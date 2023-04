Appui aux employés et aux usagers des Résidences Floralies après l'annonce de la relocalisation





MONTREAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - La direction des Résidences Floralies désire joindre sa voix aux employés, aux familles et aux résidents secoués par l'annonce d'un déménagement à très court terme. « Nous sommes résolus à faire valoir leurs droits et c'est pour cette raison que nous avons demandé à rencontrer la direction du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal », affirme la présidente-directrice générale, Mme Marie-Claude Ouellet.

Extrait de la correspondance destinée au CIUSSS et signée par la PDG des Résidences Floralies, Mme Marie-Claude Ouellet :

« (...) nous croyons que par respect et considération pour les personnes affectées par votre décision, soient les résidents et leur famille au premier plan, ainsi que l'ensemble du personnel, nous devons coordonner nos efforts pour que ces déménagements se passent de façon structurée et ne pas négliger l'importance d'une communication continue entre votre administration provisoire et nous. »

La direction des Résidences Floralies joint sa voix à celle des représentants syndicaux qui dénoncent avec colère et indignation le sort réservé aux employés par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Au cours des sept derniers mois, soit pendant la durée de l'administration provisoire, on a multiplié les échanges et les offres de collaboration avec le CIUSSS afin d'éviter de fragiliser les résidents et les employés. Ces nombreuses démarches ont malheureusement été vouées à l'échec.

Faute d'interlocuteurs stables au CIUSSS, le projet de relance a avorté et nous sommes aujourd'hui confrontés à un drame immense pour les résidents et nos employés dévoués. Au fil du temps, les vis-à-vis en provenance du CIUSSS se sont succédé, ce qui a notamment empêché :

la mise en place de stratégies de recrutement concertées,

des investissements dans l'amélioration des infrastructures,

le déploiement de la nouvelle organisation clinique, etc.

Au début, autant le CIUSSS que la nouvelle direction des Résidences Floralies s'entendaient pourtant sur la nécessité de collaborer et d'améliorer la situation. Conjointement et de manière proactive, on a travaillé sans relâche, à cette époque, afin de doter les Résidences Floralies d'une gestion renouvelée et d'une qualité de soins irréprochable et à la hauteur des attentes des résidents, de leur famille et des employés.

«?Bien que cette décision ait été prise de manière unilatérale par la direction du CIUSSS et que l'intention de nous écarter est évidente, nous allons continuer de représenter et de défendre les intérêts de nos résidents, de leurs proches, ainsi que les membres de notre équipe. Ceux-ci ont traversé la pandémie et sont toujours avec nous, malgré cette seconde tempête que nous traversons, ils méritent notre soutien. Nous comptons donc les représenter le plus justement possible et aussi longtemps que nécessaire?», de conclure Mme Ouellet.

Les Résidences Floralies sont spécialisées dans l'offre de résidences médicalisées pour aînés en perte d'autonomie et sont propriétaires au Québec des Résidences Floralies de Lachine et de LaSalle. On y fournit une gamme de soins complète (prestations légères, ressources intermédiaires et CHSLD).

SOURCE Résidences Floralies

21 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :