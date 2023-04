Nombre record de candidatures pour les bourses 2022 d'IBSA Foundation pour la 10e année du programme soutenant les chercheurs de moins de 40 ans





Avec 211 projets soumis, un nombre record de candidatures ont été reçues pour les bourses 2022 parrainées par IBSA Foundation pour la recherche scientifique, marquant une étape importante pour le dixième anniversaire du programme qui récompense les jeunes chercheurs d'universités et d'instituts de recherche du monde entier.

La cérémonie de remise des prix pour les six projets gagnants s'est tenue aujourd'hui à Lugano, au site cosmos d'IBSA ; et ont été choisis parmi plus de deux cents projets de jeunes chercheurs. Chacun a obtenu une bourse d'études s'élevant à un montant de 30 000 EUR. Le nombre de candidatures a été très élevé, confirmant la tendance des dernières éditions, qui ont vu une plus grande participation des chercheures que de leurs collègues masculins (61 % contre 39 %). En outre, les participants à l'appel de 2022 provenaient de 29 pays.

Des projets ont été reçus dans cinq domaines scientifiques (dermatologie, endocrinologie, fertilité/urologie, médecine de la douleur/orthopédique/rhumatologie), et la catégorie spéciale pour 2022 est dédiée au vieillissement en bonne santé (Healthy Aging).

Les lauréats sont :

Laura Yerly , service de dermatologie et de vénéréologie, Hôpital de Beaumont, Centre hospitalier universitaire de Lausanne, 1011 (Suisse)

Titre du projet : Disséquer les interactions cellulaires et moléculaires régissant l'invasion périneurale chez les patients atteints de carcinome épidermoïde cutané afin d'identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Camilla Basso, laboratoire de recherche translationnelle chirurgicale, service de chirurgie, Ente Ospedaliero Cantonale et Faculté des sciences biomédicales, Università della Svizzera italiana (Suisse)

Titre du projet : Microbiote infiltrant les graisses : un nouvel acteur de l'obésité ?

Valentina Lorenzi , laboratoire européen de biologie moléculaire ? Institut européen de bioinformatique, Wellcome Sanger Institute, Université de Cambridge (Royaume-Uni)

Titre du projet : Démêler la dynamique temporelle et spatiale des conduits reproducteurs humains en développement.

Francesco De Logu , Université de Florence, service des sciences de la santé, laboratoire de pharmacologie clinique et d'oncologie expérimentale (Italie)

Titre du projet : tArgeted iNhibition of SChwann cell HORmone pAthway in GendEr pain (ANCHORAGE)

Marco Fantuz, VIMM Advanced Biomedical Research Foundation ; service de biologie, Université de Padoue (Italie)

Titre du projet : Les déficiences de la communication des mitochondries au noyau peuvent-elles expliquer le déclin de l'immunité humorale associé à l'âge ?

Julio Aguado, Institut australien de bioingénierie et de nanotechnologie AIBN, Université du Queensland (Australie)

Titre du projet : Ciblage pharmacologique de la neuroinvasion du SRAS-CoV-2 et de son effet à long terme sur le vieillissement du cerveau en bonne santé.

Au cours de la cérémonie de distribution des prix, les bourses d'études ont été remises par Arturo Licenziati, président et CEO d'IBSA Group, Silvia Misiti, directrice d'IBSA Foundation pour la recherche scientifique, et Luisa Lambertini, rectrice nommée de l'Università della Svizzera italiana.

"Soutenir la recherche et les projets de pointe pour faire progresser la société et ouvrir de nouvelles perspectives sur la recherche scientifique: tel est notre objectif lorsque nous renouvelons chaque année l'appel pour participer au concours des Fellowships" ? explique Silvia Misiti, directrice de IBSA Foundation ? "Nous poursuivons cet engagement depuis 10 ans et nous continuerons à le faire, car nous croyons au talent des jeunes chercheurs d'aujourd'hui, afin qu'ils deviennent les scientifiques de demain".

IBSA Foundation renouvelle en effet son engagement en faveur de la recherche et des jeunes talents et lance un nouvel appel à candidatures pour le programme de bourses 2023. La prochaine série de bourses sera décernée à six projets innovants et différenciés dans les domaines scientifiques de la dermatologie, de l'endocrinologie, de la fertilité/urologie, de la médecine de la douleur/orthopédie/rhumatologie, et la catégorie spéciale pour 2023 sera le vieillissement en bonne santé/la médecine régénérative. Les projets portant sur au moins un de ces domaines de recherche seront donc acceptés dans le domaine du vieillissement en bonne santé/de la médecine régénérative.

Autre nouveauté cette année, la valeur économique de chaque bourse a été portée à 32 000 EUR.

Les candidats qui souhaitent se présenter peuvent envoyer leur projet au plus tard le 31 décembre 2023 sur la plate-forme dédiée.

IBSA Foundation pour la recherche scientifique

IBSA Foundation pour la recherche scientifique a été fondée en 2012 à Lugano. Elle est le pilier et la principale promotrice des activités de responsabilité sociale (CSR) du Groupe IBSA. IBSA Foundation soutient la recherche scientifique et encourage sa divulgation par le biais d'activités de formation, art et science, culture et santé. Sa vision est d'aller au-delà du traitement, dans la pleine conscience de l'importance des bénéfices d'un parcours de soin combiné à une participation à des activités culturelles. Sa mission est de promouvoir une culture scientifique, accessible et faisant autorité, à travers la divulgation, l'adhésion à un réseau scientifique international et le soutien de la recherche. Parmi ses différentes initiatives, IBSA Foundation promeut les forums de haut niveau, accueillant des scientifiques de renommée internationale, et des bourses d'études dans différents domaines de recherche fondamentale et clinique.

