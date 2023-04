Axway acquiert AdValvas et enrichit son offre en matière d'intégration EDI et B2B





Axway (Euronext : AXW.PA), leader mondial de l'intégration EDI et B2B, annonce l'acquisition d'AdValvas, expert européen de la facturation électronique. Cette acquisition vient renforcer la position d'Axway sur ce marché et offre de nouvelles perspectives dans le domaine de la facturation électronique et de la conformité aux normes, apportant un soutien intégré à Peppol et à la réforme de la TVA en France, ainsi qu'à d'autres initiatives mondiales en matière d'e-invoicing B2G (Business-to-Government) et B2B.

« AdValvas a été à l'avant-garde de Peppol et de la facturation électronique au cours des dix dernières années, contribuant ainsi à orienter et à définir la conformité des factures électroniques dans le monde entier », déclare Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway. « Nous sommes ravis d'accueillir AdValvas et impatients de tirer parti de son expertise approfondie pour aider nos clients à naviguer sereinement dans les eaux mouvantes de la conformité et des normes, en perpétuelle évolution. »

Le moment de cette acquisition est important, puisque les nouvelles exigences réglementaires qui entreront en vigueur à partir de 2024 auront un impact considérable sur la facturation électronique B2B en France. La facturation électronique B2G est déjà obligatoire pour tous les marchés publics dans l'UE ; alors que de plus en plus de pays adoptent le Contrôle Continu des Transactions (CTC), la facturation électronique B2B est devenue un impératif opérationnel.

AdValvas jouit d'une solide réputation sur le marché et a démontré à de nombreuses reprises sa capacité à aider les entreprises à rationaliser leurs processus de facturation et à répondre aux exigences complexes et mondiales de l'intégration B2B. Avec l'arrivée d'AdValvas dans le portefeuille d'Axway, les clients peuvent compter sur des conseils d'experts et sur une solution complète pour mener leurs activités de manière globale et en toute conformité, quels que soient les pays dans lesquels ils opèrent.

« L'acquisition de notre société par Axway marque une étape importante dans notre parcours de croissance », déclare Michel Gilis, ancien Directeur Général d'AdValvas et désormais Vice-Président d'e-Invoicing à Axway. « Nous restons déterminés à fournir des produits et des services de haute qualité à nos clients, employés, et partenaires, et nous continuerons à contribuer aux normes et aux meilleures pratiques à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons de continuer à vous servir en tant que membre de la famille Axway ».

AdValvas fonctionnera comme une filiale d'Axway, et ses produits et services seront intégrés à la solution Axway B2B Integration.

À propos d'Axway

Axway permet aux entreprises d'ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d'un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d'intégration B2B et MFT d'Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l'échelle des équipes, fournisseurs et environnements Cloud. Aujourd'hui, Axway a aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d'exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés.

À propos d'AdValvas

AdValvas se situe au carrefour de l'informatique et de la finance et offre une fonctionnalité supérieure aux différentes parties prenantes des entreprises de toute taille. Nous fournissons des services de grande valeur à nos clients en combinant une connaissance approfondie des normes de facturation et de livraison électronique avec un ensemble unique de solutions. Nous considérons qu'il est de notre devoir de combler les lacunes pour nos clients et de permettre ainsi l'automatisation de l'e-procurement dans un marché numérique en Europe et au-delà. ViaAdValvas.com

