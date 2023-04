Enfin une loi protégeant les retraites des travailleurs et travailleuses en cas de faillites d'entreprises!





MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne peut qu'applaudir l'adoption d'une loi protégeant les régimes de retraite des travailleurs et travailleuses en cas de faillites d'entreprises. Cette victoire est le fruit de plus de 15 années de lutte et de représentations auprès des élus fédéraux. Il faut s'en féliciter et saluer le travail des militants et militantes de la FTQ, du syndicat Unifor et des Métallos qui ont maintenu la pression afin que soit adoptée une telle loi.

« La loi adoptée en dernière lecture, bien qu'imparfaite, fait en sorte que dans le cas de faillites d'entreprises, les ententes de restructuration doivent inclure le financement des fonds de pension déficitaires afin de protéger les rentes des travailleurs et travailleuses. Les régimes de retraite sont maintenant considérés comme étant prioritaires », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Cette loi corrige une grande injustice. Trop longtemps, lors de faillites d'entreprises, les gestionnaires se sont sauvés avec les poches pleines de primes de toutes sortes et les créanciers ont pigé dans la caisse de retraite, alors que les travailleurs et travailleuses, eux, devaient subir une diminution importante de leurs prestations. Les tribunaux devront maintenant donner priorité au renflouement des caisses de retraite déficitaires », ajoute la présidente.

« Cette victoire est la preuve que, lorsque les travailleurs et travailleuses sont mobilisés, avec le soutien de leurs organisations syndicales, ils peuvent faire entendre raison aux décideurs. Bravo! », conclut la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

19 avril 2023 à 07:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :