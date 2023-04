Percona annonce la liste des conférenciers de Percona Live 2023, la plus grande conférence indépendante sur les bases de données au monde





Percona, un leader des logiciels et services pour les bases de données open source de niveau entreprise, s'apprête à organiser la prochaine édition de sa conférence annuelle Percona Live, qui se tiendra à Denver, au Marriott Tech Center, du 22 au 24 mai 2023. Percona Live est la plus ancienne conférence indépendante sur les bases de données open source. Elle couvre un large éventail de sujets relatifs aux bases de données et à la gestion des données, notamment les déploiements natifs du cloud, l'amélioration des performances et l'expérience concrète de certains des plus grands déploiements de bases de données au monde.

L'événement offrira trois jours de tutoriels pratiques, de sessions en petits groupes, de discours liminaires, ainsi que d'opportunités de réseautage et de rencontres avec certains des professionnels des bases de données les plus expérimentés au monde. Inspiré par le site de Denver, l'événement de cette année tournera autour du thème CLIMB. Le concept CLIMB vise à étudier comment faire pour que les bases de données open source atteignent leur performance maximale, et à explorer comment Percona peut servir de guide pour y parvenir. Lors de l'événement, les experts du secteur apporteront des informations sur certaines des bases de données les plus populaires au monde ? comme MySQL, PostgreSQL et MongoDB - ainsi que sur d'autres technologies open source telles que Clickhouse, Vitess et Kubernetes.

« L'open source est essentiel pour stimuler l'innovation, aussi nous sommes ravis de proposer à nouveau Percona Live en présentiel après le succès de l'événement de l'an dernier à Austin », a commenté Ann Schlemmer, PDG de Percona. « Au cours des trois jours, nous allons réunir la communauté open source pour explorer les dernières avancées techniques autour des bases de données, les approches de la gestion des données, et la manière dont nous pouvons déployer ces outils plus efficacement. La conférence permet aux membres de la communauté de partager leurs connaissances et leurs expériences et de contribuer ainsi à l'avenir de l'open source. »

Parmi les principaux conférenciers présents cette année figureront :

Ann Schlemmer, PDG de Percona, qui s'exprimera sur l'avenir de Percona

Rachel Stephens, Analyste en chef de l'industrie chez RedMonk, qui proposera la conférence « As You Wish

Open source databases: a classic tale of true love and high adventure » (Les bases de données open source selon votre souhait : une histoire classique d'amour véritable et de grande aventure)

Open source databases: a classic tale of true love and high adventure » (Les bases de données open source selon votre souhait : une histoire classique d'amour véritable et de grande aventure) Peter Zaitsev, Fondateur de Percona, avec sa présentation « Unlocking Data Freedom: Harnessing Open Source to Overcome Data Gravity » (Déverrouiller la liberté des données : tirer parti de l'open source pour surmonter la gravité des données)

Les autres interventions porteront notamment sur les sujets suivants :

Database Observability: Through the lens of SRE (L'observabilité des bases de données à travers le prisme de la SRE) - Archana Jattigari, Credit Karma

Archana Jattigari, Credit Karma Why Machine Learning for Automatically Optimizing Databases Doesn't Work (Pourquoi l'apprentissage automatique pour l'optimisation automatique des bases de données ne fonctionne pas) - Andy Pavlo, Université Carnegie-Mellon / OtterTune

Andy Pavlo, Université Carnegie-Mellon / OtterTune Operating a 120 TB MongoDB dataset on Kubernetes (Exploiter un ensemble de données MongoDB de 120 To sur Kubernetes) - David Noriega et Eric Fox, Adobe

David Noriega et Eric Fox, Adobe No Passwords, Please, We're Pinterest: Secure Identity-Based Authentication for MySQL (Pas de mots de passe, s'il vous plaît, nous sommes Pinterest : l'authentification sécurisée basée sur l'identité dans MySQL) - Ernie Souhrada, Pinterest

Ernie Souhrada, Pinterest Reducing Cost and Improving Performance with Data Modeling in Postgres (Réduire les coûts et améliorer les performances grâce à la modélisation des données dans Postgres) - Charly Batista, Percona

- Charly Batista, Percona Upgrading to MySQL 8.0 (Mise à niveau vers MySQL 8.0) - Michael Coburn, Percona

Michael Coburn, Percona What is the place of AI in SQL querying? (Quelle est la place de l'IA dans les requêtes SQL ?) - Tatiana Krupenya, DBeaver Corporation

- Tatiana Krupenya, DBeaver Corporation Pen-testing open source databases (MySQL and PostgreSQL) [Évaluer au crayon et au papier les bases de données open source [(MySQL and PostgreSQL)] - Alexander Rubin, AWS

L'évènement Percona Live de cette année est sponsorisé par Microsoft, AWS, Oracle, PlanetScale, FerretDB, Datavail, OtterTune, benchAnt, Victoria Metrics, Civo et DBeaver pour n'en nommer que quelques-uns. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à la conférence, visitez : https://www.percona.com/live/conferences

À propos de Percona

Percona est largement reconnue comme une entreprise d'envergure internationale dans le domaine des logiciels de base de données open source, du support et des services. Il s'agit d'une organisation dédiée qui aide les entreprises à améliorer le fonctionnement des bases de données et des applications grâce à une combinaison unique d'expertise et de logiciels open source. Percona collabore avec de nombreuses marques internationales dans de nombreux secteurs d'activité, créant une expérience unifiée pour surveiller, gérer, sécuriser et optimiser les environnements de bases de données de toute infrastructure.

Percona offre aux organisations la liberté de choisir, de créer et de faire la différence en les aidant à évoluer et à innover rapidement au fur et à mesure de leur croissance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.percona.com.

Databases run better with Percona. (Les bases de données fonctionnent mieux avec Percona.)

Percona® est une marque déposée de Percona LLC. Toutes les autres marques déposées et non déposées mentionnées dans le présent document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 avril 2023 à 16:15

