Grâce au système UPS, pas besoin de s'inquiéter de la perte de données ou de dommages matériels en cas de panne de courant car l'AC180 détecte automatiquement la panne d'électricité au moment où elle se produit et prend le relai en 20 ms, sans que personne ne s'en aperçoive.

Puissance constante égale tranquillité d'esprit

Dans un souci de sécurité et de longévité, BLUETTI adopte des cellules de batterie LiFePO4 sûres et durables et apporte une garantie complète pendant cinq ans, ce qui le distingue vraiment de la plupart des concurrents sur le marché.

La surveillance à distance de l'AC180 en temps réel est une évidence grâce à l'application intelligente BLUETTI. Maintenant, la configuration des modes de fonctionnement, la vérification des conditions du système et les mises à jour sans fil peuvent être effectuées en quelques clics.

« Nous nous engageons à trouver de nouvelles innovations adaptées à la demande croissante du marché. Notre équipe R&D avait imaginé une station électrique portative, haute capacité et abordable, et maintenant nous l'avons fabriquée. L'AC180 a tout ce dont les utilisateurs pourraient avoir besoin, à un prix plus que raisonnable », déclare James Ray, directeur marketing de BLUETTI.

Disponibilité

Bien que le prix de départ ne soit pas définitivement fixé, nous pensons qu'il s'agit de la station électrique la plus abordable qui valait la peine d'attendre.

Depuis sa création, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à l'idée d'un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour des applications intérieures comme extérieures, tout en offrant une expérience respectueuse de l'environnement pour nos maisons et pour la planète. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et reçoit la confiance de millions de clients à travers le monde.

