STL parmi les premières entreprises au monde à développer la fibre optique 180 microns

PARIS, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], une entreprise leader dans le domaine des solutions optiques et numériques, a annoncé qu'elle avait développé sa fibre la plus fine à ce jour : une fibre optique de 180 microns. Cette fibre permet les diamètres les plus petits dans les câbles avec les densités de fibres les plus élevées. STL a présenté aujourd'hui un microcâble de nouvelle génération avec 288 fibres capables d'être déployées dans des conduits de 8 mm, lors de la conférence FTTH 2023 en cours à Madrid, en Espagne. STL est l'une des premières entreprises au monde et la première en Inde à développer ce produit leader de l'industrie.

Ce microcâble haute densité offre le meilleur des deux mondes aux opérateurs et aux installateurs. La fibre G657 A2 de 180 microns combine des propriétés insensibles à la courbure avec une conception de câble entièrement rétrocompatible, ce qui en fait une innovation « prête à déployer » dans l'industrie optique.

Au fur et à mesure que les fournisseurs de services densifieront le réseau avec plus de fibre, l'espace des conduits sera un atout précieux. C'est là que le microcâble haute densité de STL aidera les opérateurs à emballer plus de capacité dans un espace de conduit limité, réduisant ainsi les coûts et les délais de déploiement. Remarquant le besoin impérieux de ce produit, Jitendra Balakrishnan, CTO-Optical Networking, STL a déclaré, « Si c'est un problème pour les clients finaux, les opérateurs ou les installateurs, c'est un problème qui vaut la peine d'être résolu pour nous. Nous devons faire un usage extrêmement intelligent de l'espace limité des conduits dans les zones à haute et moyenne densité, pour que les déploiements soient rapides et rentables. Notre produit va offrir exactement cela. »

Cette annonce intervient après une série d'innovations de produits par STL. Récemment, la société a développé la première fibre multicoeur d'Inde avec une capacité 4X. STL a été la première entreprise à lancer Stellartm - une fibre A2 insensible à la courbure avec une rétrocompatibilité totale, et parmi les 2 premières entreprises au monde à introduire la technologie de câble IBR (Intelligently Bonded Ribbon) dans les réseaux grand public.

En plus de la fibre et du microcâble de 180 microns, STL présente également son offre de fibre optique intégrée à la conférence FTTH 2023. Les kits de connectivité optique pré-connectorisés de STL - OPTO-BLAZE et OPTO-BOLT - sont livrés avec des capacités plug-and-play pour une installation plus rapide et plus facile et son OPTO-DOP est une autre conception unique qui élimine le besoin de fournir des bobines de câble traditionnelles aux emplacements de chute C'est une solution parfaite pour une connectivité à la demande sans ennuis.

Parlant de ce développement, Paul Atkinson, PDG de Optical Networking, STL, a déclaré, « La quantité de fibre dont le monde a besoin est immense. La R&D et l'innovation dans la conception de la fibre seront, selon nous, le moteur le plus important pour des réseaux prêts pour l'avenir. Nous nous concentrons intensément sur les innovations de produits qui permettront le fibrage de manière évolutive, plus rapide et rentable. Les offres de microcâbles haute densité et de connectivité optique intégrée de STL apporteront une grande valeur à nos clients. Je suis également très enthousiaste à l'idée que cela réduira considérablement le plastique dans le sol et contribuera aux objectifs de durabilité de nos clients. »

