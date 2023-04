/C O R R E C T I O N de la source -- Cybereco/





Dans le communiqué Cybereco présente sa cyberconférence « Nous faisons tous.tes partie de la solution » pour une 3e année consécutive, diffusé le 17-Apr-2023 par Cybereco sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le titre. "du 18 au 20 avril 2023 " aurait dû y être . La copie complète et corrigée suit :

Cybereco présente sa cyberconférence « Nous faisons tous.tes partie de la solution » pour une 3e année consécutive du 18 au 20 avril 2023

Une conférence au rayonnement international, en format hybride, au Palais des congrès, avec 3 jours d'activités, 100 conférences, 50 commanditaires, plus de 800 participants attendus .

Parrainé des commanditaires de renom, c'est le plus grand forum francophone et québécois du genre en cybersécurité.

Plusieurs nouveautés avec une journée thématique par industrie , une trame talents pour la communauté étudiante et professionnel.les en transition, des concours multiples et des invités de marques.

MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive Cybereco présente sa cyberconférence sous le thème rassembleur et combien nécessaire en matière de sécurité: Nous faisons tous.tes partie de la solution. « En 2023, la cybersécurité est certainement un sujet de l'heure. Avec raison, car nous devons continuer à marteler le message, afin d'assurer la souveraineté numérique du Québec et du Canada. Et c'est ensemble, gouvernements, entreprises, organisations et la société civile que nous y parviendrons » indique Marcel Labelle, directeur général de Cybereco, en invitant les médias à couvrir l'événement en grand nombre.

Le virage numérique de la société québécoise s'est plus qu'accéléré avec notamment l'adoption du télétravail, la transition des biens et services sur des plateformes Web, l'arrivée de l'IA générative, l'informatique quantique, etc. Les avantages du numérique et de l'automatisation sont connus et appréciés. Malheureusement, son corollaire que sont les cyberattaques et les cybercrimes représentent un défi de taille.

« Cette 3e édition, avec la diversité et la qualité des intervenants présents démontrent l'intérêt des membres de Cybereco et des participants de faire une différence qui, nous l'espérons, aura un impact positif pour la société. C'est l'occasion de se mettre à niveau sur les nouvelles techniques de protection, de s'informer sur les nouvelles menaces, d'échanger en privé avec des sommités dans leurs domaines grâce aux cybercafés. Tout est mis en oeuvre pour satisfaire une clientèle diverse » poursuit monsieur Labelle.

Le Palais des congrès, où se déroulera l'événement, accueillera plusieurs élus, le SPVM avec son commandant Fady Dagher, une dizaine de conférenciers internationaux en provenance notamment de la France (Onepoint France, STC Consulting, Hacker SaxX, etc) et des États-unis (FBI, Homeland Security, etc), en plus de conférenciers canadiens.

Parrainée notamment par de grandes organisations et avec le soutien du gouvernement du Québec, la cyberconférence se déroulera sur trois jours au Palais des congrès. A cet égard, afin de rejoindre plus d'acteurs possibles en provenance des organisations publiques et privées, 4 parcours ciblés ont été créés : professionnels.les, administrateurs.trices/dirigeants.es, gestionnaires et jeunes talents. Le site de la cyberconférence détaille le tout. A titre d'exemple on retrouve :

Des sujets tels que : gestion de la menace interne, les renseignements sur la menace ( Threat intelligence ), l'ère post-quantique, projet de Loi C-26, la sécurité des infrastructures critiques, la sécurité des TO, forensique numérique, la cybersécurité dans le secteur du transport (Aviation, ferroviaire et maritime), l'ingénierie sociale, le Bug bounty;

), l'ère post-quantique, projet de Loi C-26, la sécurité des infrastructures critiques, la sécurité des TO, forensique numérique, la cybersécurité dans le secteur du transport (Aviation, ferroviaire et maritime), l'ingénierie sociale, le Des trames tel que : infrastructures critiques, secteur financier, transport, cybertalent : activités pour la communauté étudiante et professionnels en transition de carrière, compétitions de CTF et d'ingénierie sociale

« La cybersécurité n'est pas qu'un enjeu économique, légal ou relatif aux forces de l'ordres. C'est maintenant et clairement un enjeu de société qui a un réel potentiel d'impact sur toutes les chaînes d'approvisionnement et sur nos vies. Construire une société plus forte et plus compétitive, en améliorant la formation et développant la main-d'oeuvre, notamment dans le contexte actuel, fait de la cybersécurité un enjeu stratégique » a conclu M. Labelle, en invitant la population à s'inscrire et à faire partie de la solution.

NOTE AUX ÉDITEURS

À PROPOS DE CYBERECO

Cybereco a été fondé en 2018 par le Mouvement Desjardins, la Banque Nationale du Canada, Deloitte et le Groupe RHEA. Nos membres fondateurs ont pris le pari de partager ressources et expertises dans un esprit de collaboration. L'objectif? Améliorer la cyberrésilience des entreprises et des individus, mais aussi accélérer la formation d'une main-d'oeuvre de calibre mondial et le développement de solutions technologiques efficaces pour une économie prospère et sécuritaire. Cybereco compte aujourd'hui plus de vingt-cinq (25) organisations membres issues du secteur financier, des affaires, industriel et universitaire. Certaines sont solidement établies. D'autres sont en démarrage. Mais toutes ont accepté de se mobiliser et de se joindre à l'aventure, faisant de Cybereco une référence multisectorielle reconnue en matière de cybersécurité !

Pour Cybereco, l'émergence d'une communauté d'intérêts forte et organisée dans le monde de la cybersécurité au Québec et ailleurs dans le monde, représente un incontournable afin de faire face aux menaces futures. C'est pourquoi elle espère, à travers cette cyberconférence, continuer à développer des partenariats au Canada comme à l'international.

Pour plus d'information et inscription Cybereco et Cyberconférence

SOURCE CyberEco

19 avril 2023 à 07:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :