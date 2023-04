Sofinnova Partners annonce l'arrivée de Mary McCarthy en tant que Partner pour la stratégie biotechs industrielles





Sofinnova Partners ("Sofinnova"), un des leaders du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui la nomination de Mary McCarthy en que Partner. Mary rejoint l'équipe grandissante de la stratégie biotechs industrielles de Sofinnova. Elle mettra à profit sa grande expérience et son réseau pour identifier les jeunes entreprises prometteuses qui développent des solutions durables basées sur la biotechnologie dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la chimie et des matériaux. A ce jour, la stratégie biotechs industrielles de Sofinnova a réalisé 24 investissements et continue à investir à un rythme soutenu à travers son troisième fonds de 175 M?.

Avant de rejoindre Sofinnova Partners, Mary était Partner chez Brightlands Venture Partners où elle gérait le fonds Chimie du renouvelable et siégeait dans plusieurs conseils d'administration. Bénéficiant d'une expérience de 24 ans dans le domaine de la chimie et des matériaux, Mary a exercé de multiples fonctions au cours de sa carrière : elle a été Directrice générale d'une startup développant des matériaux pour l'économie circulaire et a travaillé pendant 15 ans chez SABIC, où elle a occupé plusieurs postes dans les fonctions R&D, RH, gestion du changement et corporate venture.

Michael Krel, Partner chez Sofinnova Partners, déclare : « Avec sa vaste expérience du capital risque, des startups et du monde des grandes groupes, Mary complète parfaitement notre équipe. Cette nomination est une nouvelle étape dans le développement de notre stratégie biotechs industrielles qui renforce notre engagement à identifier et soutenir les jeunes entreprises ayant le potentiel de développer des innovations à fort impact environnemental ».

Jo?ko Bobanovi?, Partner chez Sofinnova Partners, poursuit : « Mary rejoint notre équipe à un moment charnière dans le développement de l'écosystème des biotechs industrielles. Avec sa grande expérience de l'investissement, Mary va renforcer notre capacité à répondre à la demande croissante de solutions innovantes et durables pour l'environnement ».

Mary McCarthy, Partner chez Sofinnova Partners, indique : « Je suis très heureuse de rejoindre Sofinnova Partners. L'équipe biotechs industrielles a été précurseur dans ce domaine et bénéficie d'une expérience collective sans égal. J'ai hâte de contibuer à la mission de l'équipe : trouver des solutions deeptech à fort impact environnemental et pouvant réellement changer le monde pour le meilleur ».

Antoine Papiernik, Président et Managing Partner de Sofinnova Partners, déclare : « L'arrivée de Mary renforce la position de leader de Sofinnova dans le domaine des biotech industrielles et le travail accompli par l'équipe depuis plus d'une décennie pour bâtir une plateforme d'investissement solide dans le développement durable. Les biotechs industrielles sont un pilier essentiel pour l'avenir de notre entreprise, et le vaste réseau de Mary, sa capacité à identifier les technologies de rupture et son engagement à rendre l'économie mondiale plus durable contribueront sans aucun doute à accélérer cette trajectoire ».

Mary est titulaire d'un PhD en chimie de l'University College Dublin en Irelande et a bénéficié de bourses postdoctorales à l'université d'Amsterdam, aux Pays-Bas, et à l'Institut Max Planck, en Allemagne.

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs.

Pour plus d'information : sofinnovapartners.com.

