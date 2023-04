GWM organise la Conférence mondiale 2023 avec des partenaires à Shanghai





BAODING, Chine, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 19 avril, GWM a tenu la Conférence mondiale 2023 sur le thème « NEW GWM NEW ENERGY », à laquelle ont participé plus de 260 représentants de distributeurs de plus de 60 pays et régions.

Mu Feng, président de GWM, a présenté en détail aux participants l'expansion mondiale de GWM, l'écosystème forestier et la future planification stratégique énergétique.

Mu Feng a déclaré que GWM a publié une déclaration mondiale sur les nouvelles énergies pour des NEV intelligents « plus verts, plus puissants et plus sécurisés ». À l'avenir, sur la base de l'écosystème forestier, GWM adoptera le modèle « ONE GWM » et une grande stratégie globale de produit unique pour réaliser une planification différenciée ciblée sur le marché mondial et coopérer avec des partenaires mondiaux pour créer de nouveaux produits énergétiques de meilleure qualité pour les clients.

Lors de la conférence, GWM a organisé une grande cérémonie de remise de prix pour féliciter les distributeurs qui ont travaillé avec GWM pour élargir le marché. Parker Shi, vice-président et responsable du marché international de GWM, a décerné des prix honorifiques aux distributeurs partenaires qui ont su mettre en oeuvre des réalisations exceptionnelles. Avant la cérémonie, GWM a également organisé la cérémonie de signature des partenaires commerciaux mondiaux et établi des partenariats avec des dizaines de nouveaux distributeurs de marchés mondiaux.

GWM a également invité des centaines de représentants des distributeurs à visiter l'usine et le laboratoire de R&D à la veille de la conférence et à assister à la conférence de presse de GWM à Auto Shanghai, qui permet aux distributeurs d'avoir une compréhension plus complète de l'écosystème forestier. Les distributeurs se sont déclarés très satisfaits de la forte capacité de fabrication de véhicules de GWM. Ils ont également manifesté le plus vif intérêt pour les nouveaux produits énergétiques intelligents.

Un nouveau distributeur partenaire a déclaré : « La visite à GWM m'a donné une expérience de ses excellentes nouvelles solutions énergétiques et j'espère apporter de nouveaux véhicules énergétiques à un plus grand nombre de clients locaux dès que possible ».

Les distributeurs d'Australie, d'Afrique du Sud et du Brésil sont optimistes quant à la performance future de GWM. Les représentants des distributeurs estiment que l'excellente qualité, les caractéristiques de luxe et les nouveaux avantages énergétiques de GWM sont reconnus par les consommateurs et que l'entreprise acquiert une bonne réputation. La coopération avec GWM constituera une étape importante pour un avenir meilleur.

À l'heure actuelle, GWM ne cesse d'accroître ses ventes mondiales et son implantation sur le marché. En 2022, le volume des ventes à l'étranger de GWM a dépassé les 170 000 unités, avec une hausse de 21,28 % sur un an, atteignant ainsi un nouveau record. Depuis son exportation en 1997, GWM a eu plus de 700 canaux de vente à l'étranger couvrant plus de 170 pays et régions du monde, avec des ventes totales de plus d'un million de véhicules.

À l'avenir, GWM favorisera la mise en oeuvre à l'étranger de toute la chaîne industrielle, y compris les produits, les technologies et les services. GWM espère également renforcer l'écosystème forestier pour obtenir un résultat gagnant-gagnant pour tous et promouvoir conjointement la transformation de la nouvelle stratégie énergétique mondiale de GWM avec ses partenaires distributeurs mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058181/GWM_Holds_2023_Global_Conference_with_Partners_in_Shanghai.jpg

