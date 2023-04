Stilla Technologies ajoute 20 nouveaux kits de biopsies liquides oncologiques à son portefeuille de réactifs du partenaire ApexBio





Stilla Technologies a annoncé aujourd'hui la disponibilité de 20 nouveaux tests PCR numériques, optimisés pour sa plateforme Crystal Digital PCRtm, le système naica®, destiné à la détection d'ADN tumoral circulant (ctDNA) à partir d'échantillons de biopsie liquide. Produit par le distributeur et partenaire technologique ApexBio, ces kits PCR numériques sont conçus pour la quantification absolue d'acides nucléiques à partir de mutations génétiques se trouvant dans un large éventail d'indications oncologiques.

« Le lancement de ces tests, en plus de nos autres kits prêts à l'emploi déjà disponibles, s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Stilla visant à offrir une offre toujours grandissante de contenus couvrant un nombre croissant de biomarqueurs cliniquement pertinents », déclare Rémi Dangla, fondateur et directeur de la technologie chez Stilla Technologies. « En augmentant le volume de cibles génétiques disponibles pour interrogation dans des échantillons de patients à l'aide d'un test PCR numérique facile à réaliser, nous donnons aux chercheurs et aux cliniciens les moyens de tirer parti de leurs propres laboratoires afin d'obtenir des réponses à leurs questions biologiques, en quelques heures seulement. »

Le système naica®, plateforme phare de tests PCR numériques de Stilla Technologies, est utilisé dans un large éventail d'applications, notamment l'oncologie, la thérapie cellulaire et génique et les tests environnementaux. La société propose des kits PCR numériques prêts à l'emploi destinés à être utilisé sur le système naica®, ainsi que des services de développement de tests pour la conception de tests personnalisés.

Stilla Technologies expose actuellement à la réunion annuelle de l'Association américaine de recherche sur le cancer (AACR), où le système naica® sera présenté sur plusieurs affiches scientifiques, y compris des recherches en collaboration avec Promega Corporation, Atila Biosystems et l'Université d'Athènes. Plus d'informations sur les offres de produits et les affiches scientifiques de Stilla sont disponibles au stand d'exposition #3172 de Stilla auprès de nos spécialistes scientifiques.

À propos de Stilla Technologies

Stilla Technologies est une société de PCR numérique multiplex qui transforme des données génomiques complexes en informations exploitables dans un large éventail d'applications de recherche et cliniques, notamment des études sur le cancer et la biopsie liquide, des thérapies cellulaires et géniques, la détection de maladies infectieuses et des tests alimentaires et environnementaux. La solution révolutionnaire Crystal Digital PCRtm de Stilla, le système naica®, est le premier système de PCR numérique de l'industrie doté de six canaux fluorescents, offrant aux chercheurs biomédicaux et aux cliniciens la plus grande capacité de multiplexage et de détection du marché. Stilla a son siège social américain à Boston, dans le Massachusetts, son siège social européen à Paris, en France, et des partenariats commerciaux et de distribution stratégiques en Chine et dans toute la région EMEA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stillatechnologies.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2023 à 14:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :