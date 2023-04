Les données présentées à l'AACR 2023 soulignent le développement clinique et préclinique d'Exscientia





Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) annonce aujourd'hui quatre présentations à l'assemblée annuelle 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 14 au 19 avril 2023 à Orlando, Floride.

« Nous sommes ravis de valider plus en profondeur l'approche de bout en bout d'Exscientia consistant à intégrer une science d'exception aux capacités de pointe en médecine de précision et en recherche translationnelle optimisées par l'IA », déclare Andrew Hopkins, D.Phil, fondateur et chef de la direction d'Exscientia. « Les données cliniques et précliniques présentées à l'AACR démontrent comment nos approches aident non seulement à concevoir efficacement de nouvelles molécules, mais aussi à les différencier grâce à des propriétés supérieures et à cibler les bons patients. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à développer nos médicaments candidats personnalisés dans le but de fournir des solutions aux patients qui ont besoin d'un traitement efficace dans le monde entier. »

Présentations par affiches

Titre : Identification of transcript adenosine fingerprint to enrich for A 2A R and PD-1 inhibition responders

Titre de la session : Biomarkers of Therapeutic Benefit 2

Numéro de l'abstract : 2151

Date/heure : lundi 17 avril / 9h00 - 12h30 EDT

Dans cette affiche, Exscientia indique que son score de charge d'adénosine (ABS, présenté pour la première fois fin 2022) développé en interne et précliniquement est basé sur la biologie des cellules B et qu'EXS21546 (?546), l'antagoniste de phase clinique sélectif A 2A R d'Exscientia, renverse les effets des analogues de l'adénosine ex vivo dans des échantillons de tissus de patients et d'autres modèles complexes

R d'Exscientia, renverse les effets des analogues de l'adénosine dans des échantillons de tissus de patients et d'autres modèles complexes En s'appuyant sur des données propriétaires, il a été déterminé que l'ABS est inversement corrélé avec les voies d'expression PD-1 ainsi qu'avec les scores d'enrichissement PD-1 publiés. L'analyse des données publiques chez l'humain et la souris confirme un enrichissement des échantillons à concentration élevée d'ABS, qui font partie de ceux qui sont moins susceptibles de répondre à l'inhibition des points de contrôle

La modélisation actuelle dans des échantillons de sang humain complexes montre que ?546 ainsi qu'un modèle double d'antagoniste A 2A R et A 2B R sont tous deux fortement corrélés dans les effets d'inversion de l'analogue de l'adénosine ex vivo

Titre : Characterizing antitumor responses to EXS74539, a novel, reversible LSD1 inhibitor with potential in small-cell lung cancer

Titre de la session : Epigenetics

Numéro de l'abstract : 6290

Date/heure : mercredi 19 avril / 9h00 - 12h30 EDT

L'EXS74539 (?539) de conception précise d'Exscientia, un inhibiteur du LSD1 avec un profil différencié combinant réversibilité et pénétrance cérébrale pour cibler de manière optimale le LSD1 dans les populations futures de patients en oncologie et en hématologie, y compris le cancer du poumon à petites cellules (CPPC)

Le mécanisme d'action réversible combiné à une demi-vie plus courte peut fournir l'occasion de mieux gérer la thrombocytopénie limitant la dose sur cible observée avec d'autres inhibiteurs du LSD1 en cours de développement

L'analyse de sensibilité in vitro des modèles de lignées cellulaires du cancer du poumon à petites cellules (CPPC) au ?539 uniquement ne prédisait pas suffisamment la réponse in vivo ; les chercheurs estiment que la prédiction de la réponse tumorale in vivo au ?539 est essentielle pour assurer une utilisation optimale du composé. Cependant, la combinaison de réponses transcriptionnelles et fonctionnelles in vitro peut surmonter cette situation.

des modèles de lignées cellulaires du cancer du poumon à petites cellules (CPPC) au ?539 uniquement ne prédisait pas suffisamment la réponse ; les chercheurs estiment que la prédiction de la réponse tumorale au ?539 est essentielle pour assurer une utilisation optimale du composé. Cependant, la combinaison de réponses transcriptionnelles et fonctionnelles peut surmonter cette situation. Exscientia a identifié des empreintes génétiques qui pourraient fonctionner comme des marqueurs de la sensibilité au ?539 et qui sont en cours de caractérisation et de validation dans des échantillons de patients atteints de CPPC

Titre : Discovering novel targetable pathways by combining functional and multi-omic data from primary ovarian cancer samples

Titre de la session : Novel Targets and Pathways

Numéro de l'abstract : 4956

Date/heure : dimanche 16 avril / 13h30 - 17h00 EDT

Cette affiche met en évidence l'utilisation des données générées avec la plateforme de médecine de précision d'Exscientia en combinaison avec sa méthodologie exclusive pour la cartographie multiomique et multimodale des ensembles de données. En comprenant mieux la fonction de la maladie, ces outils combinés peuvent être utilisés pour améliorer les résultats des patients en découvrant des cibles cliniquement pertinentes au stade de la découverte

Les données recueillies à partir d'échantillons de patients pertinents pour la maladie, y compris les réponses fonctionnelles monocellulaires, la transcriptomique, les interactions protéines-protéines et les interactions médicament vers cible connues, sont combinées avec l'objectif de comprendre les cibles du cancer dans le contexte de la biologie connue, ce qui permet de comprendre la fonction et la pertinence de la cible dès le début du développement, au lieu de s'appuyer sur des critères d'évaluation uniques communs dans l'industrie

En cartographiant les données fonctionnelles et multiomiques monocellulaires au niveau de référence et après perturbation d'un système de modèle primaire complexe, les chercheurs ont découvert la voie PI3K/AKT/mTOR en tant que nouveau noeud anticancéreux dans le cancer de l'ovaire séreux de haut grade (HGSOC). L'affiche définit en outre la fonction d'apoptose induite par le facteur de nécrose tumorale (TNF) de la voie du facteur nucléaire kappa B (NF-?B) via TRAIL (Ligand induit par l'apoptose liée au TNF) comme une zone de concentration prometteuse pour le HGSOC

Titre : Data from first-in-human study of EXS21546, an A 2A receptor antagonist, now progressing into Phase 1/2 in RCC/NSCLC

Titre de la session : Phase I Clinical Trials in Progress

Numéro de l'abstract : CT114

Date/heure : lundi 17 avril / 13h30 - 17h00 EDT

?546 est le premier candidat immuno-oncologique conçu par l'IA en phase clinique. Les objectifs de Phase 1 ont été atteints dans une étude de volontaires en bonne santé, confirmant la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, l'innocuité et la tolérabilité de ?546, permettant la sélection d'une dose de démarrage pour l'étude IGNITE de Phase 1/2 en cours en association avec un inhibiteur de PD-1 chez les patients atteints d'un carcinome des cellules rénales récidivant/réfractaire et d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC)

L'affiche met en évidence la conception de l'essai IGNITE, qui repose sur des simulations approfondies pour permettre aux paramètres de la méthode de réévaluation continue les plus efficaces de prédire et d'évaluer avec la plus grande précision l'effet antitumoral de ?546 en combinaison avec l'inhibition des points de contrôle ainsi que toute toxicité limitant la dose

L'essai IGNITE fournira également des données cliniques pour soutenir la stratégie de biomarqueur d'enrichissement des patients d'Exscientia, en utilisant l'ABS pour identifier les patients atteints de microenvironnements tumoraux riches en adénosine qui pourraient bénéficier du traitement. Le premier patient devrait être recruté dans la première moitié de 2023

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d'oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l'IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat élargir notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Rendez-vous sur notre site à l'adresse suivante https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs d'Exscientia

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment en ce qui concerne les projets d'Exscientia de faire une présentation à l'AACR, les progrès de la découverte et du développement de molécules candidates, le calendrier et les progrès des études précliniques et des essais cliniques des produits candidats d'Exscientia, les données communiquées par ces études et ces essais, y compris en ce qui concerne l'administration de la première dose dans l'essai IGNITE de Phase 1/2. Tout énoncé décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les projections financières ou autres, les intentions ou les convictions d'Exscientia constitue un énoncé prospectif et doit être considéré comme une déclaration à risque. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment ceux liés au lancement, à la portée et à la progression des études précliniques et des essais cliniques d'Exscientia et de ses partenaires, prévus et en cours, ainsi qu'aux conséquences de leur coût ; aux développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; au processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats, sûrs et efficaces, à des fins thérapeutiques chez l'homme ; ainsi qu'à d'autres facteurs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, et d'autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » et dans d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur le formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (dossier n° 001-40850), et dans d'autres documents déposés par Exscientia auprès de la SEC de temps à autre (disponibles à l'adresse suivante https://www.sec.gov/), les événements et circonstances évoqués dans ces énoncés prospectifs peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia pourraient présenter un écart important et avoir des effets défavorables par rapport à ceux anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs d'Exscientia reflètent la bonne foi de sa direction, ces énoncés ne sont basés que sur des faits et des facteurs actuellement connus par la Société à la date de la publication de ce communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

