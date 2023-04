Frederick Morency remporte le Prix du meilleur cadre 2023





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, est heureux d'annoncer que Frederick Morency ,vice-président, Durabilité, Initiatives stratégiques et innovation au Canada, a remporté le Prix du meilleur cadre 2023 dans la catégorie des opérations, décerné par le magazine Report on Business.

Cette reconnaissance est attribuée par le magazine Report on Business du journal The Globe and Mail en partenariat avec la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Lancé en 2020, ce programme de Prix du meilleur cadre est une initiative éditoriale annuelle qui rend hommage à 50 dirigeants exceptionnels dans cinq domaines d'activité : finances, ressources humaines, exploitation, ventes et commercialisation, et technologie. Les lauréats ont été désignés à la suite d'un appel de mises en candidature lancé par des dirigeants canadiens d'entreprises publiques et privées, d'organismes sans but lucratif, d'associations et d'instituts universitaires, ainsi que par le personnel de rédaction du Report on Business. L'équipe de rédaction du magazine a examiné les candidatures en fonction du parcours professionnel, du style de leadership, des réalisations et de l'influence. Une cérémonie de remise de prix en l'honneur de Frederick et d'autres lauréats aura lieu le 24 mai 2023 à Toronto.

« La durabilité est une responsabilité partagée qui exige des compétences en leadership et en orientation. Chez Schneider Electric, nous prenons cette responsabilité très au sérieux », a déclaré Frederick Morency, vice-président, Durabilité, Initiatives stratégiques et Innovation, Schneider Electric Canada. « Je suis honoré de recevoir cette reconnaissance de la part de Report on Business et je suis fier de partager ce prix avec mon équipe ? et avec l'ensemble de la communauté Schneider Electric ? qui sont tous à l'avant-garde des moyens novateurs permettant aux Canadiens de réduire les émissions de carbone et de promouvoir des pratiques durables », a-t-il ajouté.

Schneider Electric alimente le nouveau monde de l'énergie en convergeant l'électricité et le numérique pour frayer la voie à un avenir durable et carboneutre dans l'ensemble de ses activités, de sa chaîne de valeur et dans les collectivités locales. Travaillant pour l'organisation depuis plus de 25 ans, Frederick est la sentinelle de Schneider Electric qui veille sur la promotion et la réalisation de la durabilité au Canada. Conseiller de confiance, il a aidé des clients de plus de 40 pays à réduire leur empreinte carbone et à améliorer leur gestion de l'énergie. Frederick croit aussi fermement au pouvoir des partenariats et appuie activement les entreprises, les collectivités locales, les talents, le milieu universitaire, les entreprises en démarrage, les décideurs et les groupes industriels pour faire progresser les ambitions du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric est une entreprise d'impact (#ImpactCompany) qui fournit des solutions pour la gestion de l'énergie et d'automatisation pour promouvoir l'efficacité et la durabilité pour tous. Avec plus de 128 000 employés répartis dans 100 pays, l'objectif de Schneider Electric est de doter chacun des moyens permettant de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources afin d'assurer le progrès et la durabilité pour tous et partout dans le monde. Schneider Electric combine les technologies numériques de pointe, l'automatisation en temps réel, les logiciels et les services en des solutions intégrées pour nos maisons, nos bâtiments, nos centres de données, nos infrastructures et nos industries. Nous appelons cela Life Is On. www.se.com/ca

À propos de The Globe and Mail

The Globe and Mail est la plus grande entreprise de médias d'information au Canada, menant des débats à l'échelle mondiale et provoquant des changements de politiques par le biais d'un journalisme courageux et indépendant depuis 1844. Avec une couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 6,1 millions de lecteurs chaque semaine, dans ses formats imprimés ou numériques, et le magazine Report on Business rejoint 2,6 millions de lecteurs avec chaque numéro imprimé ou numérique. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la filiale d'investissement de la famille Thomson.

