Excelra acquiert BISC Global et crée une puissance internationale en bioinformatique avec une plateforme et une offre de services à la pointe du secteur





Excelra, l'un des principaux fournisseurs de données et de solutions numériques dans le domaine des sciences du vivant, a acquis BISC Global, une société de conseil en bio-informatique et en analyse de données ayant des bureaux en Europe et aux États-Unis. Cette acquisition crée une puissance internationale dans le domaine de la bio-informatique, dotée d'une expertise en intelligence artificielle, en apprentissage automatique, en analyse des données omiques et du séquençage de nouvelle génération.

Excelra est un partenaire de confiance des plus grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie du monde, qui fournit des données, des informations et des services technologiques en R&D. Ses équipes interdisciplinaires de bio-curateurs, de bio-informaticiens, de scientifiques des données et d'ingénieurs qui fournissent des données harmonisées, des pipelines d'analyse optimisés et des applications avancées afin d'accélérer la découverte et le développement de médicaments.

BISC Global est une plateforme fournissant du conseil et des services spécialisés en bioinformatique, biostatistique, intelligence artificielle et apprentissage automatique. Elle fournit des services d'analyse de données, de développement de pipeline, de cloud computing et de visualisation de données. Elle propose également des plateformes de nouvelle génération comme Online Pipeline Platform (OP2), qui prend en charge l'analyse rationalisée du séquençage de l'ARN en vrac, du séquençage de l'ARN unicellulaire, de l'appel de variants somatiques et des données d'appel de variants germinaux ; et ImmunoRaptor, une plateforme d'analyse qui permet aux chercheurs de gérer et d'analyser facilement les données de séquençage du répertoire immunitaire.

Les dirigeants de BISC Global pensent que cette acquisition permettra de développer l'innovation en bio-informatique au bénéfice des clients des deux sociétés. « Nous sommes très heureux de l'acquisition par Excelra et sommes convaincus que les synergies entre nos deux sociétés permettront à nos consultants de fournir les meilleurs services bio-informatiques au secteur des sciences du vivant », a déclaré Maarten Braspenning, CEO de BISC Global.

Anandbir Singh Brar, CEO d'Excelra, a déclaré : « L'acquisition de BISC Global est une décision stratégique qui renforce nos capacités et élargit notre champ d'action dans le domaine de la bio-informatique. L'entité regroupée figurera parmi les leaders du secteur des plateformes et des services bio-informatiques et elle aura un impact positif majeur sur l'avenir de la bio-informatique et du secteur des sciences du vivant ».

Cette acquisition crée une puissance bio-informatique qui change la donne, et qui s'engage à stimuler l'innovation au carrefour de la science et de la technologie.

À propos d'Excelra

Excelra fournit des données, des informations et des services technologiques de R&D aux plus grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie du monde. Depuis ses bureaux de Boston, Utrecht, Londres et Hyderabad, plus de 1 000 experts d'Excelra travaillent au carrefour de la science et de la technologie afin de favoriser l'innovation dans les sciences du vivant et accélérer la découverte et le développement de médicaments. Excelra fournit des solutions intégrées, allant des données aux informations. Elle commence par structurer et harmoniser divers ensembles de données scientifiques. Ensuite, elle crée une ingénierie de données R&D personnalisée, des solutions d'infrastructure dans le cloud, des modèles informatiques sur mesure et des pipelines d'analyse optimisés afin d'ouvrir la voie à des découvertes révolutionnaires. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site à l'adresse excelra.com.

À propos de BISC Global

Fondée en 2017, BISC Global s'est développée pour devenir une société de conseil et de services en bio-informatique classée au Top 10, en soutenant les plus grandes entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie du monde. BISC fournit des analyses de données, le développement d'outils/pipelines personnalisés et des solutions cloud livrées sur site ou à distance. Elle dispose d'une équipe mondiale de consultants expérimentés, opérant depuis ses bureaux à Gand, Belgique ; Bâle, Suisse ; Amsterdam, Pays-Bas ; Boston, Massachusetts ; et San Francisco, Californie. BISC prend en charge l'analyse dans de nombreux domaines, notamment l'apprentissage automatique (exploration de données, reconnaissance des formes, analyse d'images, apprentissage (non) supervisé, réseaux neuronaux, apprentissage très poussé, etc.), la bio-informatique (transcriptomique unicellulaire, métabolomique, métagénomique, épigénomique, etc.) et les statistiques (conception expérimentale, modélisation mathématique, amélioration du rapport signal/bruit et validation croisée des données indépendantes). Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site à l'adresse biscglobal.com

19 avril 2023 à 17:15

