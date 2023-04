Velo3D enrichit ses ateliers 2023 « Proof is in the Printing » de huit événements supplémentaires dans le monde entier





Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), entreprise leader dans la technologie de fabrication additive métal pour les pièces essentielles, a annoncé aujourd'hui qu'elle a enrichi sa série d'événements 2023 sur la fabrication additive Proof is in the Printing (La preuve par l'impression) de huit événements supplémentaires se déroulant en Asie et en Europe. Ces événements permettront aux ingénieurs de tous horizons et de tous niveaux d'expérience d'apprendre comment la fabrication additive peut transformer leurs activités. Ils apprendront également à déterminer quels sont les éléments à prendre en compte pour produire en série avec cette technologie. On leur expliquera en outre comment qualifier les pièces imprimées en 3D pour en faire un usage en environnement réel et pour obtenir des résultats cohérents sur n'importe quelle imprimante pour des chaînes d'approvisionnement évolutives.

« Notre tournée 2023 permettra aux ingénieurs de comprendre comment intégrer l'impression 3D dans leurs processus de fabrication standard et leurs effectifs sans qu'il soit nécessaire de posséder un niveau de spécialisation élevé, tel qu'un doctorat en fabrication additive », déclare Renette Youssef, directrice marketing de Velo3D. « Les événements de l'année dernière se sont déroulés dans quelques pays d'Europe et d'Asie et se sont concentrés sur la formation des clients, y compris des clients potentiels, aux dernières avancées dans le domaine de la fabrication additive métal. Compte tenu de l'intérêt et du succès que rencontrent ces manifestations, nous avons augmenté le nombre d'événements hors des États-Unis afin de former de nouveaux ingénieurs dans de nouveaux secteurs sur la manière d'obtenir des résultats reproductibles, prévisibles et flexibles. »

Les ateliers sont des événements d'une demi-journée qui forment les ingénieurs aux dernières avancées en matière de fabrication additive métal par le biais de présentations et d'exemples concrets d'entreprises qui utilisent la technologie pour produire leurs conceptions les plus ambitieuses. La participation est facultative et les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne. Les dates et lieux retenus pour les étapes européennes et asiatiques de la tournée Proof is in the Printing sont les suivants :

Augsbourg, Allemagne : 3 mai 2023

Midlands, Royaume-Uni : 16 mai 2023

Stavanger, Norvège : 24 mai 2023

Toulouse, France : 1er juin 2023

Tokyo, Japon : juin 2023

Busan, Corée du Sud : juin 2023

Augsbourg, Allemagne : 26 septembre 2023

Berne, Suisse : septembre 2023

Au cours des deux dernières années, Velo3D a constamment accru sa présence en Asie et en Europe. En juin 2022, l'entreprise a ouvert son centre européen de technologie à Augsbourg, en Allemagne. Grâce à son expansion dans ces nouvelles régions, Velo3D a su tirer profit de l'intérêt croissant pour sa solution de fabrication additive métal entièrement intégrée, qui combine les logiciels, le matériel et les processus de fabrication sous-jacents afin de simplifier l'impression 3D de pièces complexes et extrêmement performantes.

Outre les événements se déroulant en Asie et en Europe, l'équipe Velo3D visitera également huit villes des États-Unis. Les ingénieurs souhaitant participer à l'une de ces manifestations lors de la tournée peuvent consulter la page velo3d.com/roadshows pour s'inscrire ou envoyer un e-mail à [email protected].

À propos de Velo3D :

Velo3D est une entreprise spécialisée dans la technologie d'impression 3D métal. Également connue sous le nom de fabrication additive (FA), l'impression 3D a la capacité unique d'améliorer la façon dont les pièces métalliques de grande valeur sont fabriquées. Toutefois, les capacités de la FA métal conventionnelle sont considérablement limitées depuis son invention il y a près de 30 ans. Ainsi, la technologie n'a pas pu être utilisée pour créer les pièces les plus précieuses et les plus importantes, son utilisation étant restreinte à des créneaux spécifiques où les limites étaient acceptables.

Velo3D a surmonté ces limites de sorte que les ingénieurs puissent concevoir et imprimer les pièces dont ils ont besoin. La solution de l'entreprise offre une grande liberté de conception et permet aux clients des secteurs de l'exploration spatiale, de l'aviation, de la production d'électricité, de l'énergie et des semi-conducteurs d'innover pour l'avenir dans leurs secteurs respectifs. En utilisant Velo3D, ces clients peuvent maintenant fabriquer des pièces en métal essentielles qu'il était impossible de fabriquer auparavant. La solution entièrement intégrée comprend le logiciel de préparation de l'impression Flow, la gamme d'imprimantes Sapphire et le système de contrôle qualité Assure, tous ces éléments s'appuyant sur le processus de fabrication Intelligent Fusion de Velo3D. L'entreprise a livré son premier système Sapphire en 2018 et constitue un partenaire stratégique pour les innovateurs tels que SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy et Lam Research. Velo3D a été désignée comme l'une des entreprises les plus innovantes de Fast Company pour l'année 2023. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Velo3D.com, ou suivez l'entreprise sur LinkedIn ou Twitter.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse inclut des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions « Safe harbor » de la Private Securities Litigation Reform Act de 1996. Étant donné que les résultats réels de l'entreprise peuvent différer de ses attentes, estimations et projections, il convient de ne pas considérer ces déclarations prévisionnelles comme des prédictions d'événements futurs. Des termes tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « budgétiser », « pronostiquer », « anticiper », « avoir l'intention », « prévoir », « pouvoir », « vouloir », « pourrait », « devrait », « croit », « prédit », « potentiel », « continue », ou toute expression similaire sont destinés à identifier de telles déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles contiennent, sans s'y limiter, les objectifs de l'entreprise pour 2023 ainsi que les autres attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies d'avenir de l'entreprise. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et incertitudes considérables qui pourraient avoir pour conséquence que les résultats réels divergent matériellement des résultats escomptés. Il convient d'examiner attentivement les risques et les incertitudes décrits dans les documents déposés de temps en temps par l'entreprise auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient avoir pour conséquence que les événements et les résultats réels divergent matériellement de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de l'entreprise et sont difficiles à prévoir. L'entreprise recommande de ne pas accorder de confiance excessive aux déclarations prévisionnelles, y compris les projections, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. L'entreprise décline toute intention ou obligation de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prévisionnelles qui refléteraient tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées.

VELO, VELO3D, SAPPHIRE et INTELLIGENT FUSION, sont des marques déposées de Velo3D, Inc. WITHOUT COMPROMISE, FLOW et ASSURE sont des marques de commerce de Velo3D, Inc. Tous droits réservés © Velo3D, Inc.

20 avril 2023 à 09:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :