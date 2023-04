Canva présente The Visual Economy Report





Canva, la seule plateforme de communication visuelle tout-en-un au monde, publie aujourd'hui The Visual Economy Report contenant des données exploitables de 1 600 dirigeants d'entreprise à l'échelle mondiale. Il fournit le panorama le plus complet sur la façon dont les dirigeants d'entreprise abordent les principes de communication visuelle en interne et en externe pour accroître l'efficacité des équipes, renforcer l'engagement des audiences et générer des rendements économiques supérieurs.

Principales conclusions de The Visual Economy Report :

La communication visuelle améliore l'efficacité et la collaboration au travail. La quasi-totalité des dirigeants d'entreprise conviennent que les méthodes de communication visuelle augmentent l'efficacité (90 %), améliorent la collaboration (89 %) et font davantage autorité (85 %) que les autres méthodes de communication. La majorité (89 %) sont également d'accord pour dire que les outils de communication visuelle se traduisent par des rendements commerciaux plus élevés.





En fait, la majorité des dirigeants d'entreprise (89 %) pensent que la communication visuelle a eu un impact positif sur les membres des équipes de travail à distance et hybride qui se connectent les uns avec les autres. Quatre-vingt-huit pour cent affirment également que les outils de communication visuelle ont accéléré leurs cycles de vente. C'est parce que la plupart des dirigeants d'entreprise (85 %) conviennent que le contenu visuel est généralement plus digeste, ce qui conduit à des clients potentiels plus réceptifs qui restent engagés tout au long du processus de vente.





Les entreprises sont en proie à des problèmes de cohérence, de workflow et de qualité liés à leurs plateformes de conception. Près des deux tiers des dirigeants d'entreprise (64 %) affirment que leur entreprise ne dispose pas d'une plateforme logicielle de conception visuelle rationalisée, et plus de la moitié s'accorde à dire que leur contenu n'est ni esthétiquement agréable (53 %) ni cohérent (56 %). La génération Z aux commandes de la conception au travail. La génération Z est plus agile et créative et adopte plus fréquemment des outils de communication visuelle sur le lieu de travail. Plus que les autres générations, la génération Z (93 %) estime que la communication visuelle les aide à mieux articuler les idées.

Les entreprises d'aujourd'hui opèrent dans une nouvelle économie visuelle, où la diminution de la durée d'attention et l'explosion du contenu numérique ont conduit à une demande de visuels convaincants et partageables. Employés et clients s'attendent maintenant à ce que le contenu d'une marque soit aussi visuel et digeste que ce qu'ils voient sur les plateformes de réseaux sociaux. En conséquence, il existe d'importantes opportunités d'affaires pour ceux qui adoptent une approche axée sur la conception en permettant à chacun dans l'entreprise de concevoir, ce qui conduit à la capacité de produire d'énormes quantités de contenu de qualité à grande échelle.

« Alors que les dirigeants d'entreprise avancent dans un environnement économique en pleine mutation, la communication visuelle peut aider les marques à progresser. De l'assistance à l'acquisition de nouveaux clients à l'attraction et à la rétention des talents, en passant par le marketing disruptif, la communication visuelle n'a jamais été aussi essentielle pour permettre une communication, une collaboration et une créativité renforcées », déclare Zach Kitschke, CMO, Canva. « Aujourd'hui, la fenêtre pour capter l'attention d'une personne peut être très réduite, une conception d'exception peut donc être la clé de la réussite pour les entreprises qui s'efforcent de se démarquer dans cette nouvelle ère visuelle. »

Retrouvez The Visual Economy Report 2023 de Canva dans son intégralité en cliquant ici.

Méthodologie

Canva a mandaté Morning Consult pour enquêter auprès de 1 600 dirigeants d'entreprise dans les domaines du marketing, des ventes, des RH et du commerce qui ont connaissance des objectifs de revenus de l'entreprise. Ce groupe influe également sur la stratégie d'engagement des audiences de leur entreprise, ainsi que sur la façon dont les équipes internes communiquent entre elles, avec d'autres équipes et avec l'entreprise en général. Plus précisément, Canva a interrogé 850 dirigeants d'entreprise aux États-Unis, 375 en Australie et 375 au Royaume-Uni.

À propos de Canva

Lancé en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les réseaux sociaux, les affiches, les vêtements et les vidéos, ainsi qu'une immense bibliothèque de polices, de photos, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n'importe qui peut prendre une idée et en faire quelque chose de beau.

Ressources téléchargeables

Cliquez ici.

