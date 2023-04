Sai Life Sciences ouvre le SSRL, un centre de recherche dédié à Schrödinger, sur son campus de R&D d'Hyderabad





Des laboratoires entièrement équipés avec une équipe de 75 personnes ont été mis en place et rendus opérationnels en moins de 100 jours

HYDERABAD, Inde, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'une des organisations mondiales de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRO-CDMO) à la croissance la plus rapide en Inde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture du Sai Schrödinger Research Laboratories (SSRL) sur son campus de R&D à Hyderabad, en Inde. L'installation a été inaugurée par le Dr Karen Akinsanya, présidente de la R&D en thérapeutique chez Schrödinger Inc. en présence des membres de l'équipe dirigeante de Schrödinger et de Sai Life Sciences.

Lors de l'inauguration de l'installation, Dr. Karen Akinsanya a déclaré : « Nous avons choisi Sai Life Sciences comme CRO à la fin de l'année dernière, et nous sommes extrêmement heureux qu'ils soient maintenant prêts à commencer à travailler sur nos programmes avec une équipe hautement expérimentée et dévouée dans des installations de pointe. Sai Life Sciences jouera un rôle important dans l'avancement de nos activités de découverte de médicaments et de développement précoce, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration. »

En janvier 2023, Sai Life Sciences a conclu un accord stratégique de 5 ans avec Schrödinger, dont la plateforme de calcul basée sur la physique transforme la façon dont les thérapies et les matériaux sont découverts, pour mettre en place le SSRL à Hyderabad, en Inde. Peu après, Sai Life Sciences a commencé à construire l'installation et à recruter du personnel scientifique, afin de mener le projet à son terme dans un délai accéléré.

S'exprimant à cette occasion, Krishna Kanumuri, PDG et directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Notre collaboration avec Schrödinger marque un nouveau départ passionnant pour Sai Life Sciences, avec une installation dédiée pour soutenir de multiples programmes de découverte. La confiance qu'ils nous ont accordée témoigne des progrès que nous avons réalisés dans l'échelle, la portée et la profondeur de nos capacités intégrées de découverte de médicaments. Je me réjouis de cette collaboration fructueuse. »

À cette occasion, Karen Akinsanya et Krishna Kanumuri ont rencontré des représentants officiels de l'honorable ministre de l'industrie et du commerce du gouvernement de Telangana, Shri KT Rama Rao, pour les informer de la nature de la collaboration et du rôle que le Sai Schrödinger Research Laboratories (SSRL) jouera dans l'avancement de la découverte et du développement de médicaments

Installé sur le campus de R&D de Sai Life Sciences dans la Genome Valley, le SSRL est une installation dédiée aux flux de travail de découverte intégrés , y compris la chimie médicinale et synthétique , la biologie in vitro et la chimie des procédés . Le SSRL aura accès à d'autres capacités de Sai, telles que l' ADME in vitro et la pharmacocinétique in vivo , selon les besoins. La relation soutiendra l'avancement des programmes qui exploitent la plateforme informatique validée de Schrödinger. Le SSRL compte actuellement 75 employés en équivalents temps plein (ETP) dans les domaines de la chimie médicinale, de la biologie, de la chimie des procédés et de la chimie analytique.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec plus de 200 entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'entreprise compte plus de 2 600 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

