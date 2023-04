Dahua Technology lance un Full-color Cube et ouvre de nouvelles voies d'innovation





Dahua Technology, l'un des leaders mondiaux des solutions et services AIoT (intelligence artificielle des objets) centrées sur la vidéo, présente le concept 2023 « Full-color Cube », un cube de magie colorée qui combine les technologies Full-color, Smart Dual Light, entre autres, et offre d'infinies possibilités d'innovation.

« Dahua met constamment à niveau sa technologie Full-color, en y ajoutant, à titre d'exemple pertinent, Smart Dual Light. Cette année, nous avons combiné ces deux technologies de base avec les caméras AI, Duo et PT ainsi que d'autres technologies pour proposer le Full-color Cube et mieux répondre aux demandes des utilisateurs qui ont besoin d'images de surveillance vives et colorées même dans des environnements peu éclairés », a déclaré Eaden Xie, chef de produit chez Dahua Technology.

Doté d'une vision panoramique, de possibilités de paramétrage plus personnalisées et plus flexibles, d'une intelligence à la demande et de capacités de prévision de croissance future, le Full-color Cube libère une multitude de fonctions de sécurité de pointe grâce à de solides combinaisons technologiques.

Full-color + Panoramic : image grand angle 180° sans déformation

La série Full-color Panoramic offre une gamme élargie de zones de couverture en utilisant les capacités des caméras Full-color Duo et PT.

Full-color + Duo

Basée sur l'algorithme avancé de fusion de métadonnées au niveau des pixels de Dahua, la caméra Full-color Duo est dotée d'un double objectif avec ouverture F1.0 et de deux capteurs CMOS 1/1,8" qui créent de meilleurs effets d'imagerie dans des conditions de faible luminosité. Comparée aux caméras traditionnelles, avec ses images à 180° elle permet de réduire considérablement les coûts d'équipement et d'installation. En outre, le modèle eyeball permet une rotation sur 3 axes, ce qui rend l'installation et le fonctionnement plus pratiques. De plus, sa fonction EPTZ permet de réaliser une image panoramique incluant plusieurs détails cibles.

Full-color + PT

Équipée d'un angle de vue élargi, la caméra PT couleur offre un champ de vision étendu présentant moins d'angles morts et capture des images couleur 24/7, ce qui permet d'obtenir plus d'informations et de détails. Divers supports sont disponibles pour une installation sur un poteau, un plafond ou un mur.

TiOC : protection permanente : avant, pendant et après un événement

La caméra TiOC (pour : Three-in-One Camera, ou caméra trois en un), l'un des produits phares de la famille Dahua Full-color, intègre Smart Dual Light, Active Deterrence et AI. Avant la survenue d'un événement, la technologie SMD 4.0 et Perimeter Protection se concentre avec précision sur les alarmes liées à des personnes et des véhicules. Lorsqu'un événement se produit, la technologie Smart Dual Light l'enregistre en couleur, tout en dissuadant activement les intrus au moyen de lumières rouges et bleues et d'une sirène. Après l'événement, Smart Search récupère rapidement les prises de vue cibles, ce qui réduit le temps d'investigation. TiOC permet également d'accéder à une plateforme tierce pour la diffusion/lecture en direct, la configuration des paramètres vidéo et audio, etc.

Pour plus de détails sur les Full-color Cubes, cliquer ici.

