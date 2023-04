SoftServe lauréate du « Outstanding Partner of the Year Award » décerné par NVIDIA





SoftServe, une société leader du développement de logiciels et du conseil en informatique, a été désignée Outstanding Impact Partner of the Year par NVIDIA en reconnaissance de son impact significatif dans de nombreux pays et domaines d'expertise, notamment pour ses réalisations dans le domaine de la conception.

En tant que membre du NVIDIA Partner Network (NPN), le travail collaboratif de SoftServe avec NVIDIA a conduit à des avancées révolutionnaires pour des entreprises telles que Valeo, un leader mondial de la mobilité. SoftServe a récemment utilisé la technologie Omniverse de NVIDIA pour créer des copies parfaites de produits d'éclairage physiques dans un espace virtuel pour les produits d'éclairage automobile de Valeo.

« C'est un honneur pour SoftServe d'être désignée "Partenaire d'impact exceptionnel de l'année" par NVIDIA, a déclaré Volodymyr Semenyshyn, président de SoftServe EMEA. Pour nous, ce Prix revêt une importance spéciale, car NVIDIA est un leader du marché des technologies et l'une des entreprises les plus innovantes au monde. Cette récompense montre également combien il est important de joindre nos forces à celles de partenaires solides comme NVIDIA pour résoudre des défis complexes à l'aide de technologies de pointe. SoftServe est entièrement engagée dans sa collaboration avec NVIDIA pour faire avancer notre vision commune de l'informatique accélérée. Les technologies pionnières de NVIDIA et la solide expertise industrielle de SoftServe génèrent des solutions et des services informatiques de pointe qui dynamisent nos clients. »

« L'informatique accélérée est une technologie d'avant-garde qui aide les entreprises à relever des défis complexes par des moyens innovants, plus rapides et plus précis que jamais, a déclaré Alfred Manhart, vice-président EMEA NVIDIA Channel & GSI chez NVIDIA. En tant que Partenaire d'impact exceptionnel NPN de l'année, SoftServe a prouvé sa vaste expertise en matière de solutions et de services informatiques transformateurs, ainsi que son engagement à aider les clients à faire progresser leur travail grâce à l'informatique accélérée NVIDIA. »

SoftServe est le seul partenaire du programme NVIDIA Professional Services (SDP-PS) à couvrir toutes les compétences de NVIDIA. La coopération entre SoftServe et NVIDIA permet aux entreprises de résoudre des défis commerciaux complexes grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie de l'apprentissage automatique.

À propos de SoftServe

SoftServe est une société de conseil en informatique qui transforme et optimise les pratiques commerciales des entreprises et des éditeurs de logiciels. Son approche de bout-en-bout garantit innovation, qualité et rapidité dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, de la fabrication et des services financiers.

20 avril 2023 à 13:40

