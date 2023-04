OffWorld Europe et l'Agence spatiale luxembourgeoise collaborent au nouveau programme d'exploration lunaire d'ISRU





OffWorld Europe et l'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA) ont récemment signé un accord majeur visant à lancer un programme de développement complet et pluriannuel d'un système de traitement des ressources in situ (ISRU) axé sur la glace d'eau. Ce système essentiel ouvrira la voie à une exploration lunaire durable en favorisant l'extraction, le traitement et le stockage de ressources vitales directement à partir de la surface de la Lune. Le projet, supervisé par l'Agence spatiale européenne, prendra appui sur les modules robotiques de pointe d'OffWorld, capables d'effectuer un ensemble de fonctions, notamment la prospection, l'exploitation minière, le traitement, le stockage ainsi que la livraison d'oxygène, d'hydrogène et d'autres substances volatiles aux clients sur la surface de la Lune. Le programme a déjà débuté et la première mission de démonstration sur la surface de la Lune est envisagée pour 2027.

Les systèmes robotiques en essaim haute technologie d'OffWorld seront utilisés pour transporter les modules de traitement dans une région de la surface lunaire constamment ombragée où la glace d'eau semble se former et s'accumuler. L'objectif d'OffWorld Europe est de traiter toutes les matières essentielles excavées, en concevant des systèmes capables de transformer les substances volatiles et le régolithe lunaires en consommables précieux tels que l'oxygène, les gaz propulseurs et l'eau pour un approvisionnement visant la radioprotection, la culture hydroponique et d'autres systèmes essentiels à la survie.

Ce projet a la capacité de propulser l'industrie spatiale vers de nouveaux sommets, d'ouvrir la voie à l'expansion humaine dans le reste du système solaire et d'être avantageux pour la vie sur Terre en stimulant l'innovation dans la robotique, la technologie et le traitement des ressources. OffWorld a mis en service le premier robot d'excavation autonome au monde sur un site minier en exploitation. L'entreprise est désormais la première à avoir obtenu un contrat minier sur deux corps célestes, la Terre et la Lune. La société se rapprochera de ses clients au cours des prochains mois et envisage d'embarquer cette charge utile lors de l'une des premières missions du Starship de SpaceX sur la Lune.

Jim Keravala, PDG et cofondateur d'OffWorld, déclare : « Cette collaboration est passionnante pour OffWorld Europe et ce nouveau projet révèle comment nos applications de plateforme d'extraction minière robotique en essaim peuvent être personnalisées et adaptées à une variété de clients, de cas d'utilisation et d'environnements. Nos robots autonomes servent actuellement à l'exploitation minière sur Terre et notre sous-système technologique d'ISRU est un sous-ensemble du concept global d'OffWorld qui vise l'extraction de régolithe extraterrestre pour les substances volatiles, les minéraux et le développement global d'industries manufacturières fondamentales sur d'autres corps célestes. Je me réjouis à l'idée d'observer les accomplissements de nos plateformes robotiques sur des territoires inexplorés où nous pensions autrefois ne jamais pouvoir intervenir. »

Kyle Acierno, directeur général d'OffWorld Europe, déclare : « Ce partenariat met en valeur la puissance de la collaboration internationale dans le domaine de l'exploration spatiale. En travaillant avec l'Agence spatiale luxembourgeoise et l'Agence spatiale européenne, nous faisons avancer les technologies d'utilisation des ressources in situ et renforçons la position du Luxembourg au sein de l'écosystème spatial international. »

Marc Serres, PDG de la LSA, déclare : « L'utilisation des ressources spatiales est susceptible de révolutionner les activités spatiales. La technologie développée par OffWorld jouera un rôle primordial dans l'espace et sera également largement utilisée sur Terre. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes du projet, qui contribueront également à renforcer le positionnement du Luxembourg dans le domaine de l'exploitation des ressources spatiales. »

À propos d'OffWorld :

OffWorld est une entreprise privée qui conçoit, développe et fabrique des plateformes robotiques optimisées par IA. La société est établie à Pasadena, en Californie, et possède des bureaux en Afrique du Sud, en Australie et au Luxembourg. OffWorld a été fondé en 2016 dans le but d'étendre la civilisation humaine au-delà de la Terre avec l'aide de milliers de robots intelligents. La société réinvente les industries minières, manufacturières et de la construction en développant une nouvelle génération d'espèces robotiques en essaim capables de résister à des conditions extrêmes et de travailler de manière collaborative dans une approche respectueuse de l'environnement, tout en maintenant les humains hors de danger.

