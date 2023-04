SHEIN fait ses débuts à Ibiza cet été et annonce un partenariat exclusif avec O Beach Ibiza





PARIS, le 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- SHEIN, le learder mondial d'e-commerce mode et lifestyle, est heureux d'annoncer son partenariat avec O Beach Ibiza. La marque devient ainsi le sponsor officiel de l'emblématique pool party du O Beach Ibiza, qui aura lieu tous les vendredis du 12 mai au 20 octobre avec des DJ résidents tels que Grant Collins, Sam Dungate, Cameo, Jamie Love ou encore Lucy Jane.

L'année 2023 marque un tournant pour O Beach Ibiza. C'est donc le moment idéal pour SHEIN d'être la tête d'affiche de la saison estivale 2023 et de lancer ses campagnes de mode uniques et expérientielles auprès des fashionistas qui aiment faire la fête.

Pour célébrer le lancement de ce partenariat, SHEIN organisera un défilé de mode exclusif et ouvrira son premier pop-up au O Beach Ibiza, offrant aux invités la possibilité d'acheter les collections d'été SHEIN tout au long de la saison des fêtes. La collection d'été Emily Miller x SHEIN, très attendue, sera quant à elle disponible à partir du 27 avril et comprendra des maillots de bain haut de gamme, des vêtements de plage élégants ainsi que des pièces glamour parfaites pour toutes les occasions.

Et parce que l'hydratation est clé durant la saison estivale, SHEIN a installé une station d'hydratation qui fournira de l'eau gratuite à tous les invités, tous les vendredis du 12 mai au 20 octobre. De plus, chaque zone VIP sera dotée de bouteilles d'eau réutilisables SHEIN que les invités pourront emporter chez eux.

Pour lancer cette saison estivale tant attendue, SHEIN recevra des invités VIP pour sa soirée d'inauguration le 5 mai prochain, et présentera également sa collection d'été lors d'un défilé unique. De plus, le pop-up SHEIN fera ses débuts pour garantir un été ensoleillé et tendance à tous les amateurs de divertissement.

Préparez-vous pour un été placé sous le signe de la mode et de la détente avec SHEIN !

À propos de SHEIN

SHEIN est une plateforme de vente en ligne de vêtements et d'accessoires visant à rendre le monde de la mode et de la beauté accessible à tous. SHEIN utilise un processus de fabrication à la demande qui connecte ses fournisseurs à sa chaîne d'approvisionnement, permettant ainsi de réduire le gaspillage et de fournir une variété de produits abordables à leurs clients à travers plus de 150 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://fr.shein.com/.

21 avril 2023 à 10:37

