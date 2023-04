MY.GAMES, Google et Amazon Web Services annoncent la troisième saison du programme Game Drive, qui vise à faire progresser les développeurs de jeux mobiles





MY.GAMES continue de soutenir le développement de l'industrie du jeu en initiant des projets à grande échelle pour la croissance et le progrès de la communauté mondiale des développeurs, Game Drive étant son meilleur programme. La troisième saison de Game Drive, menée par MGVC, le département d'investissement de MY.GAMES, rassemble les plus grands acteurs du marché du jeu, avec AWS for Games, le département d'AWS spécialisé dans les jeux, qui rejoint Google en tant que l'un des principaux partenaires, ainsi que data.ai, les experts d'Unity, et Deconstructor of Fun.

Cette saison, Game Drive adopte un nouveau format, comprenant une série d'événements éducatifs et de mise en réseau en ligne et hors ligne, ainsi qu'un appel à la soumission de projets ouvert tout au long de l'année. Le premier évènement en ligne aura lieu le 11 mai et le premier évènement hors ligne aura lieu le 23 mai à Malmö, en Suède, dans le cadre de la Nordic Game Conference.

Cette nouvelle approche permettra aux studios les plus prometteurs de participer au programme et de recevoir des services de consultation gratuits, dont une évaluation d'experts, une analyse des indicateurs clés et des recommandations sur des améliorations graduelles, ainsi que des conseils sur l'échelle et l'expansion internationale de MY.GAMES, Google, AWS for games, data.ai, Unity, et Deconstructor of Fun experts.

« Nous avons lancé Game Drive en 2020 en ayant pour intention principale de développer l'écosystème des jeux mobiles et de fournir aux développeurs de jeux les meilleurs conseils, connaissances et expertises, pour assurer le succès de leurs projets. Aujourd'hui, l'industrie fait face à un certain nombre de difficultés, et pour y faire face, les développeurs de jeux doivent revoir leurs tactiques et innover. Chez MY.GAMES, nous restons fidèles à notre mission de soutien des équipes talentueuses, et nous sommes ravis de nous associer aux principaux leaders de l'industrie tels que Google, AWS for Games, data.ai et Deconstructor of Fun, ainsi qu'aux experts d'Unity pour lancer la troisième saison de Game Drive. Cette fois-ci, nous avons considérablement étoffé notre programme de soutien aux entreprises, en préparant un contenu et des outils uniquement conçus pour répondre aux besoins actuels des développeurs de jeux mobiles, et nous exhortons tous les studios, quelle que soit leur taille, à participer à la Game Drive », a mentionné Elena Grigoryan, directeur de la stratégie chez MY.GAMES.

« Nous sommes ravis de continuer à soutenir les talentueux développeurs de jeux mobiles en partenariat avec MY.GAMES dans le cadre du programme Game Drive. Dans cette troisième saison, le programme introduit un nouveau format qui fournira aux participants un niveau de soutien optimisé, en tenant compte de leurs besoins et en faisant en sorte que leurs projets puissent s'en sortir sur le marché extrêmement compétitif des jeux mobiles. Nous sommes sûrs que Game Drive va changer la donne pour les développeurs de jeux, et nous avons hâte de les soutenir dans leur croissance et leur expansion mondiale », a déclaré Vasiliy Pamukhin, chef de secteur à Google.

Game Drive a été lancé en partenariat avec Google en 2020 pour aider les studios de jeux vidéo en devenir à développer leurs projets et à se développer au niveau international. Au cours des deux premières saisons, MGVC et Google ont reçu plus de 100 candidatures de développeurs d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient ; elles ont aussi permis à de nombreux studios de développer leurs projets et d'atteindre les marchés internationaux.

Pour consulter l'annonce complète et pour obtenir plus d'informations sur le processus de candidature concernant Game Drive 3.0, veuillez consulter ce lien.

About MY.GAMES

MY.GAMES est l'un des principaux éditeurs et développeurs de jeux européens. Elle est basée à Amsterdam, avec plus d'un milliard d'utilisateurs enregistrés dans le monde. La société développe des jeux pour les plateformes mobiles, le P? et les consoles de salon. War Robots, Hustle Castle, Rush Royale, Left to Survive, et bien d'autres jeux sont conçus par MY.GAMES. L'entreprise regroupe plus d'une douzaine de studios de développement et une équipe dynamique de spécialistes travaillant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://my.games.

19 avril 2023 à 16:10

