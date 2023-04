Égypte. Trois mille ans sur le Nil





Une exposition captivante et immersive

dans une scénographie aussi poétique que grandiose?!

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c85baf30-3573-4a5e-b32f-88e9613018aa/fr

MONTRÉAL, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès demain et jusqu'au 15 octobre 2023, Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal présente Égypte. Trois mille ans sur le Nil. Portant sur 3?000 ans d'histoire au bord du Nil, des origines à la conquête romaine, l'exposition dévoile au public 320 objets authentiques présentés en exclusivité nord-américaine, issus de la collection du Museo Egizio de Turin en Italie, une des plus importantes au monde. Force est de constater que la civilisation égyptienne n'a pas encore dévoilé tous ses mystères et n'a pas fini de nous surprendre?!

«?Nous sommes honorés et fiers d'offrir à Montréal cet été un parcours historique qui présente des chefs-d'oeuvre exceptionnels du patrimoine de l'humanité. L'exposition Égypte. Trois mille ans sur le Nil brosse un portrait actuel et à visage humain de cette société plusieurs fois millénaire. C'est aussi l'occasion de se rapprocher des Montréalaises et des Montréalais issus de cette communauté.?» Mme Anne Élisabeth Thibault, directrice générale, Pointe-à-Callière

La vie au temps de l'Égypte ancienne

L'histoire de l'Égypte ancienne ne concerne pas seulement celle des palais et des pharaons, mais aussi celle des hommes et des femmes qui vivent, aiment, se divertissent, travaillent et meurent dans l'espoir d'un au-delà. Un peuple rural raffiné, aux coutumes chaleureuses et aux traditions fortes, dont le coeur est la famille élargie, de type monogamique.

Découvrez quelques particularités de cette société où la venue au monde d'un enfant est considérée comme un don des dieux. Où le respect des parents demeure une valeur fondamentale. Et où les femmes jouissent d'une plus grande liberté que la plupart de leurs homologues du monde antique.

L'humain, au coeur de l'exposition

Comment les habitants de l'Égypte ancienne vivaient-ils au quotidien?? Comment concevaient-ils le monde?? Qu'est-ce qui les rendait joyeux?? L'exposition Égypte. Trois mille ans sur le Nil redonne vie aux artisans, agriculteurs, pêcheurs, scribes, prêtres et pharaons, mettant en lumière l'organisation de la société égyptienne et du pouvoir, mais également le rôle central des gens du peuple dans l'émergence et la persistance de cette civilisation remarquable. Outils de travail, objets du quotidien et bijoux côtoieront ainsi sculptures et statues monumentales, sarcophages, stèles et momies, au gré d'un parcours immersif.

Des animaux et des divinités

Les Égyptiens entretiennent un rapport singulier avec les animaux, omniprésents dans leur vie quotidienne et leurs croyances religieuses. Pratiqué depuis la période prédynastique, le culte des animaux représente l'une des principales caractéristiques de la religion égyptienne. Les animaux, associés aux divinités en fonction de leurs attributs physiques ou comportementaux, ne sont pas vénérés pour eux-mêmes. Ils sont plutôt considérés comme des manifestations des dieux, des intermédiaires entre eux et les humains.

Ce culte et la représentation zoomorphique des dieux distinguent les Égyptiens de tous les autres peuples, notamment de leurs conquérants grecs, perses et romains.

Le coeur léger

La première mission du pharaon consistait à assurer la justice, l'harmonie, l'ordre et l'équilibre. Ce concept était au centre de la compréhension de l'univers par les Égyptiens. Base du ciment social, il encourageait les gens à vivre en paix et à contribuer au bien-être collectif. Ainsi, les Égyptiens espéraient que leur coeur serait plus léger que la plume lors du jugement d'Osiris, après leur mort. Leur objectif était de créer une vie digne d'être vécue... pour l'éternité.

Publication Égypte. Trois mille ans sur le Nil

Magnifiquement illustrée, cette publication-magazine de 64 pages permet de prolonger l'immersion au coeur de la société de l'Égypte ancienne?! On y retrouve les splendides objets du Museo Egizio, en plus de nombreuses iconographies qui accompagnent les textes d'éminents égyptologues. Y sont abordés les grands thèmes de l'exposition sur un ton accessible.

Activités complémentaires

Conférences

Pour accompagner l'exposition temporaire Égypte. Trois mille ans sur le Nil, Pointe-à-Callière offre une série de trois conférences présentant différents aspects et thématiques abordées dans l'exposition et la publication.

Avril : Plongez dans la société égyptienne durant l'époque pharaonique, en compagnie de Perrine Poiron, docteure en égyptologie et en histoire.





Mai : Découvrez toutes les étapes du culte funéraire égyptien, avec la docteure en égyptologie Cloé Caron.





Octobre : Entrez dans l'imaginaire égyptien avec le professeur Jean Revez qui abordera le rôle des animaux.



Activités culturelles : dimanche-familles

Chaque dimanche de l'été, du 9 juillet au 20 août, nous proposons des activités gratuites et participatives en lien avec notre exposition temporaire Égypte. Trois mille ans sur le Nil. De 13 h à 16 h, les familles sont invitées à participer à une foule d'activités pour explorer, découvrir et expérimenter différents aspects de l'histoire et de la culture de l'Égypte ancienne. C'est l'Activité idéale pour s'initier aux hiéroglyphes, écouter de la musique et des chants égyptiens, découvrir les mythes et légendes de l'Égypte ancienne, expérimenter des inventions égyptiennes et explorer les relations entre les animaux, les dieux et les Égyptiens anciens. Un rendez-vous à ne pas manquer?!

Remerciements

L'exposition Égypte. Trois mille ans sur le Nil est réalisée par Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, en collaboration avec le Musée Egizio de Turin en Italie.

Elle est présentée par Desjardins, en partenariat avec Air Canada Cargo, Tourisme Montréal, l'Hôtel InterContinental Montréal et La Presse. Le Musée remercie chaleureusement ses prêteurs, commanditaires et partenaires.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes. Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

Pour télécharger des photos de l'exposition : https://www.dropbox.com/sh/d69ro2w7sx0x458/AACy4MoW3NRUhVvQ24XYferPa?dl=0 © Caroline Thibault / Pointe-à-Callière



SOURCE : POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL

Katia Bouchard, directrice communications et marketing

T. : 514 872-9124 / [email protected]



CONTACTS MÉDIAS :

Geneviève Harvey / 514-927-1525 / [email protected]

Stéphanie Culakowa / 514-245-1417 / [email protected]

19 avril 2023 à 13:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :