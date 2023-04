First Mining lance un programme de forage d'exploration sur son projet aurifère Duparquet en Abitibi au Québec





VANCOUVER, BC, le 20 avril 2023 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FSE: FMG) a le plaisir d'annoncer qu'elle a commencé à mobiliser, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière Mines d'Or Duparquet Inc., un premier programme de forage d'exploration de 5 000 mètres sur son projet aurifère Duparquet (le « projet Duparquet »), situé dans la région de l'Abitibi, au Québec. Le programme de forage d'exploration se concentrera sur l'avancement d'un certain nombre de cibles d'exploration nouvellement développées, ainsi que sur la croissance des ressources et plusieurs opportunités d'optimisation.

Le projet Duparquet dispose actuellement de ressources minérales mesurées et indiquées (« M&I ») de 3,4 millions d'onces d'or à une teneur de 1,55 g/t, et de ressources minérales présumées de 1,6 million d'onces d'or à une teneur de 1,36 g/t, comme indiqué dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duparquet Project, Quebec, Canada », daté du 6 octobre 2022, qui a été préparé pour First Mining par InnovExplo Inc. conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

« Nous avons très hâte de commencer cet important programme de forage de base sur notre projet aurifère Duparquet, récemment consolidé et situé dans une juridiction minière de premier plan au Québec », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. « First Mining a été en mesure d'identifier de nombreuses cibles prospectives hautement prioritaires qui viendront compléter le forage historique de plus de 270 000 mètres réalisé sur le projet et nous nous attendons à ce que le programme d'exploration continue à démontrer le potentiel d'exploration inexploité de ce district aurifère prolifique. Nous avons également entamé une évaluation économique préliminaire pour le projet Duparquet, qui devrait être achevée au cours du second semestre 2023. Les ressources minérales existantes du projet Duparquet constituent une base solide, mais nous sommes surtout ravis du potentiel de croissance significative des ressources que nous espérons démontrer grâce à ce premier programme de forage. »

Faits saillants en matière d'exploration et de développement

Première opportunité pour First Mining de débloquer la croissance des ressources et le potentiel d'exploration de son terrain récemment consolidé à Duparquet .

. La modélisation géoscientifique 3D récemment réalisée s'est concentrée sur la lithologie, la structure et la minéralisation dans un contexte de ciblage d'exploration.

Une stratégie moderne de ciblage de l'exploration a permis d'identifier 25 zones cibles initiales, avec la possibilité d'en découvrir d'autres grâce à une consolidation plus poussée des données.

Le programme d'exploration progresse selon une approche en plusieurs phases utilisant des techniques géologiques, géochimiques et géophysiques contemporaines.

Achèvement prochain d'un premier programme de forage ciblant 5 000 mètres.

Livraison d'une étude économique préliminaire pour le projet Duparquet prévu pour le second semestre de 2023.

Opportunité d'exploration à Duparquet

En 2022 et 2023, First Mining a consolidé son importante propriété foncière entourant ses propriétés Duparquet, Pitt Gold et Duquesne (figure 1), poursuivant ainsi une stratégie visant à libérer la valeur d'une base de projets québécois plus vaste et améliorée, située dans la région prolifique de l'Abitibi au Québec. La consolidation, l'intégration et la modernisation des données régionales ont commencé après que First Mining a acquis 100 % du projet Duparquet en septembre 2022, avec un modèle géologique 3D intégré et ciblé de 22 km² développé en décembre 2022.

Un solide historique de programmes de forage et de campagnes d'exploration en surface a fourni une base fondamentale pour définir des cibles d'exploration clés et identifier, en premier lieu, 25 cibles axées sur la conversion, l'optimisation et l'exploration des ressources (figure 2). La minéralisation aurifère orogénique de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi est connue pour être contrôlée par la structure, et l'exposition de 19 km de long sur la zone de faille bien connue Destor-Porcupine favorise spatialement le projet Duparquet et offre un potentiel supplémentaire pour le succès du ciblage d'exploration.

La première série de cibles consiste en des extensions latérales et en profondeur d'horizons aurifères modélisés connus dans la syénite et les roches hôtes sédimentaires et volcaniques environnantes, des zones introduites par la consolidation du projet suite à l'acquisition des claims Porcupine East de IAMGOLD (voir le communiqué de presse du 30 janvier 2023) et d'autres cibles régionales situées dans des zones sous-explorées du projet.

First Mining adopte une approche de forage par étapes, en concevant des programmes d'exploration avec des stratégies qui inspirent confiance dans la modélisation historique, ainsi qu'en débloquant des opportunités d'expansion latéralement et en profondeur des ressources délimitées existantes. Au deuxième trimestre 2023, First Mining entamera des activités de forage dans le cadre d'une campagne de forage de 5 000 mètres et de programmes de travail complémentaires qui permettront de développer davantage la géoscience et les cibles du projet Duparquet et de mieux comprendre le potentiel d'exploration du projet à l'échelle régionale.

« Une compilation géoscientifique et un programme de modélisation modernes ont permis d'identifier un système aurifère exceptionnel et une opportunité d'exploration sur le projet aurifère Duparquet, » a déclaré James Maxwell, vice-président de l'exploration pour First Mining. « L'ampleur des ressources actuelles, combinée à la possibilité d'explorer la continuité des ressources en profondeur et de faire de nouvelles découvertes, constitue un levier important pour notre société. »

Description du projet Duparquet

Le projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et géographiquement situé à environ 50 km au nord de Rouyn-Noranda. Le projet Duparquet fait partie d'un ensemble de propriétés qui s'étendent sur plusieurs kilomètres le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que de nombreuses zones minéralisées et de linéaments secondaires influents. Le projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie et Donchester, ainsi que les gisements Central Duparquet et Dumico. De plus, le projet est adjacent et contigu à nos projets Pitt Gold et Duquesne, ainsi qu'aux blocs de claims de Porcupine East que nous avons récemment acquis auprès d'IAMGOLD (figure 1).

Le rapport technique sur l'estimation des ressources minérales (« ERM ») du projet Duparquet, daté du 6 octobre 2022 et préparé par InnovExplo Inc. de Val-d'Or, Québec, conformément au Règlement 43-101, comprend un scénario d'exploitation minière souterraine sélective et de fosse combinée, avec des ressources minérales M&I estimées à 65 081 200 tonnes à une teneur de 1,58 g/t Au totalisant 3 316 100 onces d'or et des ressources minérales présumées de 37 371 900 tonnes à 1,36 g/t Au totalisant 1 636 000 onces d'or. Le projet Duparquet contient également les résidus de la mine Beattie avec des ressources minérales M&I estimées à 4 125 100 tonnes à 0,94 g/t Au pour 124 500 onces d'or supplémentaires.

La minéralisation aurifère apparaît le long de zones cisaillées et bréchifiées à proximité de zones de forte tension qui chevauchent les corps syénitiques ou traversent les syénites allongées qui mesurent environ 3,4 km dans la direction est-ouest et jusqu'à 460 mètres de largeur (figure 2).

Personnes qualifiées

M. Louis Martin, géo. (OGQ 0364), consultant de First Mining, est une " personne qualifiée " en vertu du Règlement 43-101, et il a examiné et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours avec un projet d'étude d'impact environnemental ("EIS") pour le projet publié en juin 2022, et le projet aurifère Duparquet, Pitt Gold, Duquesne et Porcupine East au Québec, un ensemble d'actifs de développement à un stade avancé situés sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de projets aurifères comprenant le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Auteco Minerals Ltd.), le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), ainsi qu'une participation dans Treasury Metals Inc.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et directeur

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs et comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à : (i) l'objectif du programme de forage d'exploration au projet Duparquet ; (ii) les attentes de la société selon lesquelles le programme de forage d'exploration au projet Duparquet démontrera le potentiel d'exploration inexploité du projet et le calendrier des résultats de ce programme de forage ; (iii) le calendrier de réalisation d'une EEP pour le projet Duparquet ; et (iv) les programmes de travail de la société poursuivant le développement de la géoscience et des cibles dans le pipeline du projet Duparquet, et permettant de mieux comprendre le potentiel d'exploration du projet à l'échelle régionale. Toutes les informations prévisionnelles sont basées sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur les informations dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que la COVID-19, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des opérations dans tout ou partie des propriétés minières de la société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés aux activités d'exploration minière, de développement et d'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, et les réclamations de ces dernières ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre ; la nature spéculative de l'exploration minière et du développement minier ; les titres de propriété. Ces risques sont décrits dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la société, à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F, déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prospectifs pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et les autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

SOURCE First Mining Gold Corp.

20 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :