Air Canada souligne le Jour de la Terre en achetant 9,5 millions de litres de carburant d'aviation durable





Le CAD est un des principaux piliers de notre plan d'action climatique

Ces 9,5 millions de litres de CAD permettront une réduction des émissions de GES d'environ 23 500 tonnes d'équivalent CO 2 (éq. CO 2, ) d'après une analyse complète du cycle de vie

Cette quantité équivaut aux émissions de GES absorbées par 28 000 acres de forêt en un an

MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Air Canada souligne le Jour de la Terre de 2023 en annonçant qu'elle achète 9,5 millions de litres de carburant d'aviation durable (CAD). La Société élargit son partenariat avec Neste, producteur de CAD, pour alimenter ses vols au départ de l'aéroport international de San Francisco avec le carburant d'aviation durable Neste MY Sustainable Aviation FuelTM . Les 9,5 millions de litres de CAD permettront une réduction des émissions de GES d'environ 23 500 tonnes d'éq. CO 2 , chiffre calculé à l'aide de méthodes d'analyse complète du cycle de vie. Cette quantité équivaut aux émissions annuelles de GES stockées par 28 000 acres de forêt, selon le calculateur d'équivalences de gaz à effet de serre de Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

« À Air Canada, nous abordons les changements climatiques et le développement durable selon une approche à plusieurs volets, a indiqué Michael Rousseau, président et chef de la direction de la Société. Les facteurs environnementaux et sociaux sont intégrés à nos décisions stratégiques, tout comme le sont les achats d'appareils et l'exploitation quotidienne, par la voie du soutien que nous apportons aux solutions de rechange à faibles émissions de carbone. Le CAD est l'un de nos principaux piliers pour atteindre la carboneutralité. Nous achetons du CAD à Neste depuis février 2022. L'achat annoncé aujourd'hui représente une multiplication par cinq de notre approvisionnement en CAD par rapport à l'année précédente, et marque une étape importante en vue de notre objectif d'utiliser au moins un pour cent de CAD dans notre carburant d'ici 2025, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050. »

« La décarbonisation de l'industrie du transport aérien est plus importante que jamais et Neste s'engage à contribuer à l'évolution de ce secteur vers un avenir plus durable, a déclaré Michael Sargeant, vice-président - Amériques de l'unité commerciale Renewable Aviation de Neste. Nous sommes fiers d'aider Air Canada à atteindre son ambitieux objectif de carboneutralité dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050 en lui fournissant le CAD de Neste, qui permet aux transporteurs aériens de réduire leurs émissions de GES. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration en augmentant notre capacité de production annuelle de CAD à 1,5 million de tonnes par an d'ici la fin de 2023. »

Par l'intermédiaire du programme de voyages Laisser moins d'Air Canada, les entreprises clientes et les transitaires de fret aérien peuvent acheter du CAD, des crédits de compensation carbone ou une combinaison des deux pour compenser ou réduire les émissions de GES liées à leurs voyages d'affaires ou à leurs expéditions de fret, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Ce programme est l'une des nombreuses initiatives exhaustives mises en oeuvre dans le cadre du plan d'action climatique d'Air Canada.

Utiliser du CAD dans les appareils réduit les émissions de GES directement à la source. Le CADoffre une solution de rechange au carburant d'aviation conventionnel d'origine fossile. Son utilisation est reconnue comme un levier essentiel pour atteindre les objectifs de réduction desémissions de GES de l'industrie du transport aérien. L'utilisation de CAD Neste MY Sustainable Aviation Fueltm pourrait réduire jusqu'à 80 %* les émissions de GES sur le cycle de vie du carburant par rapport au carburant d'aviation conventionnel.

Actuellement, l'offre mondiale de CAD reste extrêmement limitée, coûteuse et insuffisante pour répondre à la demande mondiale. Air Canada se réjouit de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada pour accroître la disponibilité et générer un approvisionnement significatif de CAD produit au Canada pour l'aviation commerciale, ce qui permettrait de soutenir le rôle du Canada en matière de changements climatiques, les objectifs environnementaux du pays ainsi que l'industrie canadienne de l'aviation, qui est un acteur économique de premier plan. Air Canada a parrainé plusieurs initiatives dans ce secteur, dont les suivantes :

elle est membre cofondateur du Conseil canadien des carburants d'aviation durables (C-SAF), un organisme sans but lucratif créé en 2022 qui cherche à rassembler les principales parties prenantes de l'industrie et le gouvernement afin d'accélérer la production commerciale et l'utilisation de CAD fabriqués au Canada ;





(C-SAF), un organisme sans but lucratif créé en 2022 qui cherche à rassembler les principales parties prenantes de l'industrie et le gouvernement afin d'accélérer la production commerciale et l'utilisation de CAD fabriqués au ; en sa qualité de membre cofondateur, elle est le premier transporteur aérien canadien à s'être jointe à l'Aviation Climate Taskforce (ACT), créé pour relever le défi des émissions croissantes de CO 2 produites par l'aviation commerciale. Constitué de dix sociétés aériennes internationales et du Boston Consulting Group, cet organisme a été mis sur pied dans le but d'accélérer la recherche et faire progresser les technologies émergentes de décarbonisation, notamment par le développement de carburants d'aviation durables;





(ACT), créé pour relever le défi des émissions croissantes de CO produites par l'aviation commerciale. Constitué de dix sociétés aériennes internationales et du Boston Consulting Group, cet organisme a été mis sur pied dans le but d'accélérer la recherche et faire progresser les technologies émergentes de décarbonisation, notamment par le développement de carburants d'aviation durables; elle s'est jointe à la coalition Clean Skies for Tomorrow . Cette dernière a pour mission d'accélérer le déploiement et l'utilisation de technologies de CAD pour que ceux-ci représentent 10 % de l'approvisionnement mondial en carburant d'aviation d'ici 2030;





. Cette dernière a pour mission d'accélérer le déploiement et l'utilisation de technologies de CAD pour que ceux-ci représentent 10 % de l'approvisionnement mondial en carburant d'aviation d'ici 2030; en 2017, elle a appuyé le projet de recherche sur les émissions et les traînées de condensation des carburants de remplacement de l'aviation civile (CAAFCER), mené par le principal institut de recherche du Canada , le Conseil national de recherches Canada (CNRC), afin de vérifier l'incidence environnementale positive des biocarburants sur la formation de traînées de condensation. Air Canada a assuré une série de cinq vols au biocarburant, permettant ainsi au CNRC de mesurer l'incidence des mélanges de biocarburants sur la formation de traînées de condensation par les appareils;





, le Conseil national de recherches (CNRC), afin de vérifier l'incidence environnementale positive des biocarburants sur la formation de traînées de condensation. Air Canada a assuré une série de cinq vols au biocarburant, permettant ainsi au CNRC de mesurer l'incidence des mélanges de biocarburants sur la formation de traînées de condensation par les appareils; en 2016, elle a participé, à titre de transporteur principal, à l'Initiative canadienne de la chaîne d'approvisionnement de biocarburant (ICCAB) visant à cerner et à surmonter les difficultés logistiques d'approvisionnement dans l'introduction de biocarburants d'aviation aux grands aéroports canadiens et internationaux, au profit des transporteurs aériens et des autres parties prenantes des chaînes d'approvisionnement en biocarburants;





depuis 2012, Air Canada a acheté 2 399 435 litres de CAD.

Air Canada s'efforce toujours d'atteindre son objectif ambitieux de carboneutralité dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050, en établissant des cibles absolues de réduction nette des GES à moyen terme d'ici 2030 pour ses vols et ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019.

La Société aérienne rend actuellement compte de ses émissions annuelles de GES, de ses cibles et de sa stratégie d'action pour le climat par l'intermédiaire de CDP . En 2022, elle a publié son premier rapport aligné sur le cadre du Groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC), qu'on peut consulter ici . Pour de plus amples renseignements sur les activités d'Air Canada relatives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, consultez Citoyens du monde , son rapport de développement durable.

Pour de plus amples renseignements sur les programmes environnementaux et de développement durable d'Air Canada, visitez le site Laisser moins .

* Chiffre calculé à l'aide de méthodes d'analyse du cycle de vie (ACV) établies, telles que la méthode du Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA).

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les communications publiques d'Air Canada peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedar.com, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion de 2022 d'Air Canada daté du 17 février 2023.

Air Canada a fixé et continue de fixer des objectifs, de prendre des engagements et d'évaluer l'incidence eu égard aux changements climatiques, ainsi que les initiatives, plans et propositions connexes que la Société et d'autres parties prenantes (dont les organismes publics, les autorités de réglementation et autres organismes) mettent en oeuvre en matière de changements climatiques et d'émissions de carbone. La réalisation de nos engagements et de nos objectifs dépend de nombreux facteurs, notamment les actions et les efforts concertés des gouvernements, de l'industrie, des fournisseurs et des autres parties prenantes et acteurs impliqués, ainsi que le développement et la mise en oeuvre de nouvelles technologies. La nature précise des lois, règlements, normes et accords contraignants ou non contraignants à venir, qui font l'objet d'une attention accrue de la part de multiples parties prenantes à l'échelle locale et internationale, ne peut être prédite avec un quelconque degré de certitude, pas plus que leur incidence financière, opérationnelle ou autre. Rien ne garantit la mesure dans laquelle l'un ou l'autre de nos objectifs climatiques sera atteint, ni que les investissements futurs que nous ferons pour atteindre nos objectifs climatiques produiront les résultats escomptés ou répondront aux attentes croissantes des parties prenantes en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. De plus, des événements futurs pourraient amener Air Canada à privilégier d'autres intérêts à plus court terme au détriment de la progression vers nos objectifs climatiques actuels, en fonction de la stratégie commerciale, de facteurs économiques, réglementaires et sociaux, de pressions potentielles de la part d'investisseurs, de groupes d'activistes ou d'autres parties prenantes. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos objectifs et nos engagements relativement aux changements climatiques ou d'en rendre compte de façon appropriée, nous pourrions faire l'objet d'une publicité et de réactions négatives de la part d'investisseurs, de clients, de groupes de défense ou d'autres parties prenantes, ce qui pourrait nuire à la réputation d'Air Canada ou avoir d'autres effets négatifs sur la Société.

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

