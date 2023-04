Développement durable : L'Ordre des ingénieurs du Québec renouvelle ses engagements afin de promouvoir un avenir durable





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Conscient de la nécessité d'accélérer le mouvement collectif en faveur du développement durable, l'Ordre des ingénieurs du Québec renforce son engagement à cet égard en dévoilant une version renouvelée de son Énoncé de position et engagements en matière de développement durable . L'Ordre souhaite ainsi favoriser un avenir durable en ayant un impact à toutes les étapes importantes de la vie professionnelle des ingénieurs et des ingénieures.

« Les ingénieurs et les ingénieures sont des acteurs clés du développement durable en raison de leur expertise. Face aux défis environnementaux, il est de plus en plus pressant d'agir, notamment dans le cadre de la lutte aux changements climatiques. Par l'entremise de ses engagements, l'Ordre désire donc soutenir ses membres dans leur pratique afin d'assurer notre qualité de vie et notre bien-être collectif », a déclaré la présidente de l'Ordre, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA.

Depuis l'adoption de la première mouture de son énoncé en 2020, l'Ordre a réalisé plusieurs mesures concrètes pour intégrer les principes du développement durable au coeur de ses actions, dont les suivantes :

La section sur le développement durable du Guide de pratique professionnelle de l'Ordre a été revue en profondeur et grandement enrichie. Ce guide est l'un des principaux outils de référence produits par l'Ordre à l'intention des ingénieurs et des ingénieures. Disponible en ligne, il reçoit plus d'un million de visites par année.

a été revue en profondeur et grandement enrichie. Ce guide est l'un des principaux outils de référence produits par l'Ordre à l'intention des ingénieurs et des ingénieures. Disponible en ligne, il reçoit plus d'un million de visites par année. Par ailleurs, l'Ordre est devenu le premier ordre professionnel québécois et le premier organisme de règlementation du génie au Canada à atteindre la carboneutralité.

à atteindre la carboneutralité. L'Ordre a également réalisé plusieurs interventions publiques pour sensibiliser les parties prenantes aux enjeux du développement durable, notamment dans le cadre de consultations législatives ou gouvernementales. L'Ordre a par exemple déposé un mémoire lors de la consultation sur la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028.

« Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis la mise en place de notre énoncé et de nos engagements en matière de développement durable en 2020. Plusieurs des objectifs que nous nous étions fixés ont d'ailleurs été atteints. Nous avons donc renforcé nos engagements afin de leur donner une dimension pérenne », a poursuivi Mme Larivière- Mantha.

En renouvelant son énoncé, l'Ordre réitère le lien direct entre le développement durable et sa mission de protection du public. Les obligations des ingénieurs et ingénieures liées à l'environnement sont également mises de l'avant.

L'Ordre visera notamment à accélérer l'intégration des principes du développement durable dans la pratique de ses membres actuels et futurs. Ces mesures se déclineront dans la formation initiale, la formation continue, l'inspection professionnelle et la reconnaissance des accomplissements. Au cours des prochains mois, l'Ordre travaillera à l'élaboration d'un plan afin de traduire ses engagements en actions concrètes et suivre leur progression.

Complément d'information

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca .

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

20 avril 2023 à 08:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :