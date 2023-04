Verimatrix présente sa nouvelle solution de sécurité des applications lors de la conférence RSA 2023





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la présentation de sa nouvelle interface utilisateur de Verimatrix XTD lors de la conférence RSA de cette année, qui se tiendra du 24 au 27 avril au Moscone Center de San Francisco.

Exposant sur le stand 6473 de la conférence RSA, Verimatrix présentera également son nouveau microsite www.verimatrix.com/cybersecurity ainsi que la création de VMX Labs qui propose des alertes sur les cybermenaces ainsi que des avis et des commentaires d'experts qui analysent les types de menaces et fournissent aux développeurs d'applications, ainsi qu'aux utilisateurs, de précieuses informations.

"Aujourd'hui, la protection des applications contre les cybercriminels n'est pas suffisante, et si la connexion entre l'application et le système backend est compromise, cela entraîne de graves conséquences", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. "Pour détecter une éventuelle attaque, il est nécessaire d'utiliser des capteurs au sein de votre application capables de vous avertir si celle-ci a été altérée, et de prendre des mesures immédiates pour bloquer l'attaque et corriger ensuite les failles de l'application", ajoute-t-il. Les applications étant désormais utilisées comme des moyens d'attaque contre les entreprises, la surface exposée au risque s'est considérablement étendue, y compris aux appareils non gérés des utilisateurs, qui peuvent désormais être contrôlés par Verimatrix XTD sans qu'il soit nécessaire d'installer le moindre logiciel supplémentaire sur l'appareil de l'utilisateur. Nous sommes heureux de présenter cette technologie lors d'un événement de renommée mondiale tel que la Conférence RSA".

Verimatrix propose une expérience utilisateur inédite pour son produit Verimatrix XTD, avec notamment une Interface et un design repensés pour permettre à ses clients de prévenir, détecter et prédire le plus facilement possible les menaces pesant sur les applications mobiles et les appareils connectés à leur écosystème critique. Verimatrix a en outre étendu son champ de détection au réseau, en plus des données relatives aux applications et aux appareils.

Petit déjeuner Verimatrix XTD

Le mardi 25 avril, de 8 à 9 heures, à l'hôtel Clancy de San Francisco, Juha Högmander, vice president of cybersecurity de Verimatrix, dévoilera aux journalistes, partenaires et autres leaders d'opinion de l'industrie la dernière technologie Verimatrix XTD. Pour vous inscrire à l'événement, envoyez un e-mail à [email protected].

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez les sites www.verimatrix.com et www.verimatrixcybersecurity.com.

19 avril 2023 à 12:05

