Exploration Brunswick recoupe jusqu'à 32,9 mètres de pegmatite à spodumène à Anatacau Ouest





MONTRÉAL, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la première campagne de forage d'Anatacau Ouest est complétée et qu'elle a recoupé de multiples dykes de pegmatite à spodumène dans plusieurs sondages sur son projet Anatacau Ouest, situé dans la région Eeyou Istchee Baie-James au Québec près du projet James Bay Lithium d'Allkem.

M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir réussi à identifier une minéralisation significative en spodumène lors de notre première campagne de forage. Plusieurs dykes de pegmatite à lithium ont été recoupés et restent ouverts en profondeur et latéralement vers le sud. Dans l'ensemble, bien que le projet Anatacau Ouest demeure peu exploré et mérite des travaux supplémentaires cet été, nous continuerons de mettre l'accent sur notre ambitieuse campagne d'exploration pancanadienne dans notre quête pour délimiter de nouvelles pegmatites potentiellement riches en lithium. Cette phase de forage à Anatacau Ouest est terminée et nous avons maintenant hâte de partager de plus amples détails sur notre prochaine campagne de forage sur le projet Hearst d'ici la fin du mois. »

Tableau 1 : Sondages avec des intersections de pegmatite de plus de deux mètres





Remarque : Toutes les carottes de forage sont de calibre NQ et tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage; tous les intervalles de pegmatite de plus de 2 m sont inclus. L'épaisseur réelle des intervalles n'est pas confirmée. Une modélisation géologique est en cours; les azimuts et les pendages présentés sont ceux qui ont été planifiés et pourraient varier au-delà du collet et le long du trou; les intervalles de spodumène visible comprennent de petits intervalles d'unités non pegmatitiques. Les données de forage présentées dans le présent communiqué sont basées sur une combinaison de journaux de sondage géologiques préliminaires et détaillés et sont donc considérées comme étant de nature préliminaire puisqu'il pourrait y avoir des variations mineures par rapport aux journaux de sondage géologiques finaux une fois complétés.

Aperçu de la campagne de forage à Anatacau Ouest

Au total, 3 712 mètres ont été forés en 18 sondages à Anatacau Ouest, afin de cibler l'extension des pegmatites minéralisées présentes sur les claims avoisinants d'Allkem. Les travaux de forage réalisés jusqu'à maintenant ont permis d'identifier plusieurs pegmatites à spodumène, dont deux ont une étendue latérale de plus de 250 mètres. Sur les 18 forages, 17 forages ont recoupé une minéralisation de spodumène. Toutes les pegmatites recoupées en forage sont peu profondes, à moins de 200 mètres de profondeur; les intervalles significatifs sont présentés au tableau 1, pour lesquelles les analyses sont en attente.

À la suite de la campagne de prospection estivale, BRW évaluera les prochaines étapes appropriées à Anatacau Ouest. Pour l'instant, aucun autre forage n'est planifié puisque la Société désire évaluer plus à fond le potentiel de son vaste portefeuille au Québec avant d'aller de l'avant avec d'autres travaux de forage.

D'après les travaux de forage réalisés jusqu'à maintenant, BRW est d'avis que les pegmatites sont orientées au nord-nord-est, forment un patron en échelon avec un espacement serré et sont fortement inclinées vers l'ouest. Les pegmatites sont encaissées dans des roches métasédimentaires, dans un contexte similaire au gîte de lithium James Bay d'Allkem. Il existe un potentiel de répétition de nouvelles pegmatites plus au sud et à l'est.

La minéralisation en lithium dans les carottes de forage a été visuellement identifiée et se compose principalement de spodumène avec un peu de lépidolite (voir les figures 1, 2 et 3). Les cristaux de spodumène sont généralement bien formés, de taille décimétrique (jusqu'à 10 cm) et de couleur blanche à grise (voir la figure 3 pour un gros plan de la carotte de forage et des cristaux de spodumène).

Le programme de forage comprenait initialement une série de deux sections espacées d'environ 150 mètres l'une de l'autre. Cinq sondages ont été forés sur chacune des sections (selon un espacement d'environ 75 à 100 mètres). Deux sondages entrecroisés (en ciseaux) ont aussi été forés afin de confirmer la géométrie des dykes de pegmatite. La largeur des pegmatites et de la minéralisation est plus importante au centre de chaque section et atteint jusqu'à 32,9 m de largeur montrant une minéralisation visible avec jusqu'à 20 % de spodumène (voir le tableau 1 et la figure 4).

Trois autres sondages ciblaient des pegmatites qui avaient été identifiées par imagerie satellitaire environ 3 kilomètres vers l'est. Des pegmatites fortement altérées ont été recoupées dans deux sondages, avec des traces de minéralisation en spodumène.

Figure 1 : Intersection de spodumène dans le sondage AW-23-01 (de 24,1 mètres à 61,5 mètres)





Figure 2 : Intersection de spodumène dans le sondage AW-23-17 (de 26 mètres à 68,5 mètres)





Figure 3 : Minéralisation en spodumène dans le sondage AW-23-01 (à 34 mètres)





Figure 4 : Vue en plan des sondages





Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. François Goulet, directeur, Québec. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

À propos d'Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l'exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d'exploration préliminaire pour le lithium au Canada avec des propriétés au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s'y limiter, les délais ou l'incapacité d'obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas accorder d'importance indue à ces informations, lesquelles s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l'effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Un tableau accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c99afe37-7076-4d0c-aa66-9650bf40b3eb/fr

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dcfd9ad3-2d07-430a-9cc3-2bfb5434d8e2/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a1544ed-1eb9-458d-b5f0-2dd3816a0719/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6db23b7-7733-4171-aea9-6d83c29c2b24/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e03ced15-52f1-43a6-aa1f-64e200822b54/fr

20 avril 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :