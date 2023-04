Grünenthal annonce un montant de 300 millions EUR d'obligations





Grünenthal GmbH (la « Société ») annonce aujourd'hui un montant de 300 millions EUR en capital global de billets garantis de premier rang à 6,75 % arrivant à échéance en 2030 (les « Billets »). Les Billets seront émis à 100 %. Les Billets ont été offerts en dehors des États-Unis en se fondant sur le règlement S du Securities Act de 1933, tel que modifié, (le « Securities Act »). Aux États-Unis, les Billets n'ont été offerts qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act.

Les Billets ont été notés respectivement « BB+ », « BB- » et « B1 » par les trois principales agences de notation indépendantes, à savoir Fitch Ratings, Standard & Poor's et Moody's Investors Service.

Ce nouveau financement permettra d'améliorer la structure en capital de Grünenthal et son profil d'échéance. Les Billets offriront une flexibilité supplémentaire pour la mise en oeuvre de la stratégie et les plans de croissance de l'entreprise. La Société utilisera le produit des Billets principalement pour refinancer sa facilité de prêt de 200 millions EUR établie en 2022 pour financer en partie l'acquisition de Nebidotm, ainsi que pour refinancer ses billets à ordre de 75 millions EUR.

Cette émission de Billets fait suite à l'extension réussie par Grünenthal des échéances de sa facilité de crédit renouvelable de 500 millions EUR au début de l'année. L'offre des Billets devrait être clôturée le 25 avril 2023.

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres. L'offre est réalisée au moyen d'une notice d'offre. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des Billets ou tout autre titre, et ne constitue pas une offre, sollicitation ou vente aux États-Unis ou dans une juridiction dans laquelle, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les Billets et les garanties connexes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice de « U.S. persons », sauf en cas de dispense ou d'une transaction non assujettie aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois étatiques ou locales applicables sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les Billets et les garanties connexes sont offerts et vendus (i) aux États-Unis uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act, et (ii) dans le cadre de « transactions offshore » à des « non-U.S. persons » en dehors des États-Unis, conformément au règlement S du Securities Act.

Cette communication n'est distribuée et ne s'adresse (i) qu'aux personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni, (ii) qu'aux personnes qui sont des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), (iii) qu'aux personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) (sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc.) de l'Ordonnance, ou (iv) qu'aux personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres peut par ailleurs être communiquée légalement (toutes ces personnes étant ensemble appelées « personnes concernées »). Les investissements visés par le présent communiqué de presse ne sont disponibles qu'auprès des personnes concernées, et toute invitation, offre ou accord pour souscrire, acheter ou acquérir ces titres ne sera engagé qu'avec les personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou s'appuyer sur ce communiqué de presse ou sur son contenu.

L'offre et la vente des Billets seront faites en vertu d'une dispense prévue par le règlement Prospectus à l'obligation de produire un prospectus pour les offres de titres. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du règlement Prospectus ni une offre au public.

Le marché cible du fabricant (gouvernance des produits MIFID II) est uniquement constitué des contreparties et des clients professionnels éligibles (tous les canaux de distribution). Aucun document d'informations clés sur les PRIIP en raison de son indisponibilité pour les investisseurs particuliers dans l'EEE.

La distribution de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de cette annonce sont invitées à s'informer et observer de telles restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois d'une telle juridiction.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut inclure des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières de certaines juridictions applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les déclarations autres que les énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant les intentions, les convictions ou les attentes actuelles de la Société concernant, entre autres : les conditions et les performances financières futures de la Société, les résultats des opérations et la liquidité ; la stratégie, les plans, les objectifs, les perspectives, la croissance, les objectifs et les cibles de la Société et les développements futurs sur les marchés auxquels la Société participe ou cherche à participer. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prévisionnelle, y compris les termes « anticiper », « penser », « continuer », « en cours », « estimer », « s'attendre à », « peut », « plan », « potentiel », « prévision », « projet », « cible », « cherche à » ou, dans chaque cas, leurs variations négatives ou d'autres variantes ou une terminologie comparable. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs parce qu'ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent se produire ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et que la situation financière réelle de la Société, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie, ainsi que le développement de l'industrie dans laquelle la Société exerce ses activités, peuvent différer sensiblement.

À propos de Grünenthal

Grünenthal est un leader mondial de la gestion de la douleur et des maladies connexes. En tant que société pharmaceutique entièrement intégrée, nous avons une longue expérience dans la fourniture de traitements innovants et de technologies de pointe aux patients du monde entier. Notre objectif est de changer la donne pour les patients grâce à notre engagement indéfectible en faveur de l'innovation. Nous concentrons nos activités et nos efforts sur notre vision d'un monde exempt de douleur.

Grünenthal a son siège social à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et possède des filiales dans 28 pays en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. En 2022, Grünenthal employait environ 4 400 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard EUR.

Plus d'informations sur : www.grunenthal.com

