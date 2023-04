Inversago Pharma effectuera une présentation à la conférence Bloom Burton & Co. 2023 dédiée aux investisseurs en soins de la santé





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), une société de biotechnologie de stade clinique avec une gamme unique d'agonistes inverses du récepteur CB1 actifs à la périphérie, annonce aujourd'hui que François Ravenelle, Ph.D., Chef de la direction, effectuera une présentation le mercredi 26 avril 2023 à 11h HE, lors de la conférence Bloom Burton & Co. 2023 dédiée aux investisseurs en soins de la santé.

Pour obtenir des renseignements additionnels ou demander une rencontre avec nos dirigeants, veuillez contacter les organisateurs de la conférence.

À propos d'Inversago Pharma

Inversago Pharma est une société biotechnologique canadienne privée de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que la maladie rénale diabétique, incluant la néphropathie diabétique (ND), les diabètes de type 1 (DT1) et de type 2 (DT2), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité et à l'hypertriglycéridémie (HTG), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (PF-ILD), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et d'autres conditions.

19 avril 2023 à 07:05

