Huawei met en place MetaERP, un logiciel maison qui gère l'ensemble des processus de l'entreprise





Lors d'un événement organisé sur son campus de Dongguan, Huawei a annoncé que l'entreprise remplaçait son ancien système ERP par MetaERP, son propre système de gestion.

Les logiciels ERP (Enterprise Resource Planning) jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des entreprises. Ils sont utilisés pour gérer les opérations principales, de la comptabilité à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En 1996, Huawei a adopté le système MRP II (Manufacturing Resource Planning), puis a intégré un ERP soutenu par plusieurs mises à jour itératives. Ce système central a accompagné le développement rapide de Huawei pendant plus de 20 ans. Il a permis de gérer les opérations commerciales de l'entreprise, qui génèrent des centaines de milliards de dollars chaque année dans plus de 170 pays et régions du monde.

En 2019, pour faire face aux pressions et défis externes, Huawei a décidé de développer MetaERP, un système maison entièrement autonome qui devait remplacer l'ancien logiciel. Il s'agit du projet de transformation le plus vaste et le plus complexe jamais entrepris par Huawei. Au cours des trois dernières années, Huawei a investi des ressources considérables et affecté plusieurs milliers de personnes à la conduite de ce projet, tout en collaborant avec ses partenaires pour surmonter les difficultés. MetaERP qui s'appuie sur le cloud a déjà été mis en service à grande échelle et remplace l'ancien système.

Actuellement, MetaERP assure la gestion de 100 % des scénarios commerciaux chez Huawei et de 80 % du volume d'affaires du groupe. Il a réussi, lors des phases de tests, à traiter les paiements mensuels, trimestriels et annuels ; tout en garantissant zéro défaut, zéro retard et zéro ajustement comptable.

21 avril 2023 à 04:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :