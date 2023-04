JA Solar conserve son classement AAA selon le rapport de bancabilité de PV ModuleTech





BEIJING, 20 avril 2023 /CNW/ - JA Solar a une fois de plus été classée classé « AAA », soit la catégorie la plus importante, selon le rapport d'évaluation de la bancabilité « PV ModuleTech » de PV Tech pour le premier trimestre de 2023, ce qui témoigne de la vigueur générale de l'entreprise.

Le rapport de PV Tech repose sur une analyse détaillée du rendement d'un fabricant selon des indicateurs comme les expéditions, la capacité de fabrication, la technologie et la situation financière, et l'entreprise obtient une note élevée dans chacun de ces domaines.

Selon son rapport annuel pour 2022, le chiffre d'affaires total de JA Solar s'élevait à 72,989 milliards de yuans, une hausse de 76,72 % par rapport à l'année précédente, et l'entreprise affiche un résultat net attribuable à la société mère de 5,533 milliards de yuans, une augmentation de 171,4 % par rapport à 2021.

L'entreprise avait obtenu 1 260 brevets développés de façon autonome à la fin de 2022, et elle est largement reconnue comme l'un des principaux acteurs de l'industrie. Elle figure notamment au Fortune China 500, au Top 500 des entreprises privées chinoises et au Top 500 des fabricants privés chinois du secteur des énergies nouvelles depuis un certain nombre d'années. Entre 2014 et 2022, JA Solar a été reconnu à sept reprises comme un fabricant « de haut niveau » par PVEL, l'un des principaux organismes indépendants d'essais photovoltaïques au monde.

JA Solar soutient une stratégie mondiale avec de multiples installations de production dans le monde et 13 entreprises de vente à l'étranger. Le réseau de vente de produits et de services de l'entreprise s'étend maintenant à 135 pays et régions dans le monde.

À la fin de 2022, les expéditions mondiales cumulatives de JA Solar avaient atteint 128 GW, dont les expéditions à l'étranger représentant environ 60 % du total. L'entreprise a continué de renforcer sa chaîne industrielle intégrée verticalement et a mis sur pied un plan à long terme pour renforcer la capacité de production et améliorer la chaîne d'approvisionnement dans les principaux marchés photovoltaïques du monde, dans le but de faire progresser la stratégie mondiale de l'entreprise et d'offrir des services améliorés aux clients.

