Une batterie au lithium-ion utilisant la technologie X-SEPA(TM) de 3DOM Alliance atteint une durée de vie prolongée dans des conditions de température élevée, surpassant la durée de vie des batteries conventionnelles à température normale





L'objectif est de propulser l'électrification dans les plus chaudes régions du monde, avec une durée de vie de batterie d'environ 9 000 cycles à 60?

TOKYO, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- 3DOM Alliance Inc. (« 3DOM Alliance ») a annoncé aujourd'hui la mise au point d'une batterie au lithium-ion dotée du séparateur X-SEPAtm et de l'électrolyte résistant aux températures élevées propriétaires de l'entreprise, optimisée pour une utilisation dans des environnements à haute température. Les données collectées lors des essais de cycle de charge et décharge montrent que la durée de vie de la batterie dans des conditions de haute température est supérieure à celle des batteries conventionnelles dans des conditions de températures normales. 3DOM Alliance s'attend à ce que la durée de vie de la batterie atteint près de 9 000 cycles.

Mis au point par 3DOM Alliance, le X-SEPAtm comprend plusieurs couches de séparateurs 3DOM (ou séparateurs macroporeux ordonnés tridimensionnelement), c'est-à-dire des membranes en polyimide très résistantes à la chaleur, comportant chacune un réseau tridimensionnel uniforme de pores. Cette caractéristique aide à prolonger la durée de vie de la batterie, tout en permettant une fiabilité accrue, une résistance à la chaleur et un taux élevé de charge et de décharge. En prévision de la phase de production en série, 3DOM Alliance a commencé de distribuer en février 2023 des échantillons du X-SEPAtm.

Les efforts mondiaux de décarbonisation ont mis en avant le besoin croissant de solutions de mobilité électrique, en particulier dans les pays en développement, dont un grand nombre se trouvent dans les régions les plus chaudes au monde. Les températures élevées provoquent la dégradation de l'électrolyte à usage général et réduisent considérablement la durée de vie des batteries, ce qui réduit l'efficacité de l'électrification par batteries et contribue à augmenter les volumes de fabrication, le gaspillage et les coûts.

En vue de répondre aux besoins du marché dans les régions chaudes, 3DOM Alliance a mis au point une batterie au lithium-ion à durée de vie prolongée dans des conditions de haute température en combinant le X-SEPAtm et un électrolyte résistant aux températures élevées. Grâce à sa viscosité et son point d'ébullition élevés, l'électrolyte résistant aux températures élevées supprime la dégradation causée par les hautes températures. Toutefois, son intégration dans les batteries au lithium-ion a présenté des difficultés, sa viscosité élevée le rendant incompatible avec les séparateurs en polypropylène d'emploi général. Par contraste, la structure hautement poreuse du X-SEPAtm ainsi que la grande mouillabilité de son matériau polyimide relativement aux électrolytes organiques permettent l'utilisation d'électrolytes à haute viscosité et à points d'ébullition élevés.

3DOM Alliance a effectué des essais de cycle de charge et décharge à 60? afin d'évaluer la durée de vie et la durabilité des batteries équipées du X-SEPAtm et de l'électrolyte résistant aux températures élevées comparativement aux batteries utilisant un séparateur et un électrolyte d'emploi général. Comme le montre la figure 1, les résultats provisoires des essais en cours montrent que la batterie équipée du X-SEPAtm et de l'électrolyte résistant aux hautes températures présente une rétention de capacité considérablement plus élevée. Même dans des conditions de température élevée, la durée de vie du cycle de charge et décharge de cette batterie dépasse celle des batteries conventionnelles utilisées dans un environnement à température normale.

Comme le montre la figure 2, 3DOM Alliance estime que la batterie équipée du X-SEPAtm et de l'électrolyte résistant aux températures élevées peut atteindre une durée de vie d'environ 9 000 cycles, lorsque la fin de vie est définie comme une capacité de rétention de 60 %. 3DOM Alliance vérifiera cette caractéristique au moyen de tests continus et communiquera des résultats supplémentaires à mesure qu'ils deviennent disponibles.

La filiale de 3DOM Alliance, noco-noco Pte. Ltd. (« noco-noco »), un fournisseur de solutions de décarbonisation basé à Singapour, entend utiliser des batteries équipées du X-SEPATM dans des services tirant parti de ses caractéristiques, notamment sa longue durée de vie dans des conditions de température élevée. Actuellement, noco-noco travaille à introduire la technologie de batterie de 3DOM Alliance dans des applications de mobilité. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de plusieurs projets que la socété entreprend en Asie du Sud-Est, y compris un projet de minibus électrique mené en collaboration avec Assemblepoint Co., Ltd et annoncé plus tôt ce mois-ci. noco-noco vise à utiliser le X-SEPAtm pour répondre au besoin de batteries capables d'atteindre une performance et une durabilité supérieures dans les climats chauds, en vue d'accélérer l'électrification dans des marchés cibles comme l'Asie du Sud et du Sud-Est.

À propos de 3DOM Alliance Inc.

Établie au Japon en 2014, 3DOM Alliance Inc. s'efforce de résoudre les problèmes environnementaux par la recherche et le développement de technologies et de modèles d'affaires de pointe qui favorisent la décarbonisation et la conservation écologique. Pour en savoir plus sur 3DOM Alliance Inc., rendez-vous sur www.3dom.co.jp .

À propos de noco-noco Pte. Ltd.

noco-noco Pte. Ltd., un fournisseur de solutions de décarbonisation affilié à 3DOM Alliance, se consacre à accélérer la transition mondiale vers une économie carboneutre. En utilisant le X-SEPAtm, un séparateur de batteries multicouches propriétaire, et en fournissant des services de mobilité durable et une plateforme innovante de gestion de l'énergie, noco-noco répond au besoin de solutions énergétiques propres, abordables et durables. Pour plus d'informations sur noco-noco, consultez www.noco-noco.com .

[email protected]

Informations importantes et où les trouver

Le 29 décembre 2022, Prime Number Holding Limited, une société anonyme exonérée constituée sous les lois des Îles Caïmans (« PubCo »), Prime Number Acquisition I Corp. (« PNAC »), Prime Number Merger Sub Inc., une société du Delaware et une filiale en propriété exclusive directe de PubCo, Prime Number New Sub Pte. Ltd., une société anonyme privée de Singapour et une filiale en propriété exclusive directe de PubCo, noco-noco et certains actionnaires de noco-noco détenant collectivement une participation majoritaire ont conclu un accord de regroupement d'entreprises, en vertu de laquelle PNAC propose de conclure un regroupement d'entreprises avec noco-noco par fusion et échange de titres. Le présent communiqué ne contient pas tous les détails du regroupement d'entreprises proposé qui devraient être pris en considération et n'est pas destiné à former la base d'une décision d'investissement ou d'une décision d'une autre nature relativement au regroupement d'entreprises. Il est conseillé aux actionnaires de PNAC et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu'ils sont disponibles, la circulaire de procuration/prospectus et les modifications à celle-ci, ainsi que les autres documents déposés en lien avec le regroupement d'entreprises proposé, étant donné que ces documents contiendront des renseignements importants sur noco-noco, PNAC et le regroupement d'entreprises proposé. Lorsqu'elle sera disponible, la circulaire de procuration/prospectus et d'autres documents pertinents seront envoyés aux actionnaires de PNAC à la date d'enregistrement qui sera fixée pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé. En outre, les actionnaires pourront obtenir sans frais des copies de la circulaire de procuration/prospectus et d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), une fois qu'ils sont disponibles, sur le site Web de la SEC, à www.sec.gov, ou en adressant une demande à PNAC, à ses principaux bureaux de direction, à l'adresse suivante : 1129 Northern Blvd, Suite 404, Manhasset, 11030 NY, États-Unis.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la U.S. Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, (la « Securities Act »), et de l'article 21E de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 (la « Exchange Act »). Ces déclarations sont fondées sur des croyances et des hypothèses, ainsi que sur l'information dont disposent noco-noco et PNAC. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être reconnues par l'emploi de termes comme « pourrait », « sera », « serait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « potentiel », « continuer », « en cours », « objectif », « chercher à », de la forme négative de tels termes, ou d'expressions similaires qui expriment des prédictions, des perspectives ou des événements futurs, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Tout énoncé faisant référence aux attentes, projections ou autres caractéristiques d'événements ou de circonstances futurs, y compris le regroupement d'entreprises proposé, les avantages et les synergies du regroupement d'entreprises proposé, les marchés dans lesquels noco-noco opère, ainsi que toute information concernant les résultats possibles ou présumés futurs des activités de la société combinée après l'exécution du regroupement d'entreprises proposé, sont également des déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans de telles déclarations prospectives. Bien que noco-noco et PNAC estiment disposer d'une base raisonnable pour chaque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué, noco-noco et PNAC avertissent le lecteur que ces déclarations sont fondées sur une combinaison de faits et de facteurs actuellement connus et de projections d'avenir qui sont intrinsèquement incertaines. Ni noco-noco ni PNAC ne peut assurer le lecteur que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué s'avèreront exactes. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment : l'incapacité d'exécuter le regroupement d'entreprises en raison de l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires de PNAC ou de satisfaire à d'autres conditions de clôture de l'entente de regroupement d'entreprises ; la survenance de tout événement pouvant donner lieu à la résiliation de l'accord de regroupement d'entreprises ; la capacité de reconnaître les avantages prévus du regroupement d'entreprises ; le nombre de demandes de rachat présentées par les actionnaires publics de PNAC ; les coûts liés à la transaction ; l'incidence de la pandémie mondiale de COVID-19 ; le risque que la transaction perturbe les plans et les activités actuels à la suite de l'annonce et de l'exécution de la transaction ; l'issue de tout litige éventuel, ainsi que de toute procédure gouvernementale ou réglementaire éventuelle ; et d'autres risques et incertitudes. Il peut exister des risques supplémentaires que ni noco-noco ni PNAC ne connaissent actuellement, ou que noco-noco et PNAC considèrent actuellement comme négligeables, qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives étant soumises à un grand nombre d'incertitudes, le lecteur ne doit pas considérer ces déclarations comme une représentation ou une garantie de la part de noco-noco, de PNAC, de leurs administrateurs, dirigeants ou employés respectifs, ou de toute autre personne, que noco-noco et PNAC atteindront leurs objectifs et mèneront à bien leurs plans, dans un délai précis ou de manière générale. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent le point de vue de noco-noco et de PNAC à la date de la présente communication. Des événements et des développements ultérieurs peuvent entraîner un changement dans ces perspectives. Toutefois, bien que noco-noco et PNAC puissent mettre à jour ces déclarations prospectives à l'avenir, noco-noco et PNAC n'ont actuellement aucune intention de le faire, sauf si la loi applicable l'exige. Par conséquent, le lecteur ne doit pas considérer ces déclarations prospectives comme représentant les points de vue de noco-noco ou de PNAC à une date ultérieure à la date de la présente communication.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué n'est ni une déclaration de procuration ni une sollicitation de procuration, ni un consentement ou une autorisation à l'égard de tout titre ou concernant la transaction potentielle, et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de noco-noco or PNAC. Aucune vente de ces titres ne sera réalisée dans tout État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou du territoire en question. Une offre de titres ne pourra être réalisée qu'au moyen d'un prospectus répondant aux exigences du Securities Act.

Participants à la sollicitation

noco-noco, PNAC ainsi que leurs administrateurs, hauts dirigeants, dirigeants et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de PNAC dans le cadre de la transaction proposée. Les informations concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de PNAC dans le cadre de la transaction proposée seront énoncées dans la circulaire de procuration/prospectus sur le formulaire F-4 qui sera déposé auprès de la SEC.

CONTACT : Équipe de relations publiques de 3DOM Alliance, e-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2056472/Figure_1_Comparison_charge_discharge_cycle_life_60__Source_3DOM_Alliance.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2056443/Figure_2_Prediction_charge_discharge_cycle_life__square_root__battery_X_SEPATM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1963406/3990558/Logo.jpg

20 avril 2023 à 08:33

