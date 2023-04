Apprentissage et garde des jeunes enfants : Aider les familles canadiennes à profiter des pratiques novatrices





VANCOUVER, BC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants continue d'évoluer dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant. Déterminer les solutions et pratiques novatrices visant à mieux répondre aux besoins essentiels des enfants et des familles est essentiel pour continuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au Canada.

Aujourd'hui, le ministre du Développement international, Harjit S. Sajjan, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé l'octroi d'un financement en faveur du collège Langara pour son projet « Innovating Virtual Reality in Inclusive and Anti-biased Early Learning and Child Care Training » (la réalité virtuelle novatrice dans la formation non biaisée et inclusive en apprentissage et garde des jeunes enfants), financé dans le cadre du Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Dans le cadre de ce programme, le collège Langara reçoit un financement fédéral total de 2 671 771 dollars sur trois ans, de février 2023 à janvier 2026. En collaboration avec un comité formé de membres de la Première Nation des Musqueam invités par Gail Sparrow, conseillère principale au président et ancienne chef de la Première Nation des Musqueam, et de la direction de la famille et de la petite enfance du YMCA de la Colombie-Britannique, le projet portera sur la manière dont la réalité virtuelle et l'apprentissage immersif peuvent être utilisés pour offrir aux éducateurs de la petite enfance une meilleure formation sur le travail respectueux et inclusif avec les enfants et les familles autochtones, racisés et diversifiés. Ces nouvelles méthodes visent à améliorer la formation des éducateurs de la petite enfance.

La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusif pour les enfants et les familles issus de différentes populations dans toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

Citations

« Les pratiques novatrices contribuent à trouver des solutions qui répondent mieux aux besoins des enfants partout au pays. Le collège Langara cherche à améliorer la formation en apprentissage et garde des jeunes enfants pour que les éducateurs puissent mieux comprendre les enfants et les familles ayant des besoins uniques, y compris les enfants et les familles qui font partie d'un groupe méritant l'équité. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les familles aient accès à des services de garde de qualité, flexibles et inclusifs, afin que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Vancouver-Sud est une communauté diversifiée et dynamique, et l'investissement de plus de 2,6 millions de dollars annoncé aujourd'hui permettra au collège Langara de former les futurs éducateurs de la petite enfance qui témoignent de la diversité de nos quartiers, ici même au coeur dans le sud de Vancouver. »

- Le ministre du Développement international, Harjit S. Sajjan

« Le collège Langara est déterminé à former des étudiants prêts pour l'avenir. Nos chercheurs étudiants ont la possibilité d'appliquer leurs connaissances à l'extérieur du contexte scolaire et d'acquérir de l'expérience pratique tout en tissant des liens avec les leaders de l'industrie. Grâce à des projets comme celui-ci, notre centre de recherches appliquées se fait connaître pour un ensemble d'autres projets sur l'innovation sociale. »

- La rectrice du collège Langara, Mme Paula Burns

« C'est une occasion extraordinaire pour les étudiants et la faculté du collège Langara qui collaboreront étroitement à la recherche, au développement et aux essais pilotes du projet. L'application de la réalité virtuelle facilitera l'acquisition plus rapide de compétences pour nos étudiants et ils seront mieux préparés à travailler avec la diversité d'enfants qu'ils rencontreront sur le terrain. Ce projet pourrait avoir une incidence non seulement sur les familles de notre communauté, mais aussi sur le domaine de l'éducation de la petite enfance partout au Canada. »

- La vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche et vice-rectrice aux affaires académiques, Margaret Heldman

Les faits en bref

Le Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants appuie l'élaboration, l'exploration et la mise à l'essai d'approches novatrices visant à aider les enfants et les familles à avoir accès à des programmes et services de qualité, abordables, flexibles et inclusifs en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au pays.

Les résultats de ce projet contribueront à la création d'un bassin de connaissances et d'expertise, comme des pratiques exemplaires, des outils, des modèles et des approches qu'il pourrait être utile de répéter, d'élargir ou d'adapter dans d'autres communautés ou régions du Canada .

Dans les budgets de 2016 et 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur onze ans en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De ce montant, 100 millions de dollars sont consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

2017, le gouvernement du s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur onze ans en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De ce montant, 100 millions de dollars sont consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les investissements dans les services de garde profiteront à toute la population canadienne. Des études montrent que pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'économie dans son ensemble reçoit entre 1,50 $ et 2,80 $ en retour.

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

