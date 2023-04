Huawei donne le coup d'envoi de son Sommet mondial des analystes 2023 sous le thème : Prospérer ensemble pour un avenir numérique





SHENZHEN, Chine, le 19 avril 2023 /CNW/ - Huawei a donné le coup d'envoi de son 20e Sommet mondial annuel des analystes aujourd'hui à Shenzhen. Plus de 1?000 analystes du secteur, analystes financiers, leaders d'opinion et représentants des médias du monde entier participent au sommet, où ils débattront de l'état du secteur des TIC, notamment des stratégies de développement, des feuilles de route pour la transformation numérique et des tendances futures du secteur.

Sabrina Meng, Vice-présidente, Présidente tournante et Directrice financière de Huawei, a ouvert le sommet par un discours liminaire. «?La numérisation est un océan bleu pour l'ensemble du secteur?», a-t-elle déclaré. «?Huawei continuera à investir dans des domaines comme la connectivité, l'informatique, le stockage et le Cloud.?»

«?Notre objectif est de fournir à nos clients une infrastructure numérique dont l'architecture est la plus simple possible et la qualité la plus élevée possible, afin de leur offrir la meilleure expérience possible au coût le plus bas possible. Notre objectif est d'aider les organisations à passer au numérique en quatre étapes : numérisation des opérations, création de plateformes numériques, mise en place d'une intelligence basée sur les plateformes et utilisation de l'intelligence. Le moment est venu de prospérer ensemble dans ce nouvel et passionnant avenir numérique?».

Meng a ensuite partagé trois enseignements majeurs tirés de l'expérience de près de 10 ans de Huawei en matière de transformation numérique. «?Premièrement, la stratégie est essentielle. La transformation numérique concerne la planification stratégique et les choix stratégiques par essence. La stratégie plutôt que la technologie doit être porteuse de transformation numérique.?»

«?Deuxièmement, les données sont la base,?» a-t-elle poursuivi. «?Les données ne créent de la valeur que lorsqu'elles circulent au sein d'une organisation. Il faut donc une gouvernance méthodique des données à juste titre. L'intégration des données à travers différentes dimensions créera encore plus de valeur.?»

«?Troisièmement, l'intelligence est la destination. Les données redéfinissent la productivité. La numérisation des opérations et la mise en place de plateformes numériques permettent de nettoyer, de visualiser et d'agréger les données, jetant ainsi les bases d'une transformation numérique complète. L'utilisation de l'intelligence rend les données disponibles à la demande, plus faciles à comprendre et exploitables, ce qui permet à la transformation numérique de passer à la vitesse supérieure.?»

Zhou Hong, président de l'Institut de recherche stratégique de Huawei, a également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Il a partagé les hypothèses et les visions de Huawei pour un futur monde intelligent, en expliquant comment Huawei peut transformer l'expérience en connaissances structurées et jeter les bases de l'intelligence.

«?Il est essentiel de repenser les approches des réseaux et de l'informatique à mesure que nous nous dirigeons vers un monde intelligent?», a déclaré M. Zhou. «?Dans le domaine des réseaux, nous avons ce qu'il faut pour dépasser les limites des théorèmes de Shannon - ainsi que les applications de sa théorie - afin de multiplier par 100 les capacités des réseaux au cours de la prochaine décennie. Dans le domaine de l'informatique, nous évoluerons vers de nouveaux modèles, architectures et composants, et nous améliorerons notre capacité à comprendre et à contrôler l'intelligence. Nous continuerons également à explorer l'utilisation de l'IA pour des applications industrielles, scientifiques et autres?».

Les deux exposés principaux ont été suivis d'un débat sur le rôle que joue la productivité numérique dans la numérisation de l'industrie, les défis auxquels les industries sont confrontées dans leur processus de numérisation, les actions recommandées, ainsi que les attentes des industries dans le processus de développement de leur productivité numérique. Parmi les panélistes figurent Li Peng, expert en chef de China Southern Power Grid Corporation et directeur général du Digital Power Grid Group?; Liang Yongji, directeur exécutif de l'ingénierie et de la technologie à l'Autorité aéroportuaire de Hong Kong?; Liu Hong, responsable de la technologie chez GSMA en Grande Chine?; et Charles Ross, directeur de la technologie et de la société à Economist Impact.

L'année 2023 marque le 20e anniversaire du Sommet mondial des analystes de Huawei. Le sommet de cette année, qui comprend un large éventail de sessions en petits groupes, se tient les 19 et 20 avril.

