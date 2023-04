Le projet de qualité d'expérience de Telenet et Sandvine améliore rapidement la satisfaction des clients et réduit les désabonnements





Telenet et Sandvine combinent des données sociodémographiques contextualisées avec des mesures relatives à l'analyse des applications et à la qualité d'expérience pour améliorer la qualité de l'expérience client et réduire les déplacements de services, le gaspillage de matériel et les coûts opérationnels.

WATERLOO, Ontario, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Telenet , l'un des pionniers de la convergence fixe-mobile et des services 5G dans le cloud, et Sandvine , l'entreprise d'évaluation de la qualité de l'expérience des applications, se sont lancés dans une étude de la qualité de l'expérience client de 18 mois pour détecter, prévoir et régler rapidement les problèmes qui touchent l'expérience client.

En combinant les mesures relatives à l'analyse des applications et à la qualité d'expérience de Sandvine avec les données sociodémographiques qualitatives de Telenet, l'opérateur belge a été en mesure d'élaborer des cotes de qualité de service objectives pour chaque périphérique final, ainsi que des cotes subjectives pour la connectivité et l'expérience de chaque client.

Stijn Eulaerts, vice-président de la gestion des produits résidentiels et du segment SOHO de Telenet, a déclaré : « Une meilleure compréhension de la qualité d'un service sur différents appareils à différents moments nous permet de déterminer quels IRC sont importants dans la prise de décisions concernant la réparation et l'entretien. Cela nous permet aussi de repérer les clients qui pourraient être mécontents afin de régler les problèmes de façon proactive et de peaufiner les campagnes pour mieux les mobiliser et les satisfaire. »

Lyndon Cantor, PDG de Sandvine, a déclaré : « En utilisant des données de haute qualité de Sandvine, notre équipe d'ingénierie a travaillé avec l'équipe des opérations de Telenet pour créer un profil global de qualité d'expérience à chaque client de Telenet. Elle a aussi élaboré un solide tableau de bord analytique grâce auquel des renseignements hautement contextuels sur la qualité de l'expérience client pourraient rentabiliser. »

Certains des résultats de la première année du projet de la qualité d'expérience, même avant sa mise en oeuvre complète, étaient impressionnants, notamment les suivants :

Réduction de 8 % des déplacements de services

Réduction importante des appels entrants

Réduction du taux de désabonnement

Meilleure utilisation du matériel

Augmentation des appels associés à la livraison par modem de libre-service

Réduction des réparations à domicile

Ces avantages ouvriront la voie à l'avenir, y compris la gestion de la congestion fondée sur l'intention et l'automatisation des solutions autoréglables qui améliorent davantage le rendement et l'expérience client.

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions de gestion de la qualité de l'expérience client de Sandvine peuvent aider votre organisation, planifiez une démonstration. dès aujourd'hui.

À propos de Telenet

En tant que fournisseur de services de divertissement et de télécommunications en Belgique, le groupe Telenet est toujours à la recherche de l'expérience numérique parfaite pour ses clients. Sous la marque Telenet, la société se concentre sur l'offre de services de télévision numérique, d'Internet haut débit et de téléphonie fixe et mobile aux clients résidentiels en Flandre et à Bruxelles.

Sous la marque BASE, elle fournit la téléphonie mobile en Belgique. Le segment Telenet Business dessert le marché des affaires en Belgique et au Luxembourg avec des solutions de connectivité, d'hébergement et de sécurité. Plus de 3 000 employés ont le but commun de rendre la vie et le travail plus faciles et plus agréables.

À propos de Sandvine

Le portefeuille de solution de gestion de la qualité de l'expérience des applications de Sandvine aide les clients à analyser, optimiser et monétiser les expériences des applications à l'aide d'informations contextuelles basées sur l'apprentissage automatique et d'actions en temps réel. La classification de plus de 95 % du trafic sur les réseaux mobiles et fixes par les utilisateurs, les applications, les appareils et les hébergements améliore considérablement les interactions entre les utilisateurs et les applications. Pour en savoir plus sur la manière d'offrir une expérience de qualité supérieure grâce à des données en temps réel uniques qui peuvent stimuler la performance et les revenus, visitez sandvine.com ou suivez Sandvine sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

Contact pour les médias :

Susana Schwartz

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058366/Telenet_Blog_Image_ID.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984490/Sandvine_2022_Logo.jpg

20 avril 2023 à 13:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :