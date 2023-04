La délégation du Canada à l'Instance permanente trace une nouvelle voie vers le leadership climatique autochtone





NEW YORK, le 19 avril 2023 /CNW/ - Des chefs de file autochtones de partout dans le monde se sont réunis aujourd'hui à New York à l'occasion de la 22e session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Les leaders se sont rencontrés dans le cadre d'un dialogue international permanent sur les droits des peuples autochtones, et sur la contribution que peuvent apporter les peuples autochtones pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux les plus urgents, y compris les changements climatiques. L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a chapeauté la délégation du Canada à l'Instance permanente qui comprenait des jeunes et des Aînés autochtones, ainsi que des représentants des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis de partout au Canada.

La session de cette année a pour thème «?Peuples autochtones, santé humaine, santé de la planète et des territoires et changements climatiques : une démarche fondée sur les droits?». Elle est l'occasion parfaite d'amplifier les voix des jeunes autochtones et des chefs de file en matière de climat tout en mettant en relief les actions pour le climat qui sont fondées sur le savoir autochtone, les droits, les coutumes et les traditions des peuples autochtones.

Pour mettre l'accent sur les grandes contributions des jeunes autochtones au leadership climatique, le ministre Vandal a été l'hôte d'un événement parallèle réunissant certains de ces jeunes chefs de file en matière de climat venus du Yukon, du Nunavut et de la Colombie-Britannique. Les jeunes ont expliqué les importants travaux menés dans leur communauté respective, comme le Reconnection Vision and Action Plan (plan d'action et vision pour renouer avec les traditions) du Yukon First Nations Climate Action Fellowship et les efforts déployés par le Conseil national des jeunes inuits d'Inuit Tapiriit Kanatami.

Les peuples autochtones ont toujours été des gardiens solides et responsables de la terre, de l'air et de l'eau et ils sont les personnes tout indiquées pour tracer la voie en utilisant la science et les systèmes de connaissances autochtones. Ils sont déjà des chefs de file dans l'adoption de mesures menant à un avenir plus résilient face au climat à l'aide de la surveillance du climat, de solutions d'adaptation et de la transition vers des énergies propres. Le Canada sait que le leadership climatique des Autochtones doit être la pierre angulaire des mesures prises au pays pour tenir compte des changements climatiques, et qu'il faut déployer plus d'efforts afin d'appuyer les Autochtones qui continuent à jouer ce rôle.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer conjointement un programme de leadership climatique autochtone, y compris des stratégies fondées sur les distinctions pour soutenir les actions autodéterminées en matière de climat. Ce programme contribuera à l'adoption d'une vision à long terme pour le partenariat du Canada avec les peuples autochtones en matière de climat, de manière à respecter les droits, à assurer l'accès à du financement prévisible et équitable, et à appuyer la prise de décisions en collaboration sur les changements climatiques.

Le Canada continuera d'appuyer les gouvernements des Premières Nations, des Inuit et des Métis, leurs organisations représentatives et les communautés pour la tenue de conversations, d'ateliers et de rassemblements ayant comme but de discuter de leurs visions du leadership climatique.

Le gouvernement du Canada est toujours résolu à faire progresser le leadership autochtone en matière de climat, à encourager la participation des Autochtones aux forums des Nations Unies et à appuyer les communautés autochtones dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs en matière de climat.

Citations

«?Les peuples autochtones mènent déjà la marche pour ce qui est de notre réponse collective aux changements climatiques, au Canada et dans le monde entier. Au cours de mes voyages dans le Nord et l'Arctique, j'ai vu de mes propres yeux les projets énergétiques novateurs et communautaires élaborés et mis en oeuvre par les peuples autochtones, en particulier par la jeune génération, qui a beaucoup à gagner de notre réponse au changement climatique. En tant que membre autochtone du cabinet fédéral, j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger la délégation canadienne à la session de cette année, où nous avons eu l'honneur d'apprendre des jeunes autochtones qui mènent la réponse à la crise climatique dans leurs communautés. En collaborant avec les peuples autochtones, nous posons les gestes nécessaires pour lutter contre les changements climatiques, favoriser la prospérité économique, et bâtir un avenir dynamique, sain et durable pour tous.?»



L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« La participation à l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones met en évidence la situation critique des peuples autochtones du monde entier et montre que nous sommes tous unis dans l'objectif de créer un monde équitable et juste. Bien que je me concentre principalement sur le changement climatique pendant ma participation à l'événement, les thèmes généraux de la conférence correspondent à bon nombre de mes priorités personnelles, et je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'y participer. »

Brian Pottle, président du Conseil national des jeunes inuits d'Inuit Tapiriit Kanatami

Les faits en bref

L'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies est un organe consultatif de haut niveau du Conseil économique et social. Créée le 28 juillet 2000, l'Instance permanente a pour mandat d'appuyer les questions autochtones en matière de développement économique et social, de culture, d'environnement, d'éducation, de santé et de droits de la personne.

Les régions du Nord et de l'Arctique canadiens se réchauffent environ trois fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Les communautés autochtones et du Nord sont les premières à subir les changements climatiques en raison de leur emplacement et de la relation qu'elles entretiennent avec les terres, les eaux et les glaces. Pour favoriser le projet de la réconciliation et de l'autodétermination, il est essentiel d'appuyer les dirigeants autochtones et d'élaborer conjointement des solutions pour s'adapter aux changements climatiques dans les communautés du Nord des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Dans le Budget de 2022, on proposait 29,6 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour l'élaboration conjointe d'un programme de leadership climatique autochtone et de stratégies fondées sur les distinctions pour soutenir des actions autodéterminées contre les changements climatiques.

En lien avec le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les budgets de 2016 et 2017 réservaient 220,6 millions de dollars pour créer cinq programmes d'adaptation et d'atténuation liés aux changements climatiques à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), à l'intention des communautés autochtones et du Nord. Notamment :

(RCAANC), à l'intention des communautés autochtones et du Nord. Notamment : le Programme ARDEC Nord;



le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones;



le Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord;



le Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations;



le Programme de mobilisation des peuples autochtones dans la politique climatique.

Mis ensemble, ces programmes appuient des centaines de communautés autochtones et du Nord en vue de cerner les domaines de préoccupation, d'évaluer leur vulnérabilité aux répercussions des changements climatiques, de planifier les mesures d'adaptation et d'atténuation, de créer des possibilités économiques à l'échelle locale, et de développer les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour améliorer la résilience climatique.

La Stratégie nationale d'adaptation du Canada lancée récemment a réservé un budget de 50 millions de dollars sur cinq ans dès 2023-2024 pour mieux appuyer ces programmes.

Dans le Budget de 2023, on réserve 1,6 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, pour la mise en oeuvre de la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada, qui est actuellement mise au point avec la participation des provinces, des territoires, des organisations autochtones nationales et d'autres intervenants.

Ce budget prévoit aussi 1,1 milliard de dollars sur sept ans, à compter de 2023-2024, pour conserver et protéger la nature au Canada et dans le monde, dont 800 millions de dollars pour appuyer jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones.

Lancé en 2019 et rédigé en collaboration avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique du Canada pour l'Arctique et le Nord présente une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui tient compte des priorités et des points de vue des résidents du Nord et de l'Arctique, notamment en matière d'actions pour le climat.

Liens connexes



Restez branchés

Participez à la conversation sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fil RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/RSS

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

19 avril 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :