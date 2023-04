Bombardier obtient l'autorisation des organismes de réglementation pour l'installation du système Smart Link Plus sur les avions Challenger et Global en service





Bombardier a obtenu de Transports Canada (TC), de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis leur autorisation d'installer le système Smart Link Plus sur les avions Challenger et Global



Les exploitants des avions Challenger et Global peuvent maintenant prendre rendez-vous pour faire installer le système Smart Link Plus dans l'ensemble du réseau de centres de service Bombardier

Le système Smart Link Plus permet aux exploitants de prendre en temps réel des décisions fondées sur des données, maximisant ainsi l'efficacité opérationnelle de l'avion



MONTRÉAL, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé d'importants progrès relatifs à son système complet d'avions connectés Smart Link Plus*, ayant obtenu une autorisation de plusieurs organismes clés de réglementation. L'entreprise a en effet récemment obtenu les autorisations indispensables de TC, de l'AESA et de la FAA pour installer son système sur presque tous les avions Challenger et Global. Avec ces autorisations, les exploitants d'un avion Challenger 300, Challenger 350, Challenger 3500, Challenger 605 ou Challenger 650 en service, ainsi que ceux d'un avion Global 5000, Global 6000, Global Express ou Global XRS en service pourront faire installer le système novateur de gestion de l'état de fonctionnement Smart Link Plus sur leur avion.

Smart Link Plus est un système de surveillance évolué de l'état de fonctionnement d'un avion qui recueille des données cruciales, permettant à l'équipage et aux équipes de maintenance d'établir rapidement les priorités et de traiter de manière proactive les alertes en vol indispensables afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'avion. Selon les données qu'il reçoit du système, l'exploitant d'un avion peut ainsi être informé d'un problème, y trouver une solution ou le transmettre à un technicien pour l'aider à prendre une décision détaillée de maintenance, et ce, de façon rapide et efficace.

« Le système Smart Link Plus change fondamentalement la façon dont Bombardier soutient ses clients, a indiqué Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et stratégie de Bombardier. Grâce à Smart Link Plus, les clients peuvent prendre en temps réel des décisions concrètes de maintenance, ce qui rehausse grandement l'efficacité de l'exploitation de leur avion. »

Le système d'avions connectés Smart Link Plus a d'abord été installé sur l'avion phare de Bombardier, l'avion d'affaires Global 7500, et les clients continuent de tirer parti des capacités évoluées du système axées sur les données. La majorité des clients de l'avion Global 7500 se sont inscrits au service Smart Link Plus, et Bombardier élargit graduellement la portée programme pour offrir des options de modernisation en rattrapage des avions Challenger et Global en service. Le système Smart Link Plus sera également installé en équipement standard sur tous les avions Global 8000 neufs.

Le système Smart Link Plus permet aussi aux équipages au sol d'utiliser l'affichage à distance des paramètres pour surveiller de façon indépendante un avion en vol afin d'aider à trouver la cause d'un éventuel problème. Lorsqu'un avion est en vol, le système Smart Link Plus envoie automatiquement aux équipages au sol toute alerte de défaillance, que ce soit au décollage, à l'atterrissage ou en vol, accompagnées de données contextuelles, ce qui leur permet à son équipage en vol de se concentrer sur d'autres tâches. Toutes les données de vol sont automatiquement transmises et accessibles une fois que l'avion a atterri. L'accès à toutes les données des systèmes d'un avion fournit de l'information additionnelle pour trouver une solution à un problème plus complexe.

De plus, les données de l'avion s'affichent sur une application conviviale et intuitive de Bombardier (myMaintenance), et elles sont accessibles de partout, en tout temps et sur n'importe quel appareil électronique personnel. Enfin, le Centre de réponse clientèle de Bombardier, ouvert jour et nuit, et son équipe dévouée d'experts et de spécialistes peut soutenir les efforts de résolution de problème grâce à l'application myMaintenance et mobiliser plus de soutien si nécessaire.

Avec la récente croissance et la vaste expansion du réseau des centres de service de Bombardier, le lancement de plusieurs nouveaux produits et services et les plus récents développements du système Smart Link Plus, Bombardier continue de tenir son engagement à fournir aux clients la meilleure expérience de service de l'industrie d'aujourd'hui.

Bombardier s'emploie à obtenir toutes les autorisations des organismes de réglementation nécessaires pour les exploitants d'un avion Challenger 604, Global 5500 ou Global 6500. Ces autorisations devraient être obtenues vers la fin de 2023 et le début de 2024.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5?000?avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

*Le système Smart Link Plus est en cours de développement et susceptible de changer. L'abonnement au programme Smart Link Plus et l'obtention du système Smart Link Plus gratuite sont assujettis à certaines conditions. Des coûts d'installation s'appliquent . Pour se renseigner sur l'admissibilité d'un avion ou poser d'autres questions, les clients sont invités à communiquer avec Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 300, Challenger 350, Challenger 604, Challenger 605, Challenger 650, Challenger 3500, Global, Global 5000, Global 5500, Global 6000, Global 6500, Global Express, Global XRS, Global 7500 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

