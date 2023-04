Evlox signe un accord de trois ans visant à introduire la fibre de coton recyclée Recovertm dans sa production de tissus denim





Evlox et Recovertm ont signé un accord pluriannuel avec l'objectif commun de favoriser les technologies innovantes qui soutiennent la transition vers une industrie textile circulaire.

Dans le cadre de cet accord, Evlox s'engage à acheter et à incorporer la fibre de coton recyclée de Recover, une fibre de haute qualité, entièrement dérivée de déchets textiles et fabriquée avec un impact environnemental minimal, dans ses tissus denim. Cet accord soutient également le projet d'Evlox d'étendre son offre de produits durables et remplit les objectifs 2025 définis dans son programme de responsabilité sociale des entreprises.

Grâce à l'utilisation de la fibre de Recovertm, Evlox continuera à réduire sa consommation de ressources vierges et à s'orienter vers un modèle de production circulaire, en fabriquant un tissu denim de haute qualité et en minimisant considérablement son impact environnemental.

Dans le cadre de cette collaboration, Evlox lancera sa première collection capsule intitulée Re-Iconics by Evlox, coïncidant avec la sortie de sa nouvelle collection automne-hiver 2024-2025 ce mois-ci. La collection capsule vintage qui rend hommage aux tissus denim classiques ayant connu le succès au cours des dernières décennies, introduit la fibre recyclée durable et produite en Espagne de Recover.

Alfredo Ferre, PDG de Recover tm, commente : « Ce nouveau partenariat avec Evlox, un fabricant de textile guidé par la vision claire d'un avenir durable, nous permettra de poursuivre la mise en place et le développement d'une chaîne d'approvisionnement circulaire avec Recovertm afin de pouvoir offrir aux marques une solution durable et à haute valeur ajoutée. »

Jamie Lloréns, PDG d'Evlox, déclare : « Nous nous félicitons de contribuer à faire de la circularité dans l'industrie textile une réalité, et nous pensons que l'innovation est essentielle pour une future industrie de la mode compétitive et durable. C'est pourquoi nous recherchons constamment de nouvelles solutions durables, que ce soit par l'intermédiaire de partenaires, de processus ou de matériaux, qui nous aident à extraire de nouvelles fibres à partir de textiles recyclés. Ce partenariat avec Recovertm contribue à changer l'industrie ».

Evlox

Nous sommes Denimakers depuis 1846 et comptons plus de 175 ans de spécialisation dans la fabrication de denim, la réinvention d'un classique et la création de nouvelles solutions pour les plus grandes marques du monde. Chez Evlox, nous sommes passionnés par notre travail, et c'est pour cette raison que nous continuons à montrer la voie dans le secteur. Avec 12 millions de mètres de denim Premium produits chaque année, plus de 500 employés et une présence commerciale dans 50 pays, Evlox est aujourd'hui synonyme d'amélioration, d'innovation et de leadership.

Recovertm

Recovertm est une société de premier plan, spécialisée en sciences des matériaux et productrice mondiale de fibres de coton et de fibres de mélange de coton recyclées de haute qualité et à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et économiquement compétitifs sont créés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement pour des détaillants et des marques du monde entier, offrant ainsi une solution durable pour parvenir à une mode circulaire pour tous. Entreprise familiale depuis quatre générations, soutenue par les investissements récents de STORY3 Capital et de Goldman Sachs, Recovertm poursuit sa mission de déployer sa technologie exclusive en vue de produire un impact positif et durable sur l'environnement, tout en s'associant avec des marques/détaillants et autres acteurs du changement pour répondre aux objectifs de développement durable de l'industrie.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

18 avril 2023 à 14:30

