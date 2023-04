La GRC et l'ASFC empêchent l'entrée au Canada de 70 kg de cocaïne présumée





FORT ÉRIÉ, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Un homme a été arrêté et trois sacs de sport remplis de cocaïne ont été trouvés à la suite d'une inspection secondaire au poste frontalier de Fort Érié.

Le 14 mars 2023, un camion utilitaire est arrivé au Canada par le point d'entrée du pont Peace de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à Fort Érié, en Ontario, et a été renvoyé dans la zone des inspections secondaires. Lors de l'inspection de la remorque, les agents des services frontaliers ont découvert trois sacs de sport contenant des briques de cocaïne présumée, pesant environ 70 kg.

L'ASFC a arrêté le conducteur et procédé à la saisie de la cocaïne présumée. L'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de Niagara-on-the-Lake de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a pris en charge l'arrestation de Gursimran SINGH et saisi la cocaïne.

Gursimran SINGH (26 ans), de Brampton, en Ontario, fait face au chef d'accusation suivant :

? Importation de cocaïne, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

M. SINGH a été libéré sous conditions et sa prochaine comparution devant le tribunal a été fixée au 4 mai à 9 h, au palais de justice Robert S.K Welch, situé au 59, rue Church, St. Catharine's, Ontario.

L'excellente collaboration entre l'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de Niagara-on-the-Lake de la GRC et la région du Sud de l'Ontario de l'ASFC a donné lieu à une mise en accusation et à l'exécution d'un mandat de perquisition. Les deux organismes travaillent en étroite collaboration pour poursuivre l'enquête.

Visitez la salle des nouvelles de la GRC en Ontario pour voir des photographies de la cocaïne présumée saisie.

Citations

La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Je tiens à remercier les agents dévoués de l'ASFC et de la GRC de leur excellent travail pour empêcher l'entrée de stupéfiants dangereux dans le pays et je me réjouis de voir la différence qu'ils continuent à faire pour protéger nos collectivités.

L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Nos efforts conjoints avec l'ASFC ont permis de retirer des stupéfiants des rues du Canada, de faire perdre des revenus au crime organisé et de porter des accusations criminelles contre l'importateur. Cette collaboration démontre notre engagement continu à travailler ensemble efficacement pour perturber le flux des drogues contrôlées qui entrent au pays. »

Rae Bolsterli, surintendante, officier responsable, Programme d'intégrité des frontières de la GRC, Division O

« Cette saisie de cocaïne témoigne du travail acharné et de la diligence de l'ASFC et de la GRC, qui s'engagent à mettre fin aux activités illégales à nos frontières. Je suis fière de nos agents qui travaillent fort chaque jour pour assurer la sécurité des Canadiens. »

Kim Upper, directrice, Opérations du district de Fort Érié, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au pays.

peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du et l'interdiction de revenir au pays. Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, visitez le site Web de l' Agence des services frontaliers du Canada sur les saisies.

Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

Site Web : GRC en Ontario

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : GRCRCMPPOLICE

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter : @FrontiereCanRSO

Facebook : Frontierecan

Instagram : Frontierecan

YouTube : Frontierecan

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

18 avril 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :