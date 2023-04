Guangzhou : la clé pour comprendre le développement de haute qualité de la Chine





GUANGZHOU, Chine, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture du forum « Understanding China - GBA Dialogue » s'est tenue le 19 avril sur le thème de la modernisation de la Chine et des nouvelles opportunités pour le monde, dans le but de mieux comprendre la Chine et de promouvoir le développement de haute qualité de la province de Guangdong et de la région de la Grande Baie.

« L'autonomie en matière de science et de technologie est la clé de la modernisation de la Chine ».

En tant que ville hôte du forum et ville centrale de la région de la Grande Baie, Guangzhou est un pilier important dans la promotion de l'autonomie et de l'amélioration de l'innovation scientifique et technologique dans cette région et dans l'ensemble de la Chine.

Grâce à la mise en oeuvre approfondie de la stratégie de développement axée sur l'innovation de ces dernières années, Guangzhou a connu des changements majeurs dans sa force scientifique et technologique, se hissant à la dixième place de l'indice Science Cities 2022 du magazine Nature et avec le cluster scientifique et technologique « Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong » classé deuxième pendant trois années consécutives dans l'indice mondial de l'innovation. La ville a également réalisé des avancées majeures dans le domaine des technologies stratégiques avec l'inscription et l'exploitation de plateformes scientifiques et technologiques stratégiques nationales telles que le Laboratoire de Guangzhou et le Centre national d'innovation technologique de la région de la Grande Baie. Guangzhou affiche sa puissance devant le monde entier grâce à sa forte capacité d'innovation et à sa vitalité industrielle en plein essor.

En outre, Guangzhou exploite pleinement le rôle de soutien et de leader de l'innovation technologique dans le développement de haute qualité des mégapoles afin de renforcer la culture des entités d'innovation d'entreprise et de renforcer et d'étendre continuellement la matrice d'entreprise technologique. Parmi les 145 entreprises nationales cotées en bourse dans la ville, 108 sont des entreprises de haute technologie, soit 75 % d'entre elles. Un système de culture d'entreprises technologiques basé sur le niveau a été initialement mis en place, les entreprises de haute technologie étant les principales parties prenantes et les PME technologiques étant la force d'appoint.

À l'heure actuelle, Guangzhou accélère une série de projets scientifiques et technologiques indépendants et de premier plan, créant ainsi une forte dynamique pour parvenir à un développement de haute qualité. En tant que site permanent du forum scientifique de la région de la Grande Baie, la ville abrite la première base d'industrialisation commerciale aérospatiale de la chaîne industrielle complète de Chine, un écosystème de sources froides, un centre national de recherche en ingénierie pour l'exploration et le développement des hydrates de gaz naturel, des souffleries hypersoniques et un centre de recherche sur l'environnement marin extrême, dont les travaux préliminaires sont en cours.

« La modernisation chinoise ne doit pas suivre la voie qui mène à la mise à l'écart de l'économie réelle et doit accélérer la construction d'un système industriel moderne fondé sur cette dernière ».

Pour de nombreux invités internationaux qui ont participé à l'événement cette année, le « coeur de Baiyun » un grand écran de 420 mètres carrés à ultra haute définition sur l'autoroute reliant l'aéroport de Baiyun au centre-ville de Guangzhou, est devenu une fenêtre d'observation du développement de la ville. Cet écran n'incarne pas seulement les avantages technologiques de Guangzhou dans ce secteur ; il témoigne également de l'adhésion de Guangzhou au principe d'industrie manufacturière en tant que point d'appui et de l'importance qu'elle accorde au développement de l'économie réelle.

L'industrie manufacturière est au coeur d'un développement de haute qualité. Malgré les situations complexes et les défis importants de ces dernières années, Guangzhou a toujours considéré l'industrie manufacturière comme la principale force motrice du développement économique.

« La politique de réforme et d'ouverture de la Chine restera inchangée à long terme et ne se fermera jamais au monde ».

Grâce à une série d'événements dans le cadre du forum de cette année, tels que des tables rondes pour les chefs d'entreprise, une session spéciale sur les nouvelles opportunités de modernisation de la Chine, le développement de haute qualité dans la région de la Grande Baie, des visites d'affaires et une expérience immersive de la culture chinoise pour les cadres d'entreprises étrangères, Guangzhou a consacré tous ses efforts à la construction d'une plateforme remarquable pour que le monde « comprenne la Chine », lui permettant ainsi d'observer la Chine et ses réalisations en matière de réforme et d'ouverture.

Le Guangdong est le pionnier et la région expérimentale de la réforme et de l'ouverture et joue un rôle de premier plan dans le processus global de modernisation de la Chine. Prenant la tête de l'ouverture, Guangzhou s'est vu accorder un statut de ville centrale nationale et de centre névralgique pour le développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Dans le cadre de cette vague de réforme et d'ouverture, Guangzhou continue à promouvoir activement le développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et du district de Nansha de Guangzhou afin d'approfondir la coopération globale entre Guangdong, Hong Kong et Macao face au monde.

De la foire de Canton au forum « Understanding China - GBA Dialogue », Guangzhou accélère la construction d'un centre d'échange international par le biais d'une série d'activités et de conférences internationales.

