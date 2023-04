CATL lance une batterie à matière condensée avec une densité énergétique allant jusqu'à 500 Wh/kg, permettant l'électrification des avions civils





SHANGHAI, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 19 avril, à Auto Shanghai, CATL a lancé une batterie à matière condensée, une technologie de pointe en matière de batteries. Avec une densité énergétique allant jusqu'à 500 Wh/kg, elle peut simultanément atteindre une haute densité énergétique et un haut niveau de sécurité de manière créative, ouvrant la voie à un tout nouveau scénario d'électrification des avions civils. CATL sera en mesure de lancer une production de masse de la batterie à matière condensée d'ici peu de temps.

Pour faire face aux changements des matériaux à très haute densité énergétique résultant de réactions électrochimiques, la batterie à matière condensée de CATL utilise des électrolytes à l'état condensé biomimétiques très conducteurs pour construire une structure de l'ordre du micron auto-adaptative qui peut ajuster les forces interactives entre les chaînes, améliorant ainsi la performance conductrice des cellules qui permet l'efficacité du transport d'ions lithium tout en stimulant la stabilité de la microstructure.

De plus, la batterie condensée intègre une gamme de technologies innovantes, comprenant des matériaux de cathode à haute densité énergétique, des matériaux anodiques innovants, des séparateurs et des processus de fabrication, offrant d'excellentes performances de charge et de décharge ainsi que de bonnes performances de sécurité.

Le lancement de cette technologie de pointe dépasse les limites qui ont longtemps restreint le développement de l'industrie des batteries et ouvrira un nouveau scénario d'électrification centré sur un haut niveau de sécurité et de légèreté en matière de poids. À l'heure actuelle, la CATL collabore avec ses partenaires au développement d'aéronefs civils électriques et à la mise en pratique de normes et d'essais au niveau de l'aviation conformément aux exigences aériennes en matière de sécurité et de qualité. En outre, nous lancerons également la version automobile de batteries à matière condensée, qui devraient être mises en production de masse cette année.

« Répondre aux exigences des clients est le moteur de l'innovation technologique pour CATL, » a affirmé Wu Kai, responsable scientifique de CATL. Actuellement, CATL possède la feuille de route technologique la plus complète au monde pour les batteries et a développé la capacité de transformer la recherche fondamentale en applications industrielles, puis en applications commerciales à grande échelle. Par exemple, en 2021 CATL a lancé la première génération de batteries sodium-ion avec une densité énergétique de 160 Wh/kg, qui a été lancée avec Chery Automobile lors de cette exposition. En 2022, CATL a dévoilé la batterie Qilin avec la plus grande efficacité d'intégration au monde, et elle a commencé sa production de masse en mars de cette année. Les batteries ont été utilisées sur plusieurs VEB haut de gamme tels que ZEEKR, AITO et Li Auto.

Alors que l'électrification s'étend de la terre au ciel, les avions deviendront plus propres et plus intelligents. Le lancement des batteries à matière condensée inaugurera une ère d'électrification universelle des transports maritimes, terrestres et aériens, ouvrira davantage de possibilités de développement de l'industrie et favorisera la réalisation précoce des objectifs mondiaux de neutralité carbone.

20 avril 2023 à 09:26

