LA FORMATION EN GESTION DES OBJECTIFS DE BAYCREST EST MAINTENANT OFFERTE SUR LA PLATEFORME ABILITITCCI DE TELUS SANTÉ

Le premier déploiement virtuel à grande échelle de la formation en gestion des objectifs de Baycrest favorise l'accessibilité des services de réadaptation mentale au Canada et aux États-Unis.

TORONTO, le 20 avril 2023 /CNW/ - Baycrest a le plaisir d'annoncer une collaboration exclusive avec TELUS Santé (auparavant LifeWorks) pour accroître l'accessibilité de son programme de formation en gestion des objectifs (Goal Management TrainingMC ou GMT) au Canada et aux États-Unis. Cette collaboration permettra d'intégrer le programme à la plateforme AbilitiTCCi de TELUS Santé, actuellement utilisée par des entreprises, des établissements de soins de santé et des sociétés d'assurance. Ce programme de formation et de réhabilitation cognitive dirigé par un thérapeute s'adapte aux utilisateurs dans le but de traiter divers troubles cognitifs, comme les maladies mentales, le brouillard cérébral causé par la COVID longue, le TDAH et la consommation de substances.

« Baycrest est fier de s'associer à TELUS Santé pour faire connaître son programme avant-gardiste de formation en gestion des objectifs et progresser vers notre objectif commun : fournir à tous les adultes des solutions de santé cérébrale pour qu'ils jouissent de la qualité de vie qu'ils méritent, déclare le Dr William Reichman, président et chef de la direction, Baycrest Seniors Care. En tant que chef de file mondial en matière de vieillissement et de santé du cerveau, nous sommes heureux de mettre notre expertise à la disposition d'un public élargi grâce à cette collaboration novatrice. »

Le programme GMT, mis sur pied par l'Institut de recherche Rotman de Baycrest, est un programme standardisé, basé sur des données probantes, pour améliorer les fonctions exécutives. Il est appuyé par plus de 75 études publiées et évaluées par des pairs. Il s'ajoute aux thérapies actuellement offertes sur la plateforme AbilitiTCCi de TELUS Santé en traitant les déficiences cognitives, la distractibilité et l'affaiblissement de la capacité décisionnelle, qui sont souvent associées à des problèmes de santé mentale, au stress et au rétablissement d'une maladie. La recherche portant sur le programme GMT s'est étendue et a attiré plus de 18 millions de dollars d'aide financière provenant d'organismes au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie.

« À titre de fournisseur de confiance de solutions de mieux-être à l'échelle mondiale, TELUS Santé s'emploie continuellement à bâtir des collectivités et des milieux de travail plus sains, car elle croit que les organisations qui gardent leurs employés heureux, en santé et mobilisés sont les plus résilientes et productives », affirme Juggy Sihota, chef de la croissance, TELUS Santé. « Grâce à notre plateforme numérique novatrice AbilitiTCCi et à cette nouvelle entente exclusive avec Baycrest, nous pourrons mieux soutenir les personnes qui souhaitent accroître leur productivité au travail et améliorer leur santé mentale. »

Cette collaboration permettra à Baycrest d'offrir de la formation aux thérapeutes de TELUS Santé afin qu'ils appliquent parfaitement bien le programme GMT et puissent fournir les soins nécessaires à leurs clients tout en respectant les normes de grande qualité imposées par les deux organisations.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Rendez-vous à telussante.com pour en savoir plus.

À propos de Baycrest

Baycrest a récemment été désigné comme le plus important hôpital de recherche au Canada. Ce chef de file mondial en matière de vieillissement et de santé du cerveau entrevoit un monde où, avec votre aide, nous pourrons tous vieillir sans peur (Fear No AgeMC). Baycrest fournit à tous les outils dont ils ont besoin pour que les dernières années de leur vie soient les plus belles. Grâce aux progrès réalisés en matière de recherche, d'innovation, de soins et d'éducation, Baycrest vise à vaincre la démence et à créer un monde où chaque personne âgée jouit d'une vie remplie de sens, d'inspiration et de plénitude. Pour en savoir plus, visitez baycrest.org (site en anglais seulement).

