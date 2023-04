Cirba Solutions annonce une entente de collaboration avec Honda en vue d'acheter des matériaux durables pour batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord





Cette entente permettra d'établir une alliance stratégique avec Cirba Solutions pour la collecte, le traitement et le retour de matières premières durables à la chaîne d'approvisionnement en batteries de Honda pour utilisation dans les futures batteries de véhicules électriques

Tirera parti de l'expertise de Cirba Solutions dans le traitement et l'extraction de matériaux critiques à partir de composants de batterie recyclés

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 20 avril 2023 /CNW/ -- Cirba Solutions, la plus grande et la plus complète entreprise de gestion des batteries et de traitement des matériaux pour les batteries en fin de vie et le rebut de fabrication de giga-usine, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente (PE) avec Honda pour Cirba Solutions, afin de collaborer à la collecte, au traitement et au retour des matériaux de batterie critiques recyclés qui serviront de matière première pour les produits du fabricant, y compris les futurs véhicules électriques (VE) et d'autres produits. Cette approche démontre comment les matériaux peuvent être obtenus de façon durable et achetés au pays en Amérique du Nord par l'entremise d'une alliance stratégique.

Ce programme s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience de Cirba Solutions dans le traitement de batteries hybrides et pour VE en fin de vie utile et du rebut de fabrication de giga-usines, en extrayant des métaux critiques comme le nickel, le cobalt et le lithium. La création de ces types de chaînes d'approvisionnement circulaires appuie les efforts de Honda pour atteindre ses objectifs d'utilisation 100 % carboneutre et sa stratégie de circulation des ressources d'ici 2050.

Il est temps d'électrifier notre réseau de transport, et les véhicules électriques sont un excellent exemple de l'utilisation de la technologie pour promouvoir les efforts de développement durable. Dans le but de créer une chaîne d'approvisionnement circulaire durable, la gestion et le traitement par Cirba Solutions des batteries en fin de vie utile et du rebut de Honda sont un exemple de partenariat avec les équipementiers pour créer des solutions qui fournissent des matériaux de batterie essentiels pour la fabrication de nouveaux VE et appuient les objectifs de durabilité.

« Ce partenariat souligne l'importance du traitement des matériaux qui, autrement, seraient mis au rebut pour créer une chaîne d'approvisionnement entièrement circulaire pour les batteries pour VE », a déclaré David Klanecky, président et chef de la direction de Cirba Solutions. « Grâce à ce type d'alliance, nous sommes en mesure d'aider Honda à trouver des matériaux essentiels pour la création de nouvelles batteries pour VE de façon durable et avec une traçabilité complète. »

En mars, Cirba Solutions a également annoncé son intention de construire une usine de fabrication de batteries pour VE de classe mondiale en Caroline du Sud, créant ainsi plus de 300 emplois et produisant suffisamment de matériaux de qualité batterie pour plus de 500 000 batteries pour VE. Cette expansion s'inscrit dans le cadre de son investissement de plus de 1 milliard de dollars dans le secteur au cours des cinq prochaines années.

À propos de Cirba Solutions

Cirba Solutions est le fournisseur de services le plus fiable et le plus complet de l'industrie de la gestion des batteries en prenant les batteries en fin de vie, les traitant pour extraire les matériaux critiques et en les remettant dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une plateforme opérationnelle et différenciée, la gamme complète de capacités répond à la demande en batteries lithium-ion et en chimie croisée, soutenant une chaîne d'approvisionnement circulaire pour l'industrie. Il est le leader des solutions de gestion du recyclage des batteries de bout en bout, offrant une logistique centrée sur la batterie, des solutions de programmes de collecte, des applications de seconde vie et la validation de la production de cathodes, avec des processus technologiques qui mettent l'accent sur la conformité environnementale. Cirba Solutions combine les ressources et l'expertise de Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies et Battery Solutions.

www.cirbasolutions.com

Suivez Cirba Solutions sur LinkedIn et Twitter .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2059568/Honda_Cirba_Solutions_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2005890/3997215/CS_Logo_Hor_GrayGreen_RGB_Logo.jpg

SOURCE Cirba Solutions

20 avril 2023 à 13:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :