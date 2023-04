Le Fonds Moins c'est + prolongé et bonifié par RECYC-QUÉBEC





QUÉBEC, le 21 avril 2023 /CNW/ - En juillet 2021, la société d'État RECYC-QUÉBEC et La Ruche, leader en financement participatif au Québec, lançaient le Fonds Moins c'est + (FMC+) pour propulser des projets de réduction à la source, de réemploi et d'adoption de pratiques écoresponsables ayant moins d'impact sur l'environnement. Après 18 mois d'activités et plus d'une trentaine de projets soutenus, RECYC-QUÉBEC annonce le prolongement du fonds jusqu'en mars 2024 et bonifie les critères de financement.

Le montant minimum des campagnes de financement participatif admissible à la bonification provenant du fonds passe de 3 000 $ à 5 000 $, et la bonification provenant du fonds, anciennement de 50 % du montant de l'objectif de campagne de financement participatif, passe à 100 %, jusqu'à concurrence de 50 000 $. Par exemple, un projet de 30 000 $ qui serait accepté pourrait recevoir jusqu'à 30 000 $ supplémentaires du Fonds Moins c'est +. Avec ces nouveaux critères, La Ruche pourra soutenir encore plus de projets favorables à l'environnement.

Jusqu'ici, le FMC+ a favorisé l'émergence de 36 campagnes de financement participatif à succès et a mobilisé plus de 3 900 contributeurs. En date du 19 avril 2023, déjà plus de 811 000 $ en retombées financières ont été dénotées, dont 556 000 $ récoltés en financement participatif et 255 000 $ remis en bourses par le FMC+. D'autres campagnes seront également activées sur la plateforme de La Ruche au cours des prochains mois. La Ruche sert ainsi de point de chute des campagnes de financement des projets, qui peuvent être soutenus non seulement par des individus, mais aussi par des entreprises et des institutions. Précisions par ailleurs que les projets peuvent émaner des milieux communautaires, entrepreneuriaux, sociaux ou institutionnels.

Les projets sont majoritairement liés aux domaines de la réduction du gaspillage alimentaire, des concepts « zéro déchet », de la réutilisation de textiles et de vêtements, des ressourceries, par exemple des bibliothèques à outils, et de la rénovation. Ces initiatives sont le signe d'un engouement et d'un intérêt des jeunes entreprises québécoises et des communautés à se mobiliser pour accélérer la transition écologique que RECYC-QUÉBEC et La Ruche souhaitent continuer d'encourager.

Citations

« Nous sommes extrêmement heureux de voir cette entente prolongée, car pour lutter contre les changements climatiques et développer l'économie circulaire, il faut innover et se donner des moyens concrets d'y arriver. Les 36 projets qui ont vu le jour grâce à La Ruche, au soutien de la population et de RECYC-QUÉBEC, auront un impact direct sur ces objectifs que nous nous sommes fixés en tant que société. Bravo à tous ceux et celles qui ont lancé ces projets porteurs pour le Québec de demain et merci à tous les contributeur·trice·s ! »

- Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche

« RECYC-QUÉBEC est extrêmement fière d'être une bougie d'allumage pour tous ces projets novateurs qui voient le jour grâce au Fonds Moins c'est +. On invite les jeunes PME à innover, à diminuer leur impact environnemental, puis à dynamiser et faire rouler l'économie d'ici. Bref, à ceux et celles qui veulent faire partie de la solution et contribuer à l'essor d'une économie québécoise à la fois prospère et sans gaspillage, nous sommes heureux de tendre la main. »

- Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Prêt à faire plus avec moins?

Les porteurs et porteuses de projet sont invité·e·s aujourd'hui à considérer le financement participatif dans leur développement d'affaires et, ainsi, à bénéficier potentiellement du Fonds moins c'est +.

Voici des exemples de projets admissibles :

Projets relatifs à des prêts, du partage ou des échanges de biens;

Projets contribuant à la réduction d'utilisation de produits à usage unique ou relatifs à des offres de produits réutilisables;

Projets visant des produits écoresponsables de soins personnels ou d'usage courant à la maison.

Pour connaître les critères et détails des projets admissibles ou pour soumettre une demande de financement : laruchequebec.com/fmcplus.

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

Pour en savoir plus : recyc-quebec.gouv.qc.ca

À propos de La Ruche

La Ruche est une solution de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté près de 30 M$ en financement participatif et près de 50 M$ en retombées totales, et ce, dans les treize régions dans lesquelles elle est active. La Ruche se distingue par son accompagnement humain, ses programmes de financement additionnel et son approche régionale.

Pour en savoir plus : laruchequebec.com

