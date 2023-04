Astroport Space Technologies crée une filiale européenne au Luxembourg





La société s'associe à Interflight Global Europe afin d'établir Astroport Europe pour les opérations de construction lunaire

LUXEMBOURG, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Astroport Space Technologies, Inc. dont le siège est à San Antonio, Texas, USA, et Interflight Global Europe, S.à r.l., dont le siège est à Luxembourg, annoncent leur partenariat pour le lancement d'Astroport Space Technologies S.à r.l. (Astroport Europe). Les deux sociétés ont présenté la nouvelle filiale d'Astroport lors du rassemblement annuel de la communauté des ressources spatiales dans le cadre de la Semaine européenne des ressources spatiales, qui s'est tenue au Luxembourg, à la LuxExpo Box, du 19 au 21 avril. Astroport Europe se consacrera au développement des technologies de construction et d'exploitation lunaires nécessaires à la réalisation des objectifs de la société, à savoir la mise en place d'infrastructures à la surface de la Lune, telles que des routes et des pistes d'atterrissage, dans le cadre du programme Artemis de la NASA et de missions commerciales d'exploitation minière et d'établissement d'une présence permanente sur la Lune.

Astroport conçoit des matériaux de construction lunaires in situ dérivés du régolithe (sol de la Lune) et les processus d'ingénierie géotechnique nécessaires à la préparation des sites de surface pour les aires d'atterrissage et de lancement, qui constituent l'un des premiers éléments d'infrastructure nécessaires à une présence permanente sur la Lune. « En mettant l'accent sur les "travaux sur le régolithe" pour l'excavation et le transport du régolithe en masse, nous considérons le Luxembourg et son écosystème entrepreneurial spatial florissant comme l'endroit idéal pour développer de nouvelles utilisations et de nouveaux produits à base de régolithe à partir des accumulations de stocks de matières premières pendant les phases d'excavation dans notre construction de préparation de site », a déclaré Sam Ximenes, fondateur et PDG d'Astroport et architecte de l'espace. Les activités de la filiale viendront compléter la technologie de fusion du régolithe et le système robotisé de maçonnerie d'Astroport pour la construction d'infrastructures lunaires.

Emilio de la Guardia, associé et directeur général d'Astroport Europe, a commenté : « Nous sommes ravis de faire officiellement partie de la communauté spatiale luxembourgeoise et nous nous réjouissons de nouer de nouvelles relations et de poursuivre les collaborations que nous avons établies avec des entreprises spatiales locales lors de notre participation au programme de soutien aux startups (SSP) du Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales (ESRIC). » Astroport a été l'une des cinq entreprises sélectionnées en 2022 par ESRIC pour leur premier groupe d'entreprises qui suivront le cours de préincubation de trois mois.

Oscar Garcia, PDG d'Interflight Global Corporation, basée à Miami, en Floride, a ajouté : « Notre relation avec Astroport Space Technologies, tant aux États-Unis qu'en Europe, continue de se consolider grâce à ce nouveau partenariat. » Astroport Europe sera le siège de toutes les opérations européennes et des activités d'investissement pour les projets européens.

À propos d'Astroport : Astroport Space Technologies Inc. est une entreprise de construction spatiale et de fabrication de matériaux qui transforme les ressources planétaires en matières premières durables pour la construction autonome d'infrastructures à la surface de la Lune et de Mars. Basée à San Antonio, au Texas, Astroport a été fondée dans le but de concevoir, de déployer et d'exploiter des ports d'atterrissage interplanétaires afin de faciliter des vols spatiaux sûrs, fiables et efficaces vers la Lune, Mars et au-delà. Astroport est une startup de deep tech fondée en 2020, qui opère en tant que branche technologique d'Exploration Architecture Corporation (XArc), une société de conseil en architecture spatiale, de conception et d'ingénierie créée en 2007.

À propos d'Interflight Global : Interflight Global Corporation (IFG) est une société de conseil, d'expertise, de courtage et de financement de premier plan dans le domaine du transport aérien et spatial commercial. Basée aux États-Unis, elle a été fondée en 1992 par son PDG Oscar S. Garcia. IFG aide ses clients à définir, structurer, produire, exécuter et rentabiliser des plans stratégiques, de faisabilité, commerciaux, marketing et financiers efficaces. Les connaissances et l'expertise d'IFG fournissent à ses clients de l'industrie aéronautique, aérospatiale et spatiale des solutions commerciales extrêmement efficaces pour relever leurs défis les plus complexes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1516158/3992793/Astroport_Space_Technologies_Logo.jpg

20 avril 2023 à 09:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :